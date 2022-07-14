Против блатного руководства "Казфосфата" возбудили уголовные дела

22:31 15.07.2022

Сын экс-спикера мажилиса Нурлана Нигматулина стал фигурантом уголовного дела



Тараз. 15 июля. КазТАГ – Первый руководитель завода по производству минеральных удобрений ТОО "Казфосфат" Нурхан Нурланов, который приходится сыном экс-спикеру мажилиса Нурлану Нигматулину, стал фигурантом уголовного дела, передает корреспондент агентства.

"13 июля департаментом экономических расследований по Жамбылской области на основании заключения департамента агентства по защите и развитию конкуренции РК по Жамбылской области начато досудебное расследование по статье 221 УК РК в отношении руководства ТОО "Казфосфат" по факту злоупотребления монопольным положением в целях извлечения для себя незаконного дохода путем установления и поддержания высоких цен при реализации "аммофоса", - сообщили в пятницу в пресс-службе агентства по финансовому мониторингу (АФМ), отвечая на запрос редакции КазТАГ.

Напомним, 5 апреля антимонополисты заявили о начале расследования в отношении ТОО "Казфосфат" по факту значительного и необоснованного завышения цен на аммофос – одно из самых востребованных сельскохозяйственных удобрений. После редакция КазТАГ выяснила, что выгодополучателями завышения цен на сельскохозяйственные удобрения ТОО "Казфосфат" оказались сыновья экс-спикера мажилиса Нурлана Нигматулина – Нурхан и Нуржан Нурлановы. Материал по данному расследованию антимонополисты передали в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела. Добавим, что цена на сельхозудобрения напрямую влияет на стоимость продуктов питания в стране. 14 июля о незаконном доходе "Казфосфата" в своем выступлении на расширенном заседании правительства упомянул и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Это не единственный скандал за последнее время, связанный с "Казфосфатом". Например, на заводе в последнее время регулярно гибнут люди. 7 июня на заводе "Касфосфат" погиб рабочий. По данному факту было возбуждено уголовное дело. 2 июля стало известно, что на "Казфосфате" произошла новая трагедия – на этот раз погибли сразу двое рабочих. Еще один человек погиб 7 июля. Таким образом, в трех разных инцидентах в течение месяца на "Казфосфате" погибли уже четыре человека.



11 июля после жалоб жителей Тараза на едкий дым в министерстве экологии, геологии и природных ресурсов сообщили, что зафиксировано повышенное загрязнение атмосферы города диоксидом азота и сероводородом. Источником химического загрязнения воздуха в Таразе оказался завод сыновей экс-спикера мажилиса Нурлана Нигматулина – "Казфосфат", после аварии на котором было выявлено трехкратное превышение фтористого водорода. Примечательно, что 12 июля минэкологии поменяло показания по химическому загрязнению воздуха в Таразе заводом "Казфосфат" – теперь ведомство отрицает свое же заявление о превышении норм по содержанию сероводорода.