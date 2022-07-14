ТАСС опроверг блокировку сайтов российских СМИ в Туркмении

15:07 16.07.2022

Агентство ТАСС не подтверждает сообщения таджикских и киргизских СМИ о том, что в Туркмении были заблокированы сайты всех новостных российских ресурсов.



Корреспондент агентства сообщил, что сайты российских СМИ открываются без каких-либо ограничений, в том числе РИА Новости", РБК, которые упоминались в материалах азиатских порталов.



Авторы: ОСТАП ЖУКОВ