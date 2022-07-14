О русском острове Хоккайдо. Пора и ему в "родную гавань"

18:50 16.07.2022 АЛЕКСЕЙ ПЛОТНИКОВ



О русском острове Хоккайдо



Вопрос, который можно и нужно поставить перед официальным Токио, или 22-й остров Курильской гряды



Территориальные претензии Японии на принадлежащие РФ южные Курилы хорошо известны благодаря агрессивно-прямолинейной, корыстной политике японских правящих кругов, продолжающих упрямо настаивать на своих незаконных притязаниях.



Меняются японские премьер-министры, с российской стороны продолжаются попытки "образумить" Токио, в "101-й раз" обращая внимание Японии на необходимость признания итогов Второй мировой войны, предлагая ей (до недавнего времени) формы "совместного хозяйственного сотрудничества" на южных островах архипелага, но все остается без изменения.



В 2009 году официальный Токио пошел на беспрецедентную в международных отношениях провокацию, не получившую до сих пор адекватной реакции (исключая заявление Государственной Думы): был принят закон, объявивший "северные территории", как в Японии называют южные Курилы (территорию нашего государства!) "находящимися под японским суверенитетом". Неслыханно!



Столь же провокационными и вызывающими являются заявления японских официальных лиц, включая премьер-министра Фумио Кисиду.



Подобные действия Японии давно требуют с нашей стороны жесткого адекватного ответа, который бы раз и навсегда закрыл вопрос о японских территориальных претензиях, лишив Токио желания и возможности продолжать эксплуатацию "курильского мифа" в том числе из опасения превратиться из "нападающего" в "защищающегося" с перспективой окончательно загнать себя в "курильский тупик японской дипломатии" (что Япония уже почти сделала).



Один из вариантов такого "адекватно-симметричного" ответа лежит в области истории и права.



Речь идет об острове Хоккайдо. Этот самый северный из занимаемых ныне Японией островов не входит в состав Курильского архипелага, но так было не всегда. Исторически этот остров можно с полным основанием считать "исконно русским" владением.



* * *



Известно, что исследование, описание и освоение Россией Курильского архипелага началось в начале XVIII столетия и проходило по меркам того времени очень быстро, стремительно. К южным островам архипелага русские первопроходцы вышли в конце 1760-х гг., когда в 1768-69 гг. казачий сотник И. Черный взял с местных жителей-аборигенов айнов дань-ясак (натуральный налог) на островах Итуруп и Кунашир, а также основал на Итурупе первое русское поселение (айнскими же являются названия островов и самого архипелага).



Следующим важным этапом в освоении южных Курил стала масштабная комплексная экспедиция 1775-1782 гг. Антипина и Шабалина, которая обследовала, изучила (включая опыты по геологоразведке) и картографировала южные острова архипелага, создав все необходимые правовые основания для включения Курильского архипелага, включая южные острова, в состав России.



Карта, составленная около 1778 г. участником этой экспедиции Михаилом Петушковым, является первым подробным изображением четырех южных островов архипелага – Итурупа, Кунашира, Шикотана (Чикота), а также северо-восточного побережья острова Хоккайдо.Хоккайдо упомянут в числе Курильских островов не случайно: в XVIII – начале XIX вв., в соответствии с правилами того времени, остров включался в состав Курильского архипелага, обозначаясь на русских картах, как 22‑й остров Курильской гряды. Под таким же номером остров обозначен и на карте Петушкова.



Этот факт, в частности, подтверждает донесение Екатерине II Иркутского и Колыванского губернатора И. Пиля от 28 февраля 1794 г., где говорится о "благополучном плавании до 22‑го Курильскаго острова и далее до японского владения (выделено нами.– А.П.)" первого русского посольства в Японию под руководством А. Лаксмана.



Объясняется это во многом тем, что на Хоккайдо жили такие же, как на Камчатке и Курилах айны. А также тем, что сам остров еще в первой половине XIX века в состав Японии не входил, что подтверждается многочисленными, включая японские, источниками.



Никаких японских поселений на Итурупе, Кунашире и Шикотанена карте Петушкова не обозначено, что лишний раз опровергает утверждения о "японском приоритете" в освоении южных Курил.



О русской принадлежности южных Курил наглядно свидетельствует также карта из Атласа Российской империи 1796 г. – главного официального картографического издания того времени, где все Курильские острова, включаяИтуруп, Кунашир и Чикоту (Шикотан), обозначены как территория России и закрашены в тот же цвет, что и Камчатка.



Карта Иркутского наместничества, 1796



Мы имеем ясное подтверждение: в конце XVIII столетия вся Курильская гряда, включая южные острова архипелага, являлась владением России, административно входя в Камчатский уезд Охотской обл. Иркутского наместничества.



Дополнительным подтверждением принадлежности России всего Курильского архипелага являются императорские указы 1779, 1786 и 1799 гг. (имевшие силу закона), которые ясно свидетельствуют о том, что во второй половине XVIII в. айны южных Курил были русскими подданными (в 1779 г. они были освобождены от уплаты в казну ясака), а сами южные острова архипелага обозначались как составная часть территории России.



