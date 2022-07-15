Глобальный энергетический кризис?

00:17 17.07.2022

Yeni Safak

Турция



После начала украинского конфликта энергетический баланс полностью изменился, пишет Yeni Safak. По мнению автора, мир переживает кризис из-за влияния России как крупнейшего экспортера нефти и газа. Расплачиваться за это придется всему миру.



Эрдал Карагель



С военной операцией России на Украине мировой энергетический баланс полностью изменился. Мы видим, что мировая энергетическая система переживает кризис из-за влияния России в сфере безопасности энергоснабжения и того, что она является крупнейшим в мире экспортером нефти и природного газа.



Ее положение как крупнейшего в мире экспортера нефти и природного газа, высокая зависимость европейских стран от нее в газовой сфере и то, что она использует природный газ в качестве оружия в ответ на санкции, применяемые странами ЕС против нее, отныне перенесли энергетический кризис в формат глобального кризиса.



С другой стороны, российская спецоперация на Украине и быстрый рост цен на энергоносители привели к тому, что многие страны столкнулись с энергетическим коллапсом.



По этой причине, если энергетический кризис 1970-х годов был связан с резким ростом цен на нефть, то сейчас же речь идет о росте цен на черное золото, природный газ и даже уголь. Эта волна подорожания может коснуться всех источников безопасности энергоснабжения.



Цена энергетического кризиса высока



Факт заключается в том, что высокая энергетическая зависимость от других стран представляет угрозу для безопасности энергоснабжения, при этом рост цен на энергоносители становится серьезным бременем для экономики. То, что Россия использует природный газ в качестве оружия и даже прекращает поставки природного газа в Польшу, Болгарию, Нидерланды, Данию и Финляндию, отказывающихся платить в рублях, важно с точки зрения представления о масштабе опасности или кризиса в энергетике.



Теперь же Россия временно приостановила подачу природного газа в Германию, которая является крупнейшей экономикой Европы, в связи с техническим обслуживанием газопровода "Северный поток – 1".



Понятно, что, если такие отключения станут регулярными, учитывая, что Германия закупает у России половину потребляемого природного газа, это вызовет очень серьезный энергетический кризис.



Прекращение подачи природного газа в Германию, очевидно, отличается от тех отключений, с которыми ранее столкнулись другие государства, и в экономическом отношении это окажет серьезное отрицательное влияние на многие страны, прежде всего в Европе.



Глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол (Fatih Birol) открыто заявляет, что из-за хаоса и неопределенности последнего времени происходит глобальный энергетический кризис. По его словам, мир еще никогда не видел столь крупного энергетического кризиса с точки зрения его глубины и сложности.



Безопасность энергоснабжения в новый период



Мы переживаем период, когда из-за экономического и политического бремени, вызванного ростом цен на энергию и зависимостью от импорта энергии извне, поиски путей снижения зависимости в энергетике для обеспечения безопасности энергоснабжения будут набирать обороты.



Хотя за короткое время уменьшить эту зависимость непросто, в качестве важных источников обеспечения безопасности энергоснабжения выделяются с одной стороны использование ископаемых ресурсов, с другой – применение возобновляемых источников энергии, с третьей – вновь вставшее на повестке дня в последнее время использование атомной энергии.



Эти поиски также в значительной степени будут формировать энергетическое уравнение нового периода.