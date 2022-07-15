КазУчеба. Колледжей и институтов - в избытке, кадров - ...нет, - Алма Бектенова

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15:00 16.07.2022 Колледжи и институты развития есть, но кадров не хватает

Колледжи и институты развития есть, но кадров не хватает

Отечественные колледжи реформируют много лет, одна нехватка специалистов среднего звена остается крайне острой.



Лет 10 назад тема модернизации профессионально-технического образования обрела популярность в правительстве и массе различных структур, в том числе Нацпалате "Атамекен". На волне реформ возникла даже отдельная организация – "Талап", которая, судя по отчетам на сайте, ведет какую-то деятельность. Тем не менее, Казахстан продолжает испытывать нарастающий дефицит представителей рабочих профессий.



Работать по-прежнему некому



Расхожая фраза о переизбытке менеджеров и юристов, как и 20 лет назад, остается актуальной. Фактически высшее образование уже стало неподъемным для большинства – об этой новой реальности эксперты предупреждали годами. Растет также разрыв между подготовкой школьников из элитных школ и общей массой, не осиливающей элементарную программу.



К тому же рынок труда явно не вмещает всех желающих перекладывать бумажки за бешеную зарплату. Однако родители все также нахватывают кредиты в стремлении запихнуть чадо в вуз, хотя многим выпускникам не удается поработать по специальности. Над старшим поколением довлеет стереотип: мой ребенок не будет копаться в грязи на стройке! Между тем современные колледжи, по идее, должны идти в ногу со временем и готовить специалистов, способных не только махать лопатой.



Поэтому колледжи нужно реформировать, но как это сделать, в правительстве представляют слабо, отсюда каскад бесконечных новшеств, не обеспеченных адекватными исследованиями. Сегодняшнее казахстанское образование и реальный рынок труда – темнейшие места всех модернизаций, реформы проводятся вслепую, их результат пока не впечатляет.



Не зря президент Токаев вновь поднял тему переориентации профкадров на технические рельсы в конце января этого года. Известные события, когда сотни, если не тысячи граждан ринулись бить витрины и грабить магазины, показали глубочайшую финансовую неудовлетворенность населения.



Президент подчеркнул, что государственный сектор не в состоянии обеспечить полную занятость – этим должен заниматься бизнес. "Вложение в производство, создание качественных рабочих мест, в науку и образование обязательно окупится. И вы должны этим заниматься. Например, вместо того чтобы сетовать на отсутствие квалифицированных кадров, особенно по техническим специальностям, почему бы крупному бизнесу не взять шефство над колледжами, войти в их попечительские советы, брать молодежь на практику, оснастить лаборатории и мастерские", – сказал Касым-Жомарт Токаев.



"Казахи, молодые казахи, должны быть технарями. Это мое глубокое убеждение. Правительству следует детально проработать все эти вопросы. Если каждая финансовая промышленная группа поставит современный завод, обучит по тысяче-другой ребят из аулов, пригородов, даст им возможность честно зарабатывать, это уже серьезная гарантия социальной стабильности", – добавил президент.



В нынешнем апреле появилась статистика ranking.kz, согласно которой из десяти выпускников колледжей шестеро трудоустроились и еще один решил продолжить обучение. На начало 2021 учебного года в стране насчитывалось 724 колледжа, из них 719 очных и 287 заочных отделений. Число обучающихся в колледжах выросло на 3,5% до 493,3 тысячи человек. Больше всего учеников колледжей находится в Алматы, Шымкенте и Карагандинской области.



Среди общего числа поступивших в коллежи страны 106,1 тысячи студентов – из сельской местности. Также в колледжах обучается 2,8 тысячи студентов-инвалидов и 1,2 тысячи студентов – инвалидов первой и второй групп старше 18 лет.



Между тем, данные статистики показывают дефицит специалистов среднего звена. Например, в палате предпринимателей Нур-Султана заявили о нехватке работников строительной сферы, ситуация усугубилась с ведением карантинных ограничений и закрытием границ с сопредельными государствами – постоянными донорами рабочей силы. Недостаточно работников практически любых технических профессий, медработников и специалистов сферы образования, также возрастает дефицит кадров в торговле.



При этом в начале года уровень безработицы в Казахстане болтался в районе традиционных 4,9%, в связи с чем эксперты задались вопросом: неужели пандемия в худшую сторону повлияла на рынки труда всех стран, но обошла нашу страну? Реальные цифры намного выше, констатируют экономисты, особенно в молодежной среде. Кроме того, есть практически неучтенный фактор постоянно меняющих работу людей, недовольных нищенской оплатой труда. Вне поля зрения остается и безработица на селе, где реальная зарплата иногда не достигает 40 тысяч тенге.



Также эксперты в качестве глобального тренда прогнозируют эпоху "серых воротничков". Однако для адекватного наполнения рынка нужны программы перемещения работников из трудоизбыточных южных регионов на запад и север, где сосредоточены крупные предприятия. Известно, что программы переселения так и не развернулись в полной мере, как и программа "Енбек" и Дорожная карта занятости.



