Семь назло: что будет в новом пакете санкций ЕС против РФ

13:40 15.07.2022 И на какие ограничения европейцы уже не готовы сами



Мария Васильева



Некоторые страны Евросоюза предложили поэтапно вводить газовое эмбарго против РФ, но пока эта идея не нашла поддержку большинства. Об этом "Известиям" рассказали в Европарламенте, отметив, что с помощью седьмого пакета ограничений ЕС намерен устранить лазейки по нарушению уже принятых рестрикций, а также ввести эмбарго на российское золото. 14 июля послы объединения возобновили обсуждения по антироссийским санкциям. Ожидается, что официально Евросоюз представит новый пакет ограничительных мер уже на следующей неделе.



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14 июля послы стран Евросоюза возобновили работу по согласованию седьмого пакета санкций против РФ. Как сообщает интернет-портал Euractiv, очередные рестрикции могут быть одобрены уже к середине следующей недели.



Обсуждение шестого пакета мер из-за позиции Венгрии затянулось почти на месяц (4 мая он был представлен Еврокомиссией, а одобрен только 3 июня). После этого европейцы не спешили с седьмым пакетом, хотя некоторые страны объединения и просили проявить большую решительность. Так, в начале июня замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский предложил разрешить конфисковывать российские активы в ЕС, а также отключить все банки РФ от SWIFT.



Тем не менее венгерский фактор заставил Евросоюз не только ввести частичное нефтяное эмбарго, но и отложить идею о газовом бойкоте РФ. Как сообщил 13 июля премьер-министр Чехии Петр Фиала, в седьмой пакет не войдут ограничения на поставки газа. По его словам, в зависимости от российского голубого топлива находится очень много стран - членов ЕС. Механизм совместных закупок газа для объединения вряд ли удастся запустить в этом году, уверен политик.



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Но поставки санкционных товаров фурами остались под запретом



Словацкий депутат Европарламента (ЕП) Милан Угрик рассказал "Известиям", что в рамках дискуссии о санкциях страны Евросоюза обсуждают механизмы ограничения цен на российскую нефть (то есть ЕС позволил бы РФ экспортировать ее, но по заниженной стоимости, предложенной Западом). Однако, по мнению политика, в этом вопросе странам вряд ли удастся прийти к консенсусу.



- Некоторые члены ЕС также предложили начать поэтапно вводить газовое эмбарго, но эта идея пока не нашла поддержки большинства, - добавил евродепутат.



Ввести новые санкции против энергетического сектора Евросоюзу не позволяет усиливающийся кризис. Власти Венгрии 13 июля объявили режим чрезвычайного положения в области энергетики. В Германии второй уровень чрезвычайной ситуации из-за снижения газовых поставок из России действует уже с 23 июня. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), запасы газа в Европе с 11 июля стали расти вдвое медленнее после остановки трубопровода "Северный поток – 1" из-за плановых работ.



Как заявил Милан Угрик, в такой ситуации Евросоюз рассматривает вопрос о введении запрета на покупку российского золота, однако создание санкционного механизма и для этого товара пока находится на уровне дискуссий.



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- Например, Швейцария может не запретить ввоз российского золота из-за потенциального ущерба для своей экономики и промышленности. Берн может выбирать собственную политику, поскольку не входит в состав ЕС, однако такой шаг бы стал показательным: рациональная политика в Европе еще не погибла, - подчеркнул евродепутат.



Какие лазейки



Ключевой идеей нового санкционного пакета Евросоюза станет устранение лазеек для обхода предыдущих мер. Об этом ранее уже писали многие СМИ. Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил "Известиям", что между государствами-членами продолжаются дискуссии о том, как сделать санкции еще более эффективными: избежать их обхода и усилить в случае необходимости.



- Эти обсуждения являются конфиденциальными, и я не могу раскрыть детали, содержание или сроки, - добавил он.



Милан Угрик, в свою очередь, заверил "Известия": ожидать очередных серьезных ограничений скорее не стоит.



- Новые меры, вероятнее всего, будут нацелены на пересмотр всех предыдущих санкций и устранение лазеек для их нарушения, однако эти лазейки еще не определены, - заключил депутат.



Как сообщил портал Euroactiv 14 июля, эта работа может подразумевать добавление определенных товаров в список запрещенных. Как заявил "Известиям" программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев, в практике ЕС применения вторичных санкций не было, поэтому пока сложно предположить, что подразумевают упомянутые "лазейки".



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- В какой-то степени это странно, что требуется отдельный пакет механизмов по лазейкам. Что именно там будет прописано - открытый вопрос. Например, у США большой опыт в этом. Они использовали конечные санкции в отношении тех, кто содействовал их обходу: вводили меры административного и уголовного преследования. В практике ЕС есть принудительные меры только в арсенале отдельных членов, - отметил эксперт.



В частности, замечает Иван Тимофеев, Германия не так давно ввела уголовное преследование своих граждан, которые были замешаны в обходе санкций против РФ.



- Однако практика эта небольшая. Кроме того, ЕС ранее не использовал вторичные санкции, а даже критиковал США за них. Неочевидно, будут ли они это делать сейчас, - добавил эксперт.



По данным Euroactiv, в новом документе будут содержаться упоминания недавно опубликованных разъяснений Еврокомиссии (ЕК) о транзите грузов в Калининград. Эту же информацию подтверждали источники "Известий" ранее. Напомним, Литва с 18 июня ограничила провоз через свою территорию попавших под рестрикции российских товаров, направляющихся в Калининградскую область. ЕК 13 июля огласила свои рекомендации по этому вопросу: автомобильный транзит не был разрешен, а транспортировка грузов по ж/д путям была допущена при необходимом контроле.14 июля литовский премьер Ингрида Шимоните заявила, что соглашается с рекомендациями ЕК "из уважения к трансатлантическому единству".



Иван Тимофеев отметил в разговоре с "Известиями", что ситуация с Калининградом - отдельная проблема, которая пока частично притушена, но это не имеет никакого значения в контексте остальных санкций.



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- ЕС не хочет, чтобы эта проблема скандировалась сейчас, и дал такое руководство по трактовке своих санкций - менее радикальной, чем у Вильнюса, - заключил эксперт.



Тем не менее это не единственные намеки на послабления со стороны ЕС. Как сообщил Bloomberg 14 июля, объединение обсуждает возможное снятие рестрикций с некоторых граждан РФ. Изменения могут коснуться порядке 40 россиян. 30 из них подали в суд, требуя снять с себя ограничения, еще 10 обратились в ЕС напрямую. Имена не называются, чтобы сохранить их конфиденциальность. В то же время агентство сообщило, что в рамках нового санкционного пакета против России Евросоюз намерен предложить ввести новые санкции еще против 50 физических и юридических лиц.



Постпред России при ЕС Владимир Чижов в июне заявлял, что говорить о седьмом пакете санкций "по меньшей мере преждевременно". По его словам, "даже слепой видит", с какими экономическими проблемами Европа столкнулась после уже введенных ограничений. 14 июля Еврокомиссия представила новый отчет, вновь сократив прогноз по росту экономики ЕС. По сравнению с весенним обзором ожидания роста в следующем году сократились с 2,3 до 1,5%. Тем не менее, как заявил "Известиям" Петер Стано, ЕС полон решимости продолжать санкции против России до тех пор, пока она продолжает [специальную военную операцию на Украине]. Источник - Известия

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