Госпереворот: Америка тактику не изменит

00:28 17.07.2022

Болтон, бывший представитель США в ООН, признал, что всех неугодных будут свергать



Вера Жердева

Материал комментируют:

Михаил Александров



Джон Болтон, бывший представитель США в ООН и экс-советник Белого дома по национальной безопасности, в интервью признал, что он принимал участие в планировании государственных переворотов за рубежом. И отметил, что дело это, по его мнению, требует вдумчивой и кропотливой работы.



На высоких постах этот политик зарекомендовал себя как сторонник жестких мер: он настаивал на усилении политического и военного влияния США в мире и санкциях в отношении Северной Кореи, Ирана, Кубы, а также России и поддерживающих ее стран.



Он был в числе тех, кто рьяно способствовал "гуманитарной интервенции" - назвали-то как красиво - в Ирак. Он же поддержал приход к власти на Украине Петра Порошенко.



Представитель МИД России Мария Захарова отметила, что выступление Болтона стало первым публичным признанием того, что американские политики принимают участие в насильственной смене власти в других странах. "Потому что важно знать, в каких таких других точках Земного шара США планировали государственный переворот", - заключила дипломат. Захарова прокомментировала признание Болтона в планировании госпереворотов.



Болтон, правда, не стал вдаваться в подробности, но то, что США практикуют смену неугодных им режимов давно уже стало секретом Полишинеля. Если в какой-то стране власти занимали антиамериканскую позицию или были недостаточно лояльны Вашингтону, и там начались гражданские волнения - весь мир понимает, без госдеповских печенек дело не обошлось.



Действующее правительство будут "валить" всеми способами, вплоть до вооруженного мятежа. И даже если представители Госдепа при этом соловьями заливаются, что всего-навсего содействуют развитию демократических процессов и соблюдению прав человека, в их благие намерения мало кто верит.



На постсоветском пространстве США отметились целым рядом революций. Украине "повезло" аж дважды: "оранжевая" революция привела к власти симпатизирующего США Виктора Ющенко, ну а беспорядки на Майдане восемь лет назад закончились тем, что в президентском кресле оказался Петр Порошенко. "Революция роз" в Грузии сделала президентом Михаила Саакашвили.



Курманбек Бакиев возглавил Киргизию в результате "тюльпановой революции". Последний, кстати, хотя и пытался лавировать между Россией, США и Китаем, но фактически продлил срок существования американской военной базы в аэропорту Манас, хотя обещал ее закрыть.



"Васильковая" революция - в 2006 году в Белоруссии и "степная" - в начале нынешнего года в Казахстане, с треском провалились. Но, признаться, наблюдать за развитием событий было довольно нервно.



Насколько демократичнее и независимее стали страны победивших цветных и цветочных революций - вопрос риторический. Тот же Бакиев, к примеру, "прославился" своеобразной кадровой политикой: на ключевые государственные посты он в открытую ставил своих родственников и лиц с преступным прошлым.



Но были и куда более опасные прецеденты. Например, "арабская весна" в Египте едва не привела к приходу во власть "Братьев-мусульман"*, напоминает ближневосточный политолог Абу Камал.



- Президента Хосни Мубарака, генерала, "демократические" силы обвиняли в тоталитарном стиле правления. Под давлением революционно настроенных протестантов он был вынужден уйти в отставку и даже был арестован. Но среди новой политической элиты страны неожиданно оказались далекие от европейских демократических идеалов "братья-мусульмане". Толпа поддержала именно их. А потом начались столкновения между мусульманами и христианами. Из-за политической нестабильности начался отток туристов, целая отрасль экономики оказалась на грани краха… Чтобы предотвратить надвигающийся хаос, пришлось спешно сворачивать игры в демократию и проводить фактически безальтернативные выборы. На которых 28 мая 2013 года с результатом 96,91% победил Абдул-Фаттах Саид Хусейн Халил Ас-Сиси, фельдмаршал. То есть поменяли одного военного на другого.



В общем, в Египте США едва не получили вместо несколько упертого, но вполне рукопожатного и адекватного Мубарака религиозных фанатиков, настроенных резко антиамерикански. Не рассчитали малость… Но цена этого просчета могла оказаться непомерно высокой.



Эксперт Михаил Александров считает, что Болтон, рассуждая о собственном участии в подготовке госпереворотов, делал комплимент себе, любимому.



- Человек сказал чистую правду. США готовили перевороты по всему миру, начиная с 30-ых годов прошлого века. У О. Генри есть даже новелла на эту тему - "Короли и капуста". Как раз про перевороты в "банановых республиках" (термин "банановая республика" придуман самим О. Генри - ред.), а после Второй мировой, после создания ЦРУ, перевороты стали привычным явлением.



И Болтон, как высокопоставленный политик, вполне мог принимать участие в разработке планов их подготовки. Не думаю, что он усматривает в своих действиях что-то незаконное или плохое. Скорее, наоборот, для него почетно признать свою роль в сменах власти в других странах: он отстаивал интересы Америки, добивался, чтобы к власти приходили проамериканские режимы. С его точки зрения ничего плохого в этом нет.



По мнению эксперта, Мария Захарова правильно заострила внимание на заявлении американского политика. Ведь США все время вмешиваются в чьи-нибудь внутренние дела. И эту тему нужно постоянно муссировать, постоянно привлекать к таким фактам внимание мировой общественности.



- Для специалистов это не секрет, а вот всем остальным об этом надо целенаправленно напоминать, чтобы у людей не было иллюзий относительно действий США. Мы в 2014 году не поставили в ООН вопрос о том, что США осуществили на Украине государственный переворот, а это следовало бы сделать, полагает Михаил Александров.



*"Братья-мусульмане" - религиозно-политическая ассоциация, деятельность на территории РФ запрещена решением Верховного суда от 02.14.2003.