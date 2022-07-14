На Украине запахло госпереворотом, - Лина Корсак

13:37 15.07.2022

На Украине запахло госпереворотом

"Протест в обществе набирает обороты"



Петиция, поданная гражданами Украины с просьбой запретить выдавать повестки о мобилизации на блокпостах, заправках и улицах, уже набрала 25 тысяч голосов, и, значит, президент Владимир Зеленский просто обязан ее рассмотреть. Военный эксперт Евгений Линин в беседе с "МК" предположил, что если Киев и дальше продолжит политику тирании над собственным народом, то в обозримом будущем не исключены попытки госпереворота.



Автор петиции Игорь Нерозя ссылается на то, что среди населения и так хватает мотивированных граждан, желающих вступить в ряды вооруженных сил. Он просит в первую очередь набирать резерв из числа таких людей. Однако, судя по происходящему, количество "добровольцев" с каждым днем редеет.



На Украине уже активно применяют ряд хитроумных схем, предлагающих военнообязанным гражданам за вознаграждение избежать призыва на службу.



К примеру, в соцсетях начали "рекламировать" новую схему, как военнообязанным "легально" покинуть территорию Украины. Цена вопроса – 1000–2000 долларов США. За эти деньги желающих под видом волонтеров или водителей оформят в системе "Шлях" и обеспечат выезд за кордон.



В "Шлях", который курирует систему "Укртрансбезпека", вносятся данные благотворительных организаций и компаний-перевозчиков, которые в свою очередь, могут подавать свои списки "выездных" волонтеров и водителей. По ним идут сверки на границе, и тех, кто попал в список, беспрепятственно выпускают за границу.



Оценивая ситуацию с мобилизационным ресурсом на Украине, Евгений Линин сказал:



– Когда на Украине проводились первые волны мобилизации, большая часть населения считала, что идти "защищать Родину" патриотично, и победа однозначно будет на их стороне. Именно такую информацию доносили украинцам рупоры пропаганды. Со временем ситуация в корне изменилась, и сейчас понимание того, что что-то идет не так, становится все более ясным. Огромные потери не скроешь при всем желании. Никто уже не хочет принимать участия в конфликте с Россией. Даже те националисты, которые еще остались и требуют продолжения боевых действий, лично участвовать не готовы.



Население Украины, которое сейчас находится в страшнейшем экономическом кризисе и еле сводит концы с концами, не имеет возможности в связи с последними мобилизационными законами, как раньше, уехать на Запад. Люди уже не готовы терпеть отношение со стороны военных, когда их просто хватают на улицах, вручают повестки, тащат в военкоматы, выдают обмундирование и отправляют на фронт. Все закономерно пришло к тому, что протест в обществе уже вырос на тот уровень, когда люди обращаются к власти путем петиций, так как других способов коммуникации с руководством страны у народа не осталось.



–​ Петиция может что-то изменить по ситуации в стране?



– Нет, она ничего не изменит. Установка "воевать до последнего украинца", которую исполняет офис президента Зеленского, не предусматривает каких-либо отклонений от заданного курса.



–​ Чего можно ожидать после того, как народ Украины поймет, что их чаяния остались не услышанными? Могут ли быть предприняты попытки свержения действующей власти?



– Думаю, через какое-то время Украина к этому придет, но пока будет происходить тихий саботаж. Люди будут пытаться вырваться из страны всеми возможными способами и уйти от мобилизации. Путем взяток для признания негодными к прохождению службы или для того, чтобы их вывезли на территории соседних стран. Собственно, это уже происходит. Впоследствии чем больше будут усугубляться кризис и противоречия, тем больше будет нарастать вероятность бунтов, о которых нас предупреждали еще классики марксизма и ленинизма.



Лина Корсак