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ДонбассФронт: иранский "Шахид" против американской HIMARS
15:13 16.07.2022

Иранский беспилотник назвали серьезной угрозой для американских HIMARS
Москву могут заинтересовать в Тегеране ударные БПЛА и дроны-невидимки

Правительство США заявило на этой неделе, что Иран продаст России сотни беспилотников для использования на Украине во время проведения специальной военной операции. Несмотря на то, что представители обеих стран не подтвердили эту информацию, международная общественность всерьез заинтересовалась возможной сделкой.

Москву могут заинтересовать в Тегеране ударные БПЛА и дроны-невидимки
По свидетельству американского журнала Forbes, России не хватает вооруженных беспилотников, наподобие турецкого Bayraktar TB2. Несмотря на подтвержденные факты применения на Украине российских БПЛА "Орион", оснащенного авиабомбами и ракетами, Вооруженные силы РФ используют их крайне редко.

Наиболее привлекательным для России беспилотником журнал назвал иранский Shahed-129. Вооруженный управляемыми осколочными бомбами под названием Sadid-345 беспилотник способен с легкостью уничтожить американские реактивные системы залпового огня HIMARS.

"Кроме того, Россия может заинтересоваться вооруженным беспилотником Mohajer-6, а также дронами-невидимками, например, Shahed-181 и Shahed-191", - предположило издание.

Американский журнал рассказал, что Иран производил и использовал беспилотники на протяжении десятилетий. Причиной технологического разрыва с другими странами в этой области, стали экономические санкции, принятые США против Тегерана. Считалось, что они должны ослабить Иран, но отсутствие какой-либо возможности закупить иностранную воздушную технику напротив, привело к активной разработке собственных беспилотных летательных аппаратов.

"Бурно развивающееся производство дронов в Иране включает в себя десятки различных типов беспилотников: всего больше 200 наименований, в том числе и прототипов, - отметило издание. - Дронов малого размера у России и так достаточно: "Орлан-10" можно назвать основой российского беспилотного парка. Этот беспилотный летательный аппарат определяет местоположение целей для российской артиллерии, но вооружение на нем не устанавливается. За четыре с половиной месяца российские Вооруженные силы потеряли только 70 единиц "Орлан-10", в то время как общее их количество составляет около двух тысяч".

РОМАН ТЮКАВКИН

Источник - московский комсомолец
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