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Узбекистан построит в Туркменистане автомобильный завод и отремонтирует "Марыазот"
19:01 16.07.2022

14 июля в рамках государственного визита президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Узбекистан состоялись двусторонние переговоры с президентом Шавкатом Мирзиеевым и переговоры в расширенном составе, по итогам которых подписаны следующие документы:

• Рамочное соглашение между Государственным концерном "Türkmenhimiýa" ("Туркменхимия") и Акционерным обществом "Узкимесаноат" по проекту проведения ремонтно-восстановительных работ и частичной модернизации по "Maryazot";



На предшествующем визиту заседании кабмина 8 июля Сердар Бердымухамедов поручил модернизировать производственное объединение "Maryazot". Еще феврале 2021 года президент Гурбангулы Бердымухамедов сообщил, что мощности "Тедженкарбамида" задействованы лишь на 53,7%, а "Марыазота" – всего на 23%);

• Соглашение о сотрудничестве между Государственным концерном "Türkmenhimiýa" и Акционерным обществом "Узкимесаноат" по стратегическому партнерству и развитию торгово-экономического сотрудничества;

• Протокол между Государственной таможенной службой Туркменистана и Государственным таможенным комитетом Узбекистана об обмене информацией о перемещении товаров во взаимной торговле между Туркменистаном и Узбекистаном;

• Технические условия информационного обмена предварительными сведениями о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между Узбекистаном и Туркменистаном;

• Меморандум о взаимопонимании между Государственным музеем Государственного культурного центра Туркменистана и Государственным музеем истории Темуридов Академии наук Республики Узбекистан;

• Соглашение между Агентством транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана и Министерством транспорта Узбекистана о развитии транспортно-транзитного сотрудничества;

• Меморандум о дальнейшем укреплении сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта между Агентством "Тürkmendemirýollary" и Акционерным обществом "Узбекистон темир йуллари";

• Программа сотрудничества между Министерством адалат (юстиции) Туркменистана и Министерством юстиции Узбекистана на 2022–2023 годы;

• Программа между Правительством Туркменистана и Правительством Узбекистана о научно-техническом сотрудничестве на 2022–2024 годы;

• Соглашение между академией наук Туркменистана и Министерством инновационного развития Узбекистана о проведении сов­местного конкурса инициативных научно-исследовательских проектов;

• Программа сотрудничества между МИД Туркменистана и МИД Узбекистана на 2023–2024 годы;

• Соглашение о сотрудничестве между Институтом международных отношений МИД Туркменистана и Международным институтом Центральной Азии;

• Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Узбекистана о сотрудничестве в области туризма;

• Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Узбекистана об управлении, охране и рациональном использовании водных ресурсов реки Амударья;

• План мероприятий (Дорожная карта) по практическому исполнению положений Соглашения между Правительством Туркменистана и Правительством Узбекистана о создании и регулировании деятельности туркмено-узбекской зоны приграничной торговли – Торговый центр;

Соглашение о создании зоны приграничной торговли, а также договоренность замещать импорт из третьих стран конкурентоспособной продукцией, производимой в Узбекистане и Туркменистане и востребованной на рынках обеих стран было подписано в ходе официального визита президента Гурбангулы Бердымухамедова в Узбекистан в октябре прошлого года.

• Программа торгово-экономического сотрудничества и развития промышленной кооперации между Правительством Туркменистана и Правительством Узбекистана на 2022–2025 годы.

• Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана и Государственным комитетом по лесному хозяйству Узбекистана о сотрудничестве в области лесного хозяйства;

• Меморандум о взаимопонимании между Министерством спорта и молодежной политики Туркменистана и Агентством по делам молодежи Узбекистана в области молодежной политики;

• План мероприятий по дальнейшему расширению сотрудничества в сфере телерадиовещания между Государственным комитетом Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии и Национальной телерадиокомпанией Узбекистана на 2022–2023 годы.

ТДХ сообщает, что также был подписан ряд контрактов между предпринимателями об экспорте и импорте мебели, кондитерских изделий, химической и сельскохозяйственной продукции и достигнуты договоренности о проектировании предприятия по производству автомобилей в Туркменистане и на осуществление строительных работ в Узбекистане. Сумма заключенных контрактов составила свыше $450 миллионов.

Вопрос сборки автомобилей обсуждался в рамках официального визита президента Гурбангулы Бердымухамедова в Узбекистан 4-5 октября прошлого года.

Источник - Хроника Туркменистана
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1657987260


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