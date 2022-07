Выявлен тайный смысл визита Байдена в Саудовскую Аравию: "Постыдный удар"

00:22 17.07.2022

Президент США в нефтяной монархии встретили сдержанно



Спустя три года после того, как Джо Байден пообещал сделать Саудовскую Аравию "государством-изгоем" из-за убийства известного диссидента Джамаля Хашогги, президент США приветствовал наследного принца Мохаммеда бин Салмана кулаком, в то время как его администрация пытается перезагрузить отношения и стабилизировать мировые нефтяные рынки.



Если Дональда Трампа во время его первого президентского визита лично приветствовал в консервативном королевстве Персидского залива король Салман, то Джо Байдена встретили на взлетной полосе в пятницу вечером губернатор Мекки и посол Саудовской Аравии в США на приглушенной, как пишет The Guardian, церемонии. Затем американский президент отправился в городской дворец ас-Салам, где перед рабочей встречей провел переговоры с 86-летним королем и его могущественным наследником принцем Мухаммедом бин Салманом.



Нефть, права человека, Иран, Израиль и война в Йемене - все эти темы на повестке дня, которое, вероятно, будет тернистым 24-часовым путешествием, отмечает The Guardian. Саудовская Аравия была ключевым стратегическим союзником США на протяжении десятилетий, продавая нефть и покупая оружие, но, баллотируясь в президенты, Байден пообещал превратить королевство в "глобального изгоя" из-за убийства журналиста-диссидента Джамаля Хашогги в 2018 году.



После того, как Байден вступил в президентскую должность в начале 2021 года, его администрация обнародовала данные разведки США, согласно которым принц Мухаммед бен Салман (МБС) одобрил операцию против Хашогги, который начал писать статьи для Washington Post с критикой радикальных внутренних реформ саудовского наследного принца.



С тех пор Байден взял за правило разговаривать напрямую только с королем Саудовской Аравии, а не с наследным принцем, но был вынужден пересмотреть отношения США с крупнейшим в мире производителем нефти после начала конфликта на Украине, который способствовало подорожанию до 14-летнего максимума в $139,13 за баррель нефти марки Brent ранее в этом году.



Вашингтон стремится к тому, чтобы Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, которые владеют большей частью свободных мощностей Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), качали больше нефти, чтобы снизить стоимость бензина. Худший инфляционный кризис в США за четыре десятилетия нависает над промежуточными выборами в Конгресс США в ноябре, что наносит ущерб перспективам Демократической партии.



За хореографией визита Байдена внимательно следят на предмет подлинной разрядки напряженности в отношениях с принцем Мухаммедом. Перед поездкой Байдена Белый дом заявил, что из-за опасений COVID глава государства выберет обмен ударами кулаков, а не рукопожатия, и будет избегать других физических контактов, что широко интерпретируется как способ избежать фотографирования американского президента, пожимающего руку наследному принцу.



Фред Райан, издатель Washington Post, для которого писал Хашогги, назвал удар кулаком "постыдным", поскольку "проецировал уровень близости и комфорта, который доставляет [принцу] то необоснованное искупление, которое он отчаянно искал".



Хатидже Ченгиз, невеста убитого Хашогги, написала в соцсети: "Это та ответственность, которую вы обещали за убийство [Хашогги]? На ваших руках кровь следующей жертвы МБС".



На короткой встрече с журналистами в Эр-Рияде Байдена спросили: "Что вы скажете миссис Хашогги?"



Байден ответил: "Мне жаль, что она так себя чувствует. Я тогда был прямолинеен. Я сегодня был прямолинеен. Я пришел сюда не для того, чтобы встретиться с наследным принцем. Я приехал сюда, чтобы встретиться с GCC (Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива)".



В субботу Байден примет участие в саммите Совета сотрудничества стран Персидского залива, к которому присоединятся представители Ирака, Египта и Иордании, а также проведет двусторонние встречи с лидерами ОАЭ, Ирака и Египта перед возвращением в Вашингтон.



Но, несмотря на усилия команды Байдена, официальные лица США проинформировали, что во время поездки не будет сделано никаких серьезных заявлений об увеличении мировых поставок нефти.



Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сказал журналистам на борту Air Force One незадолго до приземления в Джидде: "Я не думаю, что вам следует ожидать особого двустороннего объявления здесь, потому что мы считаем, что любые дальнейшие действия, предпринятые для обеспечения достаточного количества энергии для защиты здоровье мировой экономики будет решаться в контексте ОПЕК+". Саммит нефтедобывающих стран должен состояться 3 августа.



Четырехдневный тур президента по Ближнему Востоку, в ходе которого он также останавливался в Израиле и на оккупированных палестинских территориях, также нацелен на то, чтобы показать, что Вашингтон по-прежнему привержены безопасности своих союзников в регионе перед лицом растущей военной угрозы из Ирана, на фоне конкурирующего влияния России и Китая, отмечает The Guardian.



В последние годы Израиль сблизился с арабскими странами на фоне противостояния с их общим врагов в Тегеране: ОАЭ, Бахрейн, Марокко и Судан согласились нормализовать отношения с еврейским государстваои несмотря на продолжающуюся оккупацию палестинских территорий.



Саудовская Аравия, геополитический стержень суннитского мусульманского мира, до сих пор воздерживалась от формализации отношений с Израилем до разрешения конфликта с палестинцами, пишет The Guardian. Однако рано утром в пятницу, перед визитом Байдена, королевство объявило, что открывает свое воздушное пространство для "всех авиаперевозчиков", сигнализируя об отмене запрета на полеты Израиля над его территорией.



Еще одно предложенное соглашение, как полагают, закрепляет одобрение Израилем давнего плана по передаче контроля Египта над двумя стратегическими островами в Красном море обратно Эр-Рияду. Ожидается, что во время своего пребывания в Джидде Байден будет лоббировать полную интеграцию Израиля в формирующийся региональный оборонный альянс против растущего потенциала беспилотников и ракет Ирана.



Андрей Яшлавский