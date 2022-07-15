Лайфхаки Центральной Азии: для души, тела и денег, - Ирина Джорбенадзе

00:12 17.07.2022 Лайфхаки Центральной Азии: для души, тела и денег



ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.



Надолго ли помирились Москва и Нур-Султан, какова связь между "мясом женщины" и подорожанием баранины, и почем нынче гражданство Киргизии.



"Женский вопрос" в республиках Центральной Азии звучит все громче, причем с разных голосов, с применением лайфхаков определенного пошиба, впрочем, лишенных новизны: иные стары как мир. Популярное нынче слово "лайфхак", трактуемое, в основном, как "оптимизация", проникло во все сферы жизни. К примеру, есть лайфхаки, как быстро, не запутавшись, надеть трусы, или вбить гвоздь в стену, не саданув молотком по пальцам. А как насчет интимной жизни?



На этот счет решение тоже готово: казахстанское издание "Экспресс К" приводит его со ссылкой на популярную местную телеведущую Диану Кырыкбай, обсудившую с несколькими молодыми девушками животрепещущую тему восстановления девственности для того, чтобы выйти замуж. По словам теледивы, сейчас немало девушек прибегают к услугам специалистов по гименопластике, чтобы обмануть своего избранника. И ничего зазорного в этом, считает телеведущая, нет. "Сейчас, - цитирует ее вышеуказанное издание, - очень много лайфхаков, если вы хотите выйти замуж. Достаточно восстановить девственность, найти молодого человека и сообщить ему, что вы девственница. Это наш менталитет".



В казахском сегменте социальных сетей советы по "штопке и шитью" вызвали бурю эмоций. Кто-то утверждал, что "это не наш менталитет", что "наши девушки не такие", иные же пропагандировали "женскую чистоту". Ранее Кырыкбай упрекала мужчин в том, что они не могут удовлетворить сексуальные потребности казашек.



Говоря о "проблемах" женщин. В Киргизии они, вернее, их тела, стали причиной подорожания мяса. Во всяком случае, в это свято верит священнослужитель из КР Садыбакас Доолов. По его "открытию", "мясо женщины дешевеет, когда она начинает показывать свое тело", соответственно, "баранина на базаре дорожает". Словом, инфляционные процессы в Киргизии, по крайней мере, в мясном продуктовом сегменте, объясняется легко и "логично": тем, что "женщины ходят в открытой одежде".



Социальные сети и правозащитники всколыхнулись и здесь. Последние приравняли скандальное высказывание служителя культа к "руководству к действиям", то есть нападениям на женщин. На Доолова поступили жалобы в генеральную прокуратуру и комитет национальной безопасности. Реакция этих ведомств пока неизвестна. А вот Духовное управление мусульман (ДУМК) откликнулось быстро: оно пришло к выводу, что Доолов своими высказываниями не нарушил шариат.



Между тем в Киргизии в последнее время возросло количество случаев насилия в отношении женщин и девочек. ООН бьет тревогу - насильники остаются безнаказанными. По данным МВД КР, в прошлом году зафиксировано 604 случая сексуального насилия, однако более половины дел были прекращены из-за отсутствия состава преступления. Оно не было усмотрено и в 84% случаев (всего их было 254) похищения девушек для принудительного вступления в брак. Больше киргизские правоохранительные органы "чувствительны" к насилию в семье: из зафиксированных 10 151 случая женщинам было выдано 9 038 временных охранных ордеров, а несовершеннолетним - 264.



Но в Киргизии прекрасному полу, по крайней мере, не запрещают пользоваться косметикой, наращивать ногти, ресницы, как это практикуют в Туркмении, о чем неоднократно писал "Росбалт". Молодой президент Сердар Бердымухамедов, сменивший недавно на этом посту своего отца, лютует больше, чем родитель, что удивительно: все же он учился и работал в Европе, где "подкаченные" грубы и груди, пластические операции и иные ухищрения для привлекательности и омоложения - нормальная практика. И распространена она едва ли не во всем мире. Но только не в Туркмении, где, более того, при молодом лидере нации женщинам, которым ранее отказали в праве вождения автомобилем, теперь еще запрещают занимать место рядом с водителем и садиться в частную машину.



Завершая тему Туркмении - перед возвращением к делам соседей, - расскажем о трюке ее властей, не позволяющим гражданам России покидать "Родину процветания". Так, turkmen.news со ссылкой на свой источник передает, что миграционная служба Туркмении после долгих проволочек начала принимать документы на оформление загранпаспортов у людей, получивших российское гражданство с 2003 по 2015 годы. Но те из них, кто имеет несовершеннолетних детей, все равно не могут покинуть страну. По "простой" причине, превратившей детей в "заложников" - сотрудники миграционной службы отказываются выдавать им заграничные паспорта, требуя, чтобы родители отказались, вместо них, от одного из гражданств. Как вариант, родителям предлагают подождать до 18 лет, чтобы ребенок сам выбрал, от какого гражданства ему отказаться. Вот такой лайфхак, чтобы во что бы то ни стало удержать людей, бегущих из Туркмении, на месте.



Изобретательностью отличились и власти Киргизии. В частности, президент Садыр Жапаров подписал закон, вызвавший жаркие споры во всей стране. В соответствии с ним, в КР легализованы казино, игровые автоматы и тотализаторы, однако только для иностранных граждан. Не позволено это "злачное" времяпрепровождение также уроженцам Киргизии, принявшим иное гражданство.



Словом, сохранив "психику", "моральный облик" и бюджет "своих", Киргизия зарабатывает на чужих: стоимость получения лицензии на игорный бизнес составляет от $1 млн до $1,5 млн. Плюс к этому все игорные заведения обязаны сформировать резервный фонд на $25 тыс., но эта сумма, в зависимости от "узкой специализации" и региона, может быть и ниже.



