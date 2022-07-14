В Сети появилась фотография трансгендерного адмирала США Рейчел Левин

15:56 16.07.2022

В российских соцсетях стремительно расходится фотография первой женщины-трансгендера Рейчел Левин, которая стала адмиралом США.



В частности, снимок опубликовал Телеграм-канал "Sputnik Ближнее зарубежье". Сообщается, что фото сделано в посольстве Франции в США во время приема по случаю Дня взятия Бастилии.



