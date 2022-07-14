В Канаду из Донбасса доставили обгорелый обрубок сержанта Джея Ти. Ему повезло...

23:00 15.07.2022

Полностью обожженного канадского наемника вывезли из Украины



Полностью обожженного канадского наемника вывезли из Украины



Из Украины в Канаду доставили 50-летнего военного ветерана Джея Ти, который был наемником и воевал за ВСУ в отряде иностранных боевиков под названием "Росомахи".



Как сообщает издание Globe and Mail, он был ранен 15 мая в Запорожской области, когда занимался обнаружением и обезвреживанием противотанковых мин, чтобы украинские боевики могли безопасно продвигаться к российским позициям.



Его напарник, 52-летний американский ветеран Стивен Забельски, коснулся растяжки и погиб на месте при взрыве. Погибшего пытались эвакуировать на грузовике, но в это время сработала мина рядом с гусеницами транспортного средства.



Джей Ти выжил, но как очутился в украинской больнице не помнит. У него сломана левая рука, он получил ожоги большей части тела. Его левый трицепс был почти полностью разрушен, а нижняя часть тела нуждалась в пересадке кожи.



Для вывоза наемника собирали денежные средства, а вывозили через Польшу обычным коммерческим рейсом.



Представитель Министерства внутренних дел Канады Лама Ходр заявила, что не может ответить, сколько канадских наемников сейчас воюет на Украине. При этом она добавила, что в настоящее время существует рекомендательный совет против любых поездок в эту страну.



Эмма Грибова