С какой стороны взяться за колледжи?



Хронические проблемы трудового рынка могут быть хотя бы частично решены действительным преобразованием колледжей. Однако министр просвещения Асхат Аймагамбетов не устает критиковать это направление деятельности собственного ведомства. На днях он заявил, что работа по привлечению абитуриентов в колледжи ведется недостаточно.



"В этом году выделено более 45 тыс. дополнительных грантов. Это означает, что более 45 тыс. детей получили возможность бесплатно получить образование в колледжах. Но эту информацию мы должны довести до всех выпускников школ и 9-х классов. С ними нужно проводить соответствующую работу. Конечно, если вы к ним не пойдете, будете сидеть сложа руки, никто эту информацию не получит и не придет в колледжи. Поэтому сейчас эта работа недостаточна. Пусть управления образования, колледжи активизируют эту работу через социальные сети", – сказал министр.



Он также отметил, что в ряде регионов объем государственного заказа в колледжах уменьшился. Аймагамбетов, в частности, раскритиковал руководство Мангистауской, Павлодарской и Туркестанской областей. "Есть поручения руководства страны об увеличении количества государственного образовательного заказа. Почему руководство областей не решает вопрос? У вас что, нет безработицы или дефицита? Почему вместо увеличения уменьшаете?" – такими вопросами задался глава ведомства.



По данным Минобра, в Павлодарской области объем государственного образовательного заказа уменьшилось на 204 места, в Туркестанской области – на 4 014 мест. "В Туркестанской области наибольшая потребность в местах. Вы в такое тяжелое время сокращаете количество грантов. Сколько молодежи нужно обеспечить местами в колледжах", – добавил министр.



Тем не менее, ранее появилась информация о том, что в Алматы на бюджетные места в колледжах в этом году смогут поступить почти 15 тысяч абитуриентов, что 3500 мест больше, чем в прошлом году. По итогам прошлого года в колледжах мегаполиса подготовлены 19 230 квалифицированных специалистов, из них по госзаказу 10 278 человек.



Как отмечалось выше, колледжи беспрестанно реформируются. В марте прошлого года Асхат Аймагамбетов сообщил о сокращении сроков обучения. "На сегодня на законодательном уровне исключена норма об установлении уполномоченным органом сроков обучения в колледжах. Планируется сокращение сроков обучения с 3,6 до 2 лет на базе 9 класса и с 2,6 до 1,5 года на базе 11 класса. Колледжи будут регулировать сроки обучения самостоятельно", – сказал министр.



Экспертное сообщество неоднозначно восприняло новшество. Если одни специалисты упирали на то, что стране рабочие руки нужны прямо сейчас, то другие подчеркивали вред обеднения программ обучения и невозможность в будущем для "урезанных" студентов поступить на бакалавриат. Также сокращение срока пребывания в колледже может привести к наплыву 17-летних выпускников, которые не смогут работать



Кроме того, с прошлого года разрешены платные услуги и реализация товаров, произведенных в учебных мастерских, хозяйствах, полигонах. "Например, студенты, обучающиеся по специальности "сварочное дело", во время практики изготавливают качественные конструкции из железа, молодые кондитеры – замечательную выпечку, обучающиеся по ремесленным специальностям – авторские изделия из войлока, керамики, дерева, кожи, ювелирные изделия. Теперь все они смогут реализовывать товары (работы, услуги) собственного производства и на эти средства дополнительно приобретать в том числе расходные материалы для мастерских", – пояснил Асхат Аймагамбетов.



Наконец, в прошлом году было объявлено о том, что выпускники девятых классов смогут поступать в колледжи без экзаменов. Специальные испытания останутся только при поступлении на педагогические, медицинские и творческие специальности.



В министерстве также разработали новый механизм размещения госзаказа по принципу "деньги за студентом". "Если ранее управления образования среди колледжей размещали сами госзаказ, то есть одному колледжу давали по 200-300, 100 человек, то по новому механизму абитуриенты будут сами выбирать колледжи и специальности. Кроме того, министерством разработаны правила формирования и распределения госзаказа с учетом среднесрочного и долгосрочного прогноза потребности экономики в кадрах, регионального рынка труда и атласа новых профессий и компетенций", – рассказали в Минобре.



В прошлом году, кроме того, премьер-министр Аскар Мамин дал поручение увеличить госзаказ на подготовку кадров в колледжах на 20 тысяч мест. Согласно официальным данным, ежегодно 30% выпускников девятых классов и более 50% выпускников 11-х классов поступают на платное обучение.



Модернизируют организации специального образования и путем оптимизации. Уже закрыт 31 колледж, как сообщают в Министерстве просвещения, на стадии закрытия еще 29 объектов. Причины как в некачественной подготовке кадров, так и в профилизации, возврате непрофильных и невостребованных приложений к лицензии. В прошлом году, в частности, из казахстанских колледжей убрали 50 устаревших профессий.



