 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Индийский пророк Абигья Ананда гонит жуть: К зиме придет новая страшная эпидемия
00:03 16.07.2022

Индийский подросток-пророк Абигья Ананда сделал новое предсказание на 2023 год
Юный пророк Абигья Ананд сделал новое предсказание.

По его словам, 2023-й год будет особенным во всех смыслах, в этом году многое изменится.

Новый прогноз индийского подростка-пророка Абигья Ананда на 2023 год

Одним из первых пророков, который предсказал появление "страшной болезни", которую будет сложно победить, был индийский предсказатель Абигья Ананд. Он говорит, что коронавирусная инфекция не отступила, к зиме будет новая, и более страшная вспышка.

"Это станет более смертельным вариантом, и COVID-19 в целом повлияет на следующие 400 лет. То, что сейчас все забыли про него - это лишь передышка, которую дали человечеству", - говорит Ананд.

Кроме того, всей человеческой цивилизации в последующие двадцать лет предстоит пережить смену во многих аспектах своего развития. Так, например, новые технологии и системы связи существенно изменят быт людей и само понятие доступности информации, по всему миру. Ювелирные украшения будут падать в цене, так как их перестанут покупать из-за того, что они больше не будут нужны.

Провидец предсказал проблемы с урожаем зерна в мире в 2023 году. Кроме продовольственных проблем и голода в некоторых государствах, Абигья предсказал природные катастрофы и катаклизмы, в связи с которыми призывает страны, которых это не коснется, оказывать помощь тем, кто пострадал. В ближайшие два года, по словам пророка, будет передел зон влияния и власти в некоторых странах. За этим будут следить люди со всех уголков земного шара.

Индийский пророк отметил, что для мира животных следующие два года будут тяжелыми, людям стоит обратить на это внимание.

Источник - pronedra.ru
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