Еще одной статьей дохода страны, у которой много золота, но худо с финансами, может стать предоставление киргизского гражданства за инвестиции. Что ж, подобная практика распространена во многих странах Европы и не только в ней. Но (поднимем удивленно брови) - чем привлекательна Киргизия? В принципе, ничем, но ей, видимо, помогли украинские события, в результате которых в страну "понаехали" россияне и бизнес, опасающийся западных санкций. Так отчего не Киргизия, "почти своя", где у русскоговорящих нет языкового барьера, и отношение к ним вполне лояльное.



Законопроект о гражданстве за инвестиции уже подготовлен и, как передает 24kg, его инициаторы - депутаты парламента - пояснили, что целью новшества является улучшение инвестиционного климата в стране. По сравнению с другими государствами, киргизский паспорт обойдется недорого - от $500 тыс. в виде срочных вкладов на счетах в банковских учреждениях страны сроком минимум в пять лет; приобретения в собственность акций, доли в имуществе коммерческих организаций; инвестирования в сферы информационно-коммуникационных технологий и программного обеспечения; разработки передовых технологий IT-индустрии; других отраслей экономики; вложений в специальные инвестиционные программы, направленные на развитие отдельных регионов республики.



Причем соискателю гражданства за инвестиции не обязательно проживать на территории Киргизии, владеть хоть на каком-то уровне государственным или официальным языком.



А что же Казахстан? Помимо "урока штопки и шитья" ему (или все же России?) был преподан краткий курс философии "око за око", который, к счастью, был быстро усвоен обеими сторонами: поссорившись было, они срочно помирились во общее благо. Хорошо бы надолго, но, видимо, это зависит от геополитических превратностей.



А случилось вот что: в начале июля Россия приостановила отгрузку казахстанской нефти, которая экспортировалась в Европу через Новороссийск. Основной причиной такого решения была названа необходимость разминирования порта Новороссийска из-за найденных в воде бомб времен Великой Отечественной войны. Затягивание процесса "разминирования" грозило Казахстану лишением экспорта по Каспийскому трубопроводу - по нему в год транспортируется 67 млн тонн нефти. Нур-Султан срочно и громко стал искать альтернативный путь - им мог стать трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (Турция) и более скромный Баку–Супса (Грузия). По последнему Казахстан пропускает сейчас порядка 3% нефти.



От ситуации стало попахивать политикой - президент РК Касым-Жомарт Токаев "нетактично" заявил при своем российском коллеге, что не признает независимость ЛНР и ДНР, на что, как считают многие эксперты, РФ ответила приостановкой транзита нефти по своей территории. Впрочем, место имели и другие "проколы" казахской стороны в отношении Москвы.



Потом вдруг оказалось, что деятельность КТК была приостановлена из-за экологических нарушений. Но, можно сказать, история закончилась в пользу обеих сторон: суд Краснодара восстановил деятельность КТК, назначив ему штраф в размере 200 тыс. рублей. Прежнее решение о запрете деятельности компании на территории России было отменено.



В общем, "победила дружба", но из этой "победы" Москва и Нур-Султан должны сделать выводы. Главный - ссориться им не с руки, это дорого обходится обеим сторонам. Как с финансовой точки зрения, так и с имиджевой.



Говоря о финансах. Для их пополнения президент Казахстана поручил правительству создать условия для релокации в республику зарубежных компаний, ушедших с российского рынка. По его мнению, это позволит РК создать "хорошие возможности для наращивания производства". Ведь "каждая вторая из почти 1400 крупных зарубежных компаний приостановила деятельность или полностью ушла с российского рынка". Как видим, украинские события в значительной степени пошли на пользу (если не по факту, то потенциально) "партнерам" и "союзникам" России в Центральной Азии. Правда, с некоторыми оговорками - о них ниже.



В Казахстане и в Киргизии научились хорошо считать потенциальную прибыль, но с учетом демократических прав граждан здесь явная хромота на обе ноги. Если Бишкек и Ашхабад в разной степени нарушают права женщин, то Нур-Султан преследует тех, кто открывает рот по поводу "преступлений Назарбаева". Так, из-за участия в малочисленной, но громкой акции в Алма-Ате суд привлек к ответственности 13 человек - троих арестовал на 15 суток, десятерым "впаял" штрафы. А все за то, что они заговорили о "преступлениях", совершенных первым президентом РК за 30 лет, перечислив их - с охватом практически всех сфер жизнедеятельности республики, и потребовали суда над Нурсултаном Абишевичем.



В Таджикистане - тоже аресты и национализация имущества неформальных лидеров Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) - и живых, но находящихся под арестом, и убитых силовиками. По данным различных СМИ, освещающих ситуацию в ГБАО, уже национализированы два пансионата, хлебозавод, мясокомбинат, магазин, спортзал, жилой дом, другая собственность неугодных власти памирцев.



Говоря о "неугодных" - на сей раз, Вашингтону. Иначе не назовешь Казахстан, Узбекистан, Киргизию и Таджикистан наряду с Арменией, Грузией, Бразилией, Индией и другими, внесенными министерством финансов США в список стран, через которые в Россию и Белоруссию могут поставляться товары, ввоз которых запрещен в две последние из-за военной операции РФ в Украине. Как видим, мудрость "где найдешь, там и потеряешь", актуальности не теряет.



Вероятно, США опасается, что для проникновения подсанкционной продукции в Россию найдется соответствующий лайфхак, и не один. Кстати, слово это является производным от английских life и hack, в переводе - "взлом жизни". В точности и своевременности популяризации иностранному термину не откажешь - это именно то, что происходит в нашей действительности.



Ирина Джорбенадзе Источник - Росбалт

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