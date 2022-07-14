Кто разворовал Казнацмузей? Экс-министр Мухамедиулы все отрицает

12:42 16.07.2022

В Нацмузее заявили о непричастности Мухамедиулы к новому эпизоду хищения



Хищение бюджетных средств выявили при реализации в 2017-2018 годах проекта "Создание 3D-моделей объектов". Арыстанбек Мухамедиулы не занимал должность директора Нацмузея в это время, сообщает Zakon.kz.

Пресс-секретарь Арыстанбека Мухамедиулы Айдар Кырыкбай прокомментировал информацию о новом эпизоде хищения в Национальном музее.



Друзья, я заявляю, что информация, распространяемая в социальных сетях и у представителей некоторых СМИ, является ложной. Арыстанбек Мухамедиулы в 2017-2018 годах директором музея не был.

Айдар Кырыкбай

Антикоррупционная служба Нур-Султана проводит досудебное расследование по уголовному делу в отношении руководства Национального музея и других лиц по хищению бюджетных средств в особо крупном размере.



Новый эпизод касается выплат подрядной организации на сумму 1,3 млрд тенге. Фактическая стоимость работ составила 83,4 млн тенге.



Данияр Кунафин