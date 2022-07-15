Главари Федерации каратэ Узбекистана оказались опасными преступниками

00:04 17.07.2022

На экс-руководителей Федерации каратэ заведено дело

Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении бывших руководителей и других должностных лиц Федерации каратэ. Они обвиняются в подделке документов и хищении бюджетных средств в особо крупном размере.

Ўзбек тилида O`zbek tilidaВчера, 20:08 Спорт

Бывшие руководители Национальной федерации каратэ Узбекистана обвиняются в подделке документов и хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба Агентства по противодействию коррупции.



Ведомство сообщило, что изучило обращение президента Федерации каратэ Нурхона Нафасова касательно действий бывших руководителей спортивной организации и сообщения в социальных сетях о коррупционных случаях, связанных с деятельностью федерации. Документы для правовой оценки были направлены в Генеральную прокуратуру.



Генпрокуратура вместе с другими ведомствами провела проверку и выяснила, что должностные лица федерации и другие внесли поддельные данные в официальные документы и расхитили бюджетные средства в особо крупном размере.



В частности, в ходе 10 учебно-тренировочных сборов, проведенных в 2020-2021 годах, 49 спортсменов не участвовали в тренировках и не пользовались гостиничными услугами. Однако были оформлены поддельные документы об их участии, из-за чего присвоено 403 млн сумов.



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Кроме того, расхищены 64 видов лекарств на 78,5 млн сумов, которые не использовались спортсменами.



Были оформлены документы об аренде спортивного зала, но по факту 128 млн сумов были расхищены через перевод этих средств гостинице, где не было спортзала.



Ведомство отмечает, что в 2021 году участники трех спортивных соревнований заплатили в качестве взноса 150 млн сумов, но средства не были оприходованы.



Более того, У. Б., не тренировавший чемпиона мира Достона Отаболаева, необоснованно добился получения 6000 долларов из бюджета.



В отношении должностных лиц федерации и других лиц возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 167 (хищение путем присвоения или растраты) и части 2 статьи 228 (изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование) Уголовного кодекса.



В январе 2019 года Национальный олимпийский комитет сообщал, что на бывшего председателя Национальной федерации карате Нурхона Нафасова в четвертый раз было заведено уголовное дело. Позже Генпрокуратура опровергла заявление НОК о том, что он обвиняется в хищении и вымогательстве. Нурхон Нафасов через суд добился отмены решения НОК о его увольнении и в октябре 2020 года был восстановлен в должности главы федерации.