Человек эпохи Реконкисты. Я всегда верил, что Империя восстанет..., - Иван Охлобыстин

13:45 15.07.2022

я всегда верил, что Империя восстанет, словно феникс из пепла

Иван Охлобыстин



Чего уж тут скрывать - я человек эпохи реконкисты, как впрочем и большинство моих сверстников. Для ясного понимания: реконкиста - это пиренейский вариант собирания земель русских.



Звучит романтично и короче. В наш прагматичный век, когда вселенная мыслит тегами, реконкиста - звучит неплохо.



Ну так к сути: я всегда верил, что Империя восстанет, словно феникс из пепла. Взовьются русские знамена над утраченными по наивному добросердечию землями - Финляндией, Польшей, Аляской. Украина - само собой. Все это родные нам народы, угнетаемые своими сатанинскими властями. Погруженные во мрак адского безумия.



Ну ничего. Все будут спасены. Заодно может и Норвегию прихватим. У меня бабушка-норвежка, выданная в позапрошлом веке за тверского купца. Я этот народ чувствую. Хороший, в принципе, народ. Да и недра у них на энергоносителями богатые.



Обратимся напрямую. Скажем: братья варяги! У вас все фьорды в трупах суицидников. Вам жить не хочется, потому что неинтересно. Предлагаем увлекательное приключение, которое несомненно вылечит вас от депрессии. Вы же хотели всем миром владеть? Милости просим в нашу имперскую семью! Ведь мы не просто хотим, мы обязаны. Иначе кранты всему человечеству!



Прекращайте женится на чем попало, надевайте брюки и берите в руки топоры. Работы много!



Ну согласитесь друзья - звучит, как поэма?! Невольно вспоминаются строки Николая Гумилева:



Я конквистадор в панцире железном,



Я весело преследую звезду,



Я прохожу по пропастям и безднам



И отдыхаю в радостном саду.



И его сын Лев Николаевич, автор концепции пассионарности, тоже добрым словом вспоминается. Некоторые его положения звучат сегодня пророчески.



Так что. Реконкиста - одним словом!