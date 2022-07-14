Куда нас тащит путь Абаева, - Марат Асипов

18:49 16.07.2022

Куда нас тащит путь Абаева



МАРАТ АСИПОВ



Казахское общество убивает будущих нобелевских лауреатов в зародыше



Я сначала не придавал особого значения истории с запрещенным мультиком "Базз Лайтер", в котором два персонажа одного пола целуются и тем самым, по мнению запретителей, пропагандируют гомосексуальные ценности.



Для себя отметил, что самыми яростными гомофобами, как правило, являются латентные гомосексуалисты, и на том закрыл для себя тему.



А потом вспомнил историю самоубийства талантливого мальчика из интеллектуальной школы. Напомню, подросток пришел на осенний бал в юбке, после чего был насильно отправлен взрослыми к психологу.



Психологическая травма, полученная парнем, оказалась несовместимой с жизнью. Нам теперь не дано узнать, кем мог бы стать этот юноша, который уже показал свою уникальность хотя бы тем, что прошел жесткий отбор и сумел поступить в одну из самых крутых школ Казахстана. Страстное желание педагогов загнать детей в рамки традиций, возможно, лишило страну потенциального ученого с мировым именем.



После победы традиционалистов, которую им обеспечил министр культуры и спорта Даурен АБАЕВ, усилился тренд на талибанизацию казахстанского общества.



Чтобы было понятно: талибы убивают всех, кто не вписывается в их представления о традициях.



Точно так же поступаем и мы. Но у нас все гораздо хуже.



Наши ценности заставляют детей убивать себя самих.



Девочка, случайно забеременевшая, поскольку мать постеснялась объяснить ей, как нужно предохраняться, топит ребенка в уличном сортире, потому что это позор семьи.



Из страха завалить ЕНТ ежегодно вешаются выпускники школ, потому что родителям может быть стыдно перед соседями и родственниками за никчемного отпрыска.



Жертва инцеста или сексуального насилия в школе не обратится в полицию, потому что тоже не вписывается в наше представление о самих себе как об исключительно нравственной и высокоморальной нации. Плюс к этому уголовная традиция заклеймить презрением человека, обратившегося за защитой к государству, называя жертву насилия "терпилой".



Традиционалисты отрицают право людей на инаковость. Прическа, одежда, способ удовлетворения в сексе, искусство – они хотят закидать камнями всех, кто мешает им прятать за традициями свою серость и распущенность.



Почему, к примеру, молодые люди должны молчать, когда пожилые говорят очевидную глупость? Только потому, что старый мудак прожил много лет и только на этом основании получил право поучать ребят, которые уже прочитали, увидели и, самое главное, сделали гораздо больше, чем он за всю свою жизнь?



Традиции обязывают келин безропотно обслуживать родственников мужа и терпеть побои, прививая эту культуру своим сыновьям и дочерям. Что опаснее для психики ребенка – регулярный просмотр побоев матери или поцелуй мультяшных персонажей? Просто мультик запретить легче, чем создать в стране культурное неприятие бытового насилия, чем, собственно, и должен заниматься министр культурки.



И вот честно, юбка на парне – это не повод устраивать ему обструкцию.



Кстати, никто почему-то не возражает против навязывания нам через сериалы и фильмы уголовных традиций. Между тем именно в местах лишения свободы секс с представителями своего пола является главным способом унижения. Это же чистая пропаганда гомосексуализма, когда альфа-самец, присутствующий в каждом офисе, в том числе и государственном, самоутверждается фразой: "Я тебя в…бу!"



Чем больше у человека свободы выбора, в том числе и права самостоятельно решать, как выглядеть и как получать оргазм, тем выше уровень развития обществе.



Талибан никогда не вырастит нобелевского лауреата, не создаст айфон, не выведет спутник на орбиту.



Заставляя детей убивать себя только потому, что они не соответствуют родительскому представлению о нормальности и средневековым традициям, мы убиваем свое будущее.



И путь Абаева – прямая дорога в мрачное прошлое.



…На вопрос, что делать людям, которых раздражает мультфильм, песня, внешний вид, лучше всего ответил писатель Михаил ЖВАНЦКИЙ: "Как бороться с запахом изо рта? Очень простой метод. Отойди к чертовой матери. И запах вместе с тобой".