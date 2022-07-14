Евразийскую электронику предложено оболванить

14:47 15.07.2022

В России могут расширить сборы вознаграждений за частное копирование



Минкульт предложил обложить отчислениями в пользу правообладателей электронику, ввозимую в Россию из других стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС; Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии). В министерстве поясняют идею падением доходов правообладателей, в пользу которых взимается "налог на болванки". По версии российских чиновников, в других странах подобных сборов нет. Однако в распоряжении "Ъ" есть документы их профильных организаций с требованиями перечислять платежи, аналогичные отечественным. Российские продавцы техники считают фактически двойной сбор неправомерным.



"Ъ" ознакомился с разработанным Минкультом проектом постановления правительства, касающегося сбора с импортеров электроники и информационных носителей (так называемого налога на болванки), опубликованным на regulation.gov.ru 12 июля. Сейчас авторский сбор в 1% от таможенной стоимости взимается с импортированных в Россию телефонов, компьютеров, "умных" часов и носителей данных и перечисляется Российскому союзу правообладателей (РСП).



Минкульт предлагает взимать его и с устройств, ввезенных в Россию из других стран ЕАЭС, объясняя это "резким падением доходов правообладателей".



По данным министерства, прямые поставки оборудования и носителей в марте-мае упали более чем вчетверо по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Распространить новые правила предлагается на технику, ввезенную с 1 марта.



Минкульт в пояснительной записке утверждает, что в странах ЕАЭС сбор вознаграждения за частное копирование "фактически не осуществляется". Однако аналогичные системы есть, например, в Белоруссии и Казахстане, где за их сбор отвечают соответственно Белорусское общество авторов, исполнителей и иных правообладателей и Евразийский союз правообладателей (ЕСП). Обе организации в 2020 году заключили с РСП договоры о взаимном представительстве интересов, в распоряжении "Ъ" также есть досудебная претензия ЕСП с требованием к одной из казахстанских компаний заключить с ней договор о выплате вознаграждений. "Ъ" направил запросы во все организации.



В Евразийской экономической комиссии "Ъ" уточнили лишь, что полномочия организаций действительны в пределах территории страны ЕАЭС, в соответствии с законодательством которой они предоставлены, а порядок сбора вознаграждения "регулируется национальным законодательством".



Договор о ЕАЭС освобождает импортеров-членов союза от уплаты пошлин на его территории, при движении товаров таможенная стоимость не определяется, пояснил адвокат АБ Asterisk Дмитрий Венгерский: "Соответственно, при поставке оборудования и материальных носителей из государств ЕАЭС сбор вознаграждения, предусмотренного ст. 1245 ГК РФ, не осуществляется".



Минкульт предлагает при ввозе товаров из стран ЕАЭС использовать для расчета сборов их статистическую стоимость, а не таможенную.



В Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК (объединяет Apple, Google, Samsung, Dell, "М.Видео") считают такой подход неправильным, так как в статистическую стоимость включаются и транспортные издержки, сказал "Ъ" представитель РАТЭК Антон Гуськов. В ассоциации против двойного обложения техники авторским сбором: "Если в какой-то из стран ЕАЭС он уплачен, повторное взимание происходить не должно". Господин Гуськов также отметил, что взимание сбора "задним числом", с 1 марта, "абсолютно неправомерно и непосильно для экономики компаний". Он обратил внимание, что сбор исходно задумывался как компенсация за то, что люди переписывали диски и кассеты и не покупали вторую копию: "Сейчас потребление контента изменилось, и никто уже копий не делает".



Источник "Ъ" в правительстве считает, что проект документа "выглядит как попытка любыми средствами поддержать отчисления в фонд, расходование средств из которого вызывало многочисленные вопросы у участников рынка". Он добавляет, что объективными причинами снижения импорта электроники стало нарушение логистических цепочек, а также снижение официальных продаж из-за санкций.



Юрий Литвиненко, Венера Петрова