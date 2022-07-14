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Американцы не верят, что Израиль и США сдержат ядерное развитие Ирана
12:47 16.07.2022

Алексей Соколов

Обзор американских социальных сетей

Новость о том, что Израиль и США обязались не допустить создания Ираном ядерного оружия, вызвала бурную реакцию американцев, которые тем не менее отнеслись к договоренности скептично.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Яир Лапид подписали 14 июля совместное обязательство, в рамках которого Штаты пообещали "использовать все имеющиеся в распоряжении властей силы и средства", чтобы не допустить создания Ираном ядерного оружия. При этом Лапид подчеркнул, что, по его мнению, развитие ядерной программы Ирана удастся сдерживать только угрозами применения против него силы.

Американские интернет-пользователи выразили свое мнение под соответствующей публикацией Fox News.

"Это не остановит Иран от получения ядерного оружия. Они пережили множество угроз за эти годы с минимальными последствиями", - пишет Dalenet.

"Они хотят, чтобы вы поверили, что Джо беспокоится о Ближнем Востоке из-за Ирана и хочет построить прочные отношения с саудовцами. Нет, этот визит направлен только на то, чтобы Джо выпрашивал нефть", - считает nyko607.

"Байден забывает о своих "обещаниях" через 5 секунд. Он нарушил все предвыборные обещания, данные американскому народу, и регулярно нарушает свою присягу соблюдать Конституцию. С Джо лучше никогда не воспринимать всерьез ничего из того, что он говорит", - советует fightthefarleft.

"Никогда не доверяйте демократам свою национальную безопасность. Они будут давать пустые обещания и говорить банальности, но сделают совершенно противоположное, когда придет время", - уверен uncommonsense117.

"При Байдене Иран будет делать то, что он хочет; их меньше всего волнует, что хочет остальной мир, так как их волнует только то, что хочет Иран. Все просто", - подчеркивает kathe469.

"Западная дипломатия - лучший способ остановить Иран? Западная дипломатия подписала ядерную сделку с Ираном; отправила им паллеты с деньгами посреди ночи. Дипломатия наблюдала, как Иран продолжает работать над созданием ядерного оружия в течение более 20 лет. Это лучший способ?" - спрашивает blkpwdr835.

"Я никогда не смогу доверять Байдену. Он будет действовать за спиной союзников, чтобы обогатить себя и свою семью. По какой-то причине левые демократы хотят, чтобы регион Ближнего Востока был нестабильным", - рассуждает Lastchance043.

"Обещание Байдена защищать другие страны, при этом не защищая нашу собственную от вторжения нелегалов, не может внушить доверия ни одному союзнику", - подчеркивает SkeletonKrewe.

"Как сказал премьер-министр, только сила остановит Иран. Страны, которым Иран угрожает, должны объединиться и ввести войска на ядерные объекты Ирана (что потребует разгрома иранских вооруженных сил)!" - восклицает commonwisdom.

"Джо Байден не в себе. То, что он говорит, зависит от того, с кем он разговаривает. И не говорите мне, что все политики такие, потому что это не так", - пишет HA! 669.

Отметим, что соглашение между США и Израилем также подразумевает совместную разработку лазерного оружия ради повышения безопасности.

Напомним, что Байден прибыл в Иерусалим в рамках ближневосточного турне. После Израиля он посетит Палестину и Саудовскую Аравию.

Источник - REGNUM
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