 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Казахстан   | 
Где упокоены великие казахи
19:06 16.07.2022

АНДРЕЙ МИХАЙЛОВ

Занимательная история Казахстана от Андрея Михайлова

Национальный Пантеон близ нынешней столицы Казахстана, где, по задумке авторов проекта, должны обретать вечный покой самые великие деятели современного Казахстана, был открыт летом 2019 года. И пока еще ждет своего заполнения. А где похоронены великие казахи прошлого, скончавшиеся задолго до появления идеи этого централизованного некрополя? Значительная часть знаковых персонажей советской эпохи упокоены на Центральном кладбище Алма-Аты и Кенсайском некрополе. Однако прах величайших основоположников казахской культуры останется далеко за пределами двух столиц Казахстана.

Курмангазы САГЫРБАЕВ (родился в 1823, по другим данным 1818 и даже 1806 – умер в 1896, но называются 1879 и 1889)

Знеменитый казахский кюйши нашел свое последнее пристанище за пределами Казахстана, в Астраханской области Российской Федерации.

Белоснежный мавзолей в центре мемориального комплекса на краю села Алтынжар виден издалека. Известно, что песчаник для мазара, возведенного к столетию смерти Курмангазы на казахстанские деньги, привозился из РК.

Чокан ВАЛИХАНОВ (1835 – 1865)

Валиханов умер 10 апреля 1865 года в ауле своего новоприобретенного родственника – "султана албанского рода" Тезека НУРАЛИНА. В Семиречье, у подножия горы Матай. Его похоронили по исламским канонам, не дожидаясь приезда друзей и коллег. Александр ГЕЙНС, географ и этнограф, будущий Тургайский губернатор, так описал его могилу:

"Не доезжая верст шесть до Куянгузского пикета, похоронен Чокан Валиханов… Здесь на левой стороне ограды поднимался скромный памятник над умнейшим из киргизов. В глиняный памятник вмазана деревянная доска, на которой написано: Валий, сын Аблай-хана; Чингиз, сын Валия; Чокан, сын Чингиза".

…Над его могилой близ села Шанханай (Чокан) сегодня стоит незамысловатый и аскетичный обелиск, сильно отличающийся от тех помпезных и дорогих памятников, которые ставят своим родовым предкам современные казахские нувориши. А у подножия обелиска, появившегося в советские времена, лежит копия мраморной плиты, которую когда-то установил на могиле губернатор КОЛПАКОВСКИЙ (оригинал – в Шанханае, в мемориальном музее Валиханова).

Ибрагим АЛТЫНСАРИН (1841 – 1889)

Несмотря на то, что Алтынсарин до конца дней состоял на службе в должности инспектора школ Тургайской области, в последние годы он жил и работал в своем доме, построенном в Аракарагайской волости, недалеко от Кустаная.

Его кончину усугубил пожар на его зимовке в апреле 1889 года – "тогда он немало поволновался и, распоряжаясь при тушении". После чего он перебрался в Аракарагайский бор, где располагалась его летняя резиденция. Здесь Алтынсарин и находился до самой своей кончины.

Сердце великого радетеля о казахском просвещении остановилось в 11 часов утра 17 июля 1889 года. Его похоронили на берегу Тобола, рядом с отцом "по казахскому обычаю при огромном стечении народа".

Абай КУНАНБАЕВ (1845 – 1904)

Мавзолей Абая Кунанбаева находится ныне на территории обширного мемориального комплекса в урочище Жидебай, в Абайском районе Восточно-Казахстанской области и является центром Государственного историко-культурного и литературно-мемориального заповедника-музея "Жидебай-Борлы".

Принято считать, что Абай был мало знаком русским читателям, и его смерть в июне 1904 года была оплакана лишь его соплеменниками. Однако статья в III выпуске "Записок Семипалатинского подотдела Западно-Сибирского отделения Императорского Русского Географического общества" свидетельствует, по крайней мере, о том, что почитаемый казахский поэт был интересен и образованной части русского общества.

"Еще не было киргизского поэта, так возвысившего духовное творчество народа, как Абай. Чудные его стихи… сделали бы честь знаменитым поэтам Европы".

Последнее пристанище разделяет с Абаем и его знаменитый племянник Шакарим КУДАЙБЕРДИЕВ.

Джамбул ДЖАБАЕВ (1846 – 1945)

Последние годы Джамбул жил в "родном колхозе" недалеко от Узун-Агача, в специально построенном для него правительством Казахстана в 1936 году просторном доме.

В бывшем доме всенародного акына ныне обосновался мемориальный музей его имени, а сам он обрел вечный покой в яблоневом саду за домом. Кстати, рядом с мавзолеем Джамбула находится могила еще одного знаменитого музыканта – Нургисы ТЛЕНДИЕВА (ум. в 1998 г.).

Хаджимукан МУНАЙТПАСОВ (1871 – 1948)

Последние годы неординарной жизни казахского богатыря прошли в Южном Казахстане, в колхозе "Ленин туы", в селе Темирлановка. Он умер в августе 1948 года, и его могила находится невдалеке, на кладбище на противоположном от села берегу Арыса.

Над прахом прославленного борца, имя которого некогда гремело на цирковых подмостках всего мира – был поставлен скромный по нынешним меркам мазар с голубым куполом и двумя мемориальными плитами внутри. На плитах – некоторые вехи насыщенной биографии Хаджи-Мукана. На двух языках. Казахском и русском.

Андрей Михайлов - писатель, автор серии книг "Как мы жили в СССР".

Источник - ratel.kz
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