Энергетический Перл-Харбор пятьдесят лет спустя, - А.Кренгель

00:59 17.07.2022

АГНИЯ КРЕНГЕЛЬ | 16.07.2022 |



Падение правительств в Европе, возможно, окажется самым малым ущербом от эксцессов зеленой энергетики



Зеленая повестка глобалистского Запада провалилась. Нет региона, который бы не пострадал от попыток внедрения "чистых" источников энергии и отказа от источников более мощных, более надежных, более удобных в эксплуатации. И промышленность, и сельское хозяйство движутся к упадку из-за попыток соблюдать некие нормы по выбросам азота, использованию нитратов и т. п.



Правительство Шри-Ланки рухнуло оттого, что страна последовала совету Всемирного экономического форума и несколько лет назад перешла на "органическое земледелие". Более 90% фермеров Шри-Ланки использовали химические удобрения до того, как они были запрещены. После запрета 85% из них потеряли урожай. Производство риса упало на 20%, цены за шесть месяцев подскочили на 50%. В 2021 году треть сельскохозяйственных угодий страны не использовалась из-за запрета на удобрения.



Нидерландские фермеры противостоят собственному правительству, поставившему целью сократить эмиссию азота до уровня, соответствующего новым нормам Евросоюза. Это означает, что фермеры должны будут вдвое уменьшить количество азотистых соединений, сократив поголовье скота и использование удобрений, лишив себя работы и куска хлеба.



В Deutsche Bank теперь говорят, что уголь может стать заменой природному газу в промышленном секторе. А домохозяйства, полагает банк, зимой могут перейти на дрова для отопления жилых домов и квартир. Потребление газа в 2022 году из-за экономии будет на 10% меньше показателей 2021 года.



К перебоям с энергией привела политика Брюсселя. Последствия перебоев оказались разрушительными для экономики, а для европейских рабочих наступает эпоха обнищания. Социальная напряженность обостряется. Падение правительств в Европе, возможно, окажется самым малым ущербом от эксцессов зеленой энергетики.



Проблемы с энергией ощущаются и в США. Богатейший штат Америки Техас страдает от сильной жары. Высокие температуры (выше 38 градусов по Цельсию) нещадно эксплуатируют энергосистему штата; организация, управляющая электросетью Техаса, просит техасцев экономить энергию. А ветряные турбины в Техасе работают всего на 8% своей мощности из-за слабого ветра.



Есть и другая опасность в использовании природных источников энергии. Отключения солнечных электростанций в Техасе и Калифорнии в прошлом году нарушило работу обычных электростанций и вызвало перебои в электроснабжении. Отключения были вызваны силовыми инверторами - устройствами, которые подключают ветряные и солнечные электростанции к высоковольтным линиям. Если они не запрограммированы правильно, они могут отключаться, что ведет к сбою в работе сети.



А как запрограммировать инверторы мощности ветряных и солнечных ферм? Остается лишь выпускать предупреждения: "Более экстремальные температуры, более частые перебои в подаче электроэнергии или низкие ветровые условия подвергают северные и центральные районы более высокому риску временного снижения нагрузки по инициативе оператора для поддержания надежности системы".



Отказ от учета естественных связей между природными явлениями, экономическими явлениями и политическими мерами ввергает мировую экономику в хаос. Европейский парламент запретил после 2035 года продавать автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями. С запретом автомобилей на углеродном топливе упрочится зависимость Европы от Пекина, который контролирует рынок аккумуляторов для электромобилей. К тому же Китай стремительно скупает права на запасы лития в Африке и Латинской Америке.



Проповеди придурковатых фанатичек вроде Греты Тунберг и ложный политический курс приводят к тому, что зеленая повестка увеличивает зависимость западных стран от импорта. Это может быть зависимость от пшеницы и риса, от энергоносителей из России, от аккумуляторов из Китая.



В Великобритании говорят, что положение может стать опаснее "энергетического Перл-Харбора" 1973 года, когда арабские страны-члены ОПЕК, Египет и Сирия, объявили, что не будут поставлять нефть Великобритании, Канаде, Нидерландам, Японии и США. Потребление топлива снизилось в развитых странах на 20%. В большинстве стран началась рецессия, увеличилась безработица.



Правительства пытались отвечать: Никсон ограничил скоростной режим, в Европе прекращалось телевещание, в ночное время закрывались офисы. Вводились переход на летнее время для экономии энергии и запрет на вождение в определенные дни. В США кризис нанес болезненный удар по основным отраслям промышленности, включая производство стали и автомобилей. Тогда и появился термин "ржавый пояс", когда сотни тысяч людей лишились работы и перебрались в пригороды. На смену заполненным улицам пришли картины пустых дорог, похожие на декорации… локдауна.



Отходить от последствий кризиса пришлось долго.



Каким будет ответ на "энергетический Перл-Харбор" сегодня? "Не исключено, что перед нами стоит самое серьезное экономическое потрясение со времен нефтяного кризиса 1973 года. А наше правительство на это реагирует тем, что лупит по людям, несправедливо повышая налоги", - говорит лидер Либерально-демократической партии Великобритании, бывший министр энергетики Эд Дэйви.



Европейский парламент спешно отнес некоторые газовые и ядерные проекты в категорию "зеленых инвестиций", создавая иллюзию, будто Запад все еще движется в светлое "зеленое" будущее. Вряд ли это поможет. Трансатлантическому сообществу предстоит трудный выбор.