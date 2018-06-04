Арестован одиозный голубой генерал - замМЧС РФ Гурович

23:12 15.07.2022

"Более 323 млн рублей": арест экс-замглавы МЧС называют ударом по влиятельному голубому лобби

Алексей Иванов



Басманный районный суд Москвы арестовал экс-замглавы МЧС России Андрея Гуровича.



Да-да, того самого чиновника, который находился рядом с министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгением Зиничевым и замечательным кинематографистом Александром Мельником, когда они погибли на Большом Иркиндинском водопаде (Китабо-Орон). Более того, Гуровича называли организатором поездки на плато Путорана, закончившейся общеизвестной трагедией.



Андрей Михайлович Гурович родился 4.09.1973 в поселке Лопатинский Воскресенского района Московской области. С восемнадцатилетнего возраста трудился в различных коммерческих организациях, позднее окончил Московский государственный горный университет по специальности "Экономика и планирование". Кандидат экономических наук. Был помощником депутата Госдумы РФ Александра Гурова, функционером Федеральной миграционной службы (карьерный рост от советника директора по экономическим вопросам до начальника управления тылового обеспечения ФМС России) и Федерального казначейства (заместитель начальника административного управления, начальник административного управления, руководитель управления Федерального казначейства по г. Москве). 4.06.2018 назначен заместителем Министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; отправлен в отставку 25 мая 2022 года. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, нагрудным знаком "Отличник финансовой работы", почетной грамотой Президента РФ, благодарностями министра финансов, почетными грамотами и благодарностями Федерального казначейства и др.



ТГ-канал ВЧК-ОГПУ: "Когда Гурович попался на нехорошей истории в ФМС, то решил перейти в ФСО. Тогдашний глава ФСО Евгений Муров звонил Ромодановскому относительно кандидатуры Гуровича, но после характеристики последнего, отказался от идеи принять такого сотрудника. Однако, Гурович сумел перейти в Казначейство России, а потом уже в его карьере было МЧС".



Что за "нехорошая история"? Промолчим. Лишь сошлемся на слухи о своеобразной ориентации г-на Гуровича.



13.07.2022 действительный государственный советник РФ III класса задержан по обвинению в превышении должностных полномочий при строительстве госпиталя для пациентов с коронавирусной (COVID-19) инфекцией.



"Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Андрея Гуровича по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия). По версии следствия, в 2020 году Гурович организовал выделение из федерального бюджета более 969 млн рублей для строительства в Мурманской области полевого госпиталя для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Полевой госпиталь был возведен без учета климатических условий региона, по назначению не использовался и был демонтирован. Достоверно зная об этих обстоятельствах, Гурович, на которого были возложены обязанности по контролю за расходованием выделенных бюджетных денежных средств, осознавая, что цели развертывания госпиталя не достигнуты, мер к эффективному использованию бюджетных средств не принял, в результате чего бюджету Мурманской области причинен ущерб на сумму более 323 млн рублей. Следственным комитетом совместно с ФСБ России по местам жительства Гуровича и иных связанных с ним лиц, а также в территориальных подразделениях министерств и ведомств проведены обыски. МЧС оказывает содействие в предоставлении следствию необходимых документов", - сообщил СКР.



Все необходимые материалы для следствия предоставлены управлением "М" Федеральной службы безопасности.



Сам Гурович отрицает причастность к махинациям. Надеется на покровителей.



Кстати, ТГ-канал "Друид" считает Гуровича "одним из самых влиятельных представителей голубого лобби в России". И не только данный канал. По мнению ряда экспертов, нанесен ощутимый удар по высокопоставленной гомосятине.



Гурович настаивал на домашнем аресте, жаловался на здоровье. Но - нет. "Ходатайство удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласила решение судья Наталия Дударь.