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Хотим жить по шариату: почему таджикские женщины требуют многоженства?
14:54 15.07.2022

Советская власть настойчиво выступала за эмансипацию женщин востока и серьезно продвинулась на этом поприще. Все представительницы прекрасного пола огромной страны получили неотъемлемые социальные права, которые гарантировали их справедливое положение в обществе. Многоженство, как неотъемлемый атрибут старого времени, начало считаться чем-то плохим, несмотря на его дозволение исламской верой.

Постсоветские государства, включая Таджикистан, унаследовали от СССР прежнее законодательство после получения независимости. Для мужчин, у которых доказано наличие нескольких жен, предусматривался штраф в размере до 500 минимальных заработных плат либо исправительные работы не менее двух лет. Доказать, правда, такой факт очень и очень непросто: требуется письменное заявление одной из женщин.

Поскольку многоженство государством запрещено и нередко осуждается чиновниками и политиками, широта распространения этого явления точно не известна. Но в одной вещи мы можем быть уверены на сто процентов: в Таджикистане это встречается гораздо чаще, чем в других странах бывшего СССР.

Причина этого довольно проста – именно это государство больше всего потеряло после распада Советского Союза. Через полгода после получения независимости здесь началась затяжная гражданская война, в результате чего до 100 тысяч семей лишились своих кормильцев. В условиях разрушенной экономики многим молодым женщинам было сложно кормить своих детей, и они согласились стать вторыми женами. Это был первый виток многоженства, но в дальнейшем оно распространилось еще сильней.

Все началось со стремительного падения уровня жизни. Многие таджики мужского пола устремились на работу в Россию. По чисто экономическим причинам они оставались там надолго, а домой приезжали редко. Это приводило к устойчивому увеличению распавшихся семей. И если такие мужички затем жили достаточно неплохо, то их брошенные жены, чаще всего имевшие детей, имели не так много возможностей достойно существовать дальше. Часть из них согласились стать вторыми и даже третьими женами у внезапно возникшего класса высокопоставленных чиновников и предпринимателей.

Второй момент состоял в том, что в некоторых кишлаках почти не осталось мужского населения – все представители сильного пола уехали на заработки в Казахстан и РФ. На таджикских женщин сильно давит общественное мнение, которое требует сразу после окончания школы выйти замуж и родить детей. Причем, если они не сделают это до двадцатипятилетнего возраста, удачно найти мужа станет практически невозможно. Так из-за женского страха одиночества вторыми женами обзавелись даже некоторые таджики со средними доходами. Богатой свадьбы в этой случае не нужно: достаточно обратиться к мулле и пройти обряд никах.

Вот и получилось, что к настоящему времени количество мужчин-многоженцев сильно возросло. Власти это осуждают, но не могут ничего сделать. Казалось бы, ну и черт бы с ним, тем более, что мусульманским законом это разрешено. Но проблема состоит в том, что вторая жена и ее дети не пользуются теми же правами, которые предоставлены законной супруге.

По этой причине многие таджикские женщины выступают за полную легализацию многоженства – они хотят такого же равного для себя положения. Иными словами, желают претендовать на денежное содержание от своего супруга и иметь возможность наследовать его имущество. Ну или, хотя бы, получать алименты, если вдруг что-то пойдет не так.

В любом случае, из-за проблем с экономикой объявления в интернете в стиле "стану второй женой" являются в Таджикистане обычным делом. Полигамия одобряется, прежде всего, самими женщинами, которые жаждут спокойной жизни и стабильного благополучия. Ну, такое и в нашей стране нередко встречается.

02.07.2022

Источник - ВОСТОК - ДЕЛО ТОНКОЕ
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