Это подтверждают и другие официальные документы того периода, в частности "Ясашная таблица" – регулярно составлявшиеся годовые "ведомости" сбора в XVIII веке на Курильских островах, включая остров Хоккайдо (русское название Матмай) – упомянутой дани-ясака.



Следует также отметить, что на картах из Атласа 1796 г. и других русских и иностранных картах остров Хоккайдо показан отдельно от Японии, вне ее территории. Это подтверждает сведения (в том числе японских источников) о том, что в XVIII – начале XIX столетия остров (за исключением его крайней южной части) Японии не принадлежал и в состав ее территории не входил.



Тем более не могли тогда принадлежать Японии южные Курильские острова, находящиеся севернее (северо-восточнее) Хоккайдо.



Это полностью лишает всяких оснований утверждения Японии об "исконной" принадлежности ей "северных территорий".



Следует также помнить, что современное японское название "Хоккайдо" остров получил только в конце XIX века. До этого он долгое время назывался по-русски "Матмай" (от названия самого северного японского княжества Мацумаэ, занимавшего территорию территория на крайнем юге острова), а по-японски – "Эдзо".



Напомним также, что в официальных русских документах XVIII – первой половины XIX вв. (переписке, инструкциях, распоряжениях, на картах) остров Матмай-Хоккайдо обозначался как 22-й (в известной книге В.М. Головнина"Замечания о Курильских островах", вышедшей в 1819 г., как 26-й остров) остров Курильской гряды.



* * *



Подробнее рассмотрим вопрос о сборе Россией на южных Курилах дани.



Упоминавшаяся "Ясашная таблица",составленная в ходе экспедиции Антипина-Шабалина (1775-1782 гг.), содержит документальные свидетельства о сборе в конце XVIII столетия дани не только с айнов Итурупа, Кунашира и Шикотана, но и с жителей северо-восточного побережья Хоккайдо.



Всего, по данным "ясашных ведомостей", в 1778-79 гг.ясак был взят с 1500 айнов, живших в районе современного Немуро в северо-восточной части острова.



Ясак имеет особое значение. В то время сбор с местного населения дани являлся одним из наиболее важных условий и признаков подданства этого населения (а значит, и государственной принадлежности территории, на которой оно проживало) стране, которая эту дань собирала. Или, используя юридическую терминологию, давала основания на получение "правового титула" на эту территорию.



В русских официальных документах того времени на этот счет использовалась специальная формулировка: "Привести во владение, в подданство и в ясачный платеж (выделено нами. –А.П.)", или просто "в подданство и в ясачный платеж".



Итак, и во второй половине (к концу 80‑х гг.) XVIII столетия фактов русской деятельности на Курилах было накоплено более чем достаточно для того, чтобы, в соответствии с нормами международного права того времени, считать весь архипелаг, включая его южные острова, принадлежащими России, что было юридически подтверждено в русских официальных документах и географических картах.



Карта Японии Саввы Зубова



В полной мере это относится к острову Хоккайдо и уж точно к его северо-восточной части в районе современного г. Немуро. И хотя Россия, в отличие от алчных японцев, никогда не претендовала на Хоккайдо, в соответствии с международным правом того времени мы имели все законные основания считать своим владением северо-восточную часть острова Эдзо/Матмай.



Соответственно, с исторической точки зрения Россия имеет все права считать своей "исконной территорией", своим "историческим владением" территорию северо-восточной части современного острова Хоккайдо.



* * *



Этот вопрос, ввиду откровенно провокационной и недружественной политики Японии, всегда и везде ищущей лишь собственные односторонние выгоды и давно перешедшей все "красные линии" дозволенного в международных отношениях, включая санкции против высшего руководства РФ, можно и нужно поставить перед официальным Токио.



И возразить здесь Японии будет нечего.



Да, не в традициях русской дипломатии, которая при обсуждении "территориальных вопросов" неизменно исходила из существующего статуса территории, руководствуясь только фактами и документами, на основании которых этот статус был установлен в последний раз, ссылаться на далекое прошлое, "дела давно минувших дней".



Но если "наши партнеры" игнорируют всякие правила и соображения морали, не говоря уже о столь любимой японскими политиками "справедливости", всегда понимаемой только как справедливость для Японии, мы вправе действовать адекватно (безусловно сохраняя при этом наши традиционные принципы и профессиональную этику).



Не мы начали первыми ссылаться "на историческую принадлежность" Курил и приводить ее в качестве аргумента в территориальном споре с Японией, хотя и имели на это и права, и основания. Теперь то же самое мы можем сделать в отношении Хоккайдо. Это и будет нашим адекватным справедливым "симметричным" ответом потерявшей всякое ощущение реальности японской власти.



Заявить только это, повторим, нужно твердо и решительно, так же твердо и последовательно придерживаясь этой линии в дальнейшем. Источник - Фонд стратегической культуры

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