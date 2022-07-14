|В Канаду из Донбасса доставили обгорелый обрубок сержанта Джея Ти. Ему повезло...
23:00 15.07.2022
Полностью обожженного канадского наемника вывезли из Украины
Полностью обожженного канадского наемника вывезли из Украины
Из Украины в Канаду доставили 50-летнего военного ветерана Джея Ти, который был наемником и воевал за ВСУ в отряде иностранных боевиков под названием "Росомахи".
Как сообщает издание Globe and Mail, он был ранен 15 мая в Запорожской области, когда занимался обнаружением и обезвреживанием противотанковых мин, чтобы украинские боевики могли безопасно продвигаться к российским позициям.
Его напарник, 52-летний американский ветеран Стивен Забельски, коснулся растяжки и погиб на месте при взрыве. Погибшего пытались эвакуировать на грузовике, но в это время сработала мина рядом с гусеницами транспортного средства.
Джей Ти выжил, но как очутился в украинской больнице не помнит. У него сломана левая рука, он получил ожоги большей части тела. Его левый трицепс был почти полностью разрушен, а нижняя часть тела нуждалась в пересадке кожи.
Для вывоза наемника собирали денежные средства, а вывозили через Польшу обычным коммерческим рейсом.
Представитель Министерства внутренних дел Канады Лама Ходр заявила, что не может ответить, сколько канадских наемников сейчас воюет на Украине. При этом она добавила, что в настоящее время существует рекомендательный совет против любых поездок в эту страну.
Эмма Грибова