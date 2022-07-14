Члены Европарламента призвали власти Туркменистана освободить врача Исматуллаеву в годовщину ее ареста

18:07 16.07.2022

Заявление членов Европейского парламента, правозащитников и независимых журналистов по поводу годовщины ареста туркменского доктора Хурсанай Исматуллаевой



16 июля исполняется год с момента ареста доктора из Туркменистана Хурсанай Исматуллаевой. Она отбывает девятилетний срок по уголовному делу, которое явно было возбуждено в отместку за ее трудовой спор, обсуждавшийся на мероприятии Европейского парламента.



Хурсанай Исматуллаева до 2017 года работала в перинатальном центре "Эне мяхри" города Гекдепе Ахалского велаята. Ее незаконно уволили с работы, и все попытки юридическим путем восстановиться в должности были тщетными.



Осенью 2020 года Исматуллаева обратилась за помощью к независимым журналистам. Ее детальная история была опубликована. Со стороны властей сначала не последовало никакой реакции: доктора не восстановили на работе, но и преследованиям она не подвергалась.



Однако 15 июля 2021 года историю Х. Исматуллаевой озвучили в ходе онлайн-встречи "Практики подавления в Центральной Азии: голоса правозащитников", организованной депутатами Европарламента. На следующий день в дом к Исматуллаевой приехали десять сотрудников спецслужб и увезли ее в неизвестном направлении.



Позднее выяснилось, что доктора арестовали в рамках дела о якобы мошенничестве. Ее обвинили в присвоении квартиры пожилого мужчины, за которым она ухаживала в 2016-2018 годах. По итогам рассмотрения дела в Безмеинском районном суде Ашхабада под председательством судьи Аманмухаммеда Ишангулыева 7 сентября 2021 года Исматуллаеву приговорили к девяти годам лишения свободы.







Доктор не является преступницей, она ни от кого не скрывалась все эти годы, все сделки с квартирой пожилого мужчины официально заверялись органами власти. Эта история никому не казалась противозаконной, пока Хурсанай Исматуллаева не вышла на связь с независимым изданием. Выступавшие в суде свидетели говорили одинаковыми фразами и не скрывали, что о "мошеннических действиях" Исматуллаевой впервые узнали в отделении полиции в июле 2021 года после проведения онлайн-встречи. Нотариус по фамилии Х. Кулиев, регистрировавший документы на квартиру, сначала проходил как соучастник, но затем был исключен из числа обвиняемых "в связи с раскаянием". Риэлтор Д. Аннануров, также участвовавший в сделке с недвижимостью, вообще не был привлечен к ответственности.



Исматуллаева не являлась политической активисткой, не боролась за смену режима, не критиковала действующую власть. Она просто хотела защитить свои трудовые права, но в итоге оказалась в колонии. Доктор изначально понимала, что в Туркменистане такое может случиться, поэтому в конце 2020 года на всякий случай записала видеообращение к тогдашнему президенту Гурбангулы Бердымухамедову. Видео, в котором она говорит о возможной фабрикации уголовного дела, было опубликовано позже, когда эти опасения оправдались.



Мы призываем нового президента Туркменистана Его превосходительство Сердара Бердымухамедова пересмотреть уголовное дело доктора, которую ценили пациенты, но недолюбливало руководство. Обращением в независимые СМИ, рассказом о неправомерном увольнении и попытками восстановиться на работу доктор Исматуллаева реализовывала свое право на свободу слова и защиту своих трудовых прав. Ее не должны были наказывать за это многолетним тюремным сроком. Мы призываем власти Туркменистана освободить Хурсанай Исматуллаеву из заключения и привлечь лиц, принимавших злонамеренное решение ей таким образом отомстить, к ответственности.



Хейди Хаутала, вице-президент Европейского парламента, Greens / EFA

Гельмут Шольц, депутат Европарламента, The Left

Петрас Ауштревичюс, депутат Европарламента, Renew Europe

Ружи Тун унд Хоэнштайн, депутат Европарламента, EPP

Изабель Сантос, депутат Европарламента, S&D

Руслан Мятиев, Turkmen.News (Нидерланды)

Фарид Тухбатуллин, Туркменская инициатива по правам человека (Австрия)

Рейчел Денбер, Human Rights Watch (США)

Бриджит Дюфур, Международное партнерство по правам человека (Бельгия)