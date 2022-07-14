Си Цзиньпин посетил Синьцзян впервые после обвинения в геноциде уйгуров

13:46 15.07.2022

Председатель КНР Си Цзиньпин 12 июля прибыл с визитом в городской округ Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, сообщило сегодня агентство "Синьхуа". Политик посетил регион впервые с 2014 года, когда, по данным Совета по правам человека ООН, китайское правительство начало проводить политику геноцида уйгуров и казахов на северо-западе КНР.



"Си Цзиньпин ознакомился с работой по таким направлениям, как… социально-экономическое развитие, продвижение этнического единства и прогресса, укрепление чувства общности китайской нации",- описывается в материале агентства поездка господина Си, проходившая с 12 по 13 июля.







Проблема с нарушением прав человека, насильственной ассимиляцией и направлением населения Синьцзяна в лагеря перевоспитания является одним из наиболее острых факторов обострения отношений КНР с западными странами. В мае госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай пресекает попытки комиссара ООН по правам человека провести оценку ситуации в регионе и продолжает геноцид уйгуров. По данным дипломата, более 1 млн человек в Синьцзяне незаконно содержатся под стражей.



24 мая в результате хакерской атаки в открытый доступ был выложен архив полиции северо-западного региона. В документе содержатся десятки тысяч фотографий и видеозаписей, на которых запечатлено жестокое обращение с заключенными лагерей в Синьцзяне. Спикер китайского МИДа Венг Венбин назвал опубликованный архив попыткой дискредитировать КНР.



Агентство Bloomberg заметило, что после посещения Гонконга 1 июля Си Цзиньпин пропал из публичного поля на две недели. Поездка председателя КНР в Синьцзян стала его первым появлением в материалах китайских государственных СМИ с начала июля. Несмотря на то что государственные медиа КНР, в частности "Синьхуа", как правило, публикуют данные о поездках господина Си день в день, новость о его визите в Синьцзян появилась спустя три дня после его приезда в регион.



Андрей Сапожников