Оптимистичный "Талап"



НАО "Талап" – институт развития и поддержки, по задумке, продвинутая, современная организация, призванная дотащить профтехобразование в стране до приемлемого уровня. Информации о работе организации крайне мало, еще меньше конкретики в результатах деятельности. Если посмотреть сообщения на сайте, к слову, малопонятные непосвященной публике, то какая-то активность все же присутствует.



Между тем, создан "Талап" довольно давно. Некоммерческое акционерное общество "Talap" (ранее холдинг "Кәсіпқор") организовано в 2011 году по поручению президента Назарбаева с целью модернизации технического и профессионального образования, таковы официальные данные.



Например, в феврале 2022 года сотрудники "Талапа" приняли участие в открытие центра компетенций "Landscape Garden", созданного в рамках проекта "Жас маман". Центр создан на базе колледжа сервиса и туризма в Нур-Султане. А в 2020 году приказом Минобра "Талап" был определен национальным оператором проекта "WorldSkills Kazakhstan" и представителем в международной ассоциации WorldSkills.



В 2017 году холдинг участвовал в проекте, реализованном в рамках ныне прочно забытых "100 конкретных шагов" Плана нации. Это был 77 шаг "Подготовка квалифицированных кадров в десяти ведущих колледжах и десяти вузах для шести ключевых отраслей экономики с последующим распространением опыта в других учебных заведениях страны". Отчет об исполнении проекта обнаружить не удалось.



Самая свежая информация о "Талапе" относится к июню этого года. С сентября казахстанские колледжи в рамках академической самостоятельности начнут готовить специалистов на основе образовательных программ, содержание которых будут определять вместе с работодателями, сообщили в палате предпринимателей Нур-Султана в ходе круглого стола, в котором приняли участия и сотрудники НАО.



Директор столичной палаты предпринимателей Бейсен Жолболдиев, в частности, отметил, что на сегодняшний день в Казахстане сохраняется устойчивый дисбаланс между реальным кадровым спросом и предложением со стороны колледжей. Зачастую работодателям приходится заново обучать вчерашнего выпускника, чтобы подстроить его под свои нужды. Сегодняшние работодатели не уверены в уровне квалификации кандидатов из числа вчерашних выпускников, поэтому для решения подобных проблем создают свои специализированные учебные центры.



"Все мы понимаем, что потребности трудового рынка формируются за счет спроса со стороны работодателей. В этой связи, академическая самостоятельность казахстанских колледжей является важным шагом на пути решения многих проблем. С нового учебного года благодаря академической самостоятельности система технического и профессионального образования станет более гибкой. Понимание этого должно убедить работодателей теснее сотрудничать с образовательными организациями", – добавил директор палаты предпринимателей. При составлении образовательных программ упор делается на стандарты World Skills.



Участники круглого стола заявили, что пока, допустим, сварщиков учат в колледже три года, технологии успевают устареть, тогда как на курсах подготовки можно получить специальность за несколько месяцев. Однако в таком случае нужно заменить колледжи на курсы и окончательно похоронить саму идею равного доступа к обучению для широких масс. Нелишним также будет напомнить, что модернизацией профтехобразования указанные выше организации занимаются более 10 лет, но результаты, по их собственным словам, до сих пор далеки от задуманных.



А в апреле президент НАО "Talap" Олжас Ордабаев дал интервью Sputnik Казахстан, в котором высказал множество оптимистичных мыслей, касающихся специального образования. По его мнению, "профтехобразование – это не грязные кирзовые сапоги и руки по локоть в масле. Это уже операторы, которые сидят в чистых местах. Если ты представляешь токаря, без рук держащего сигарету, то это уже не так. Сейчас токари уже больше программисты. Это ребята, которые сидят в чистой униформе, задача которых правильно забить программу для машины, которая сделает всю работу". Хотелось бы верить, что все токари работают именно в таких условиях.



"Благодаря масштабной программе "Жас маман" значительно выросла техническая база колледжей. И так мы планируем сломать этот негативный имидж. Мы хотим показать молодежи, что многие модные профессии типа барист, барбер, бармен и тату-мастер – это все профессионально-техническое образование", – добавил глава "Талапа". Также в этом году НАО планирует составить рейтинг колледжей по уровню трудоустройства. "До конца 2022 года мы уже выдадим информацию по нескольким критериям. В следующем году мы планируем полноценное исследование. Так абитуриенты и их родители смогут понять, в какой колледж лучше поступать, какому больше доверяют работодатели", – заявил Олжас Ордабаев.



Ближайшие перспективы, между тем, довольно грустные. Безусловно, учитывая увеличивающуюся дороговизну высшего образования, количество поступающих в колледжи будет расти. Но весьма вероятно, что молодежь, даже получив рабочую или техническую специальность, предпочтет искать удачу в сфере полегче, а предприятия так и будут испытывать кадровый голод. По мнению некоторых специалистов, для преодоления разрыва между фактическим предложением и потребностями на рынке труда Казахстану понадобится 20-30 лет.



Бектенова Алма

15.07.2022 Источник - turanpress.kz

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