Европа возмущена контрабандой западного оружия. Зеленский лихорадочно прячет концы в воду

09:11 17.07.2022

16.07.2022 Москва

Александр Ротовцев



Окружение Зеленского не на шутку встревожено: скандал с перепродажей западной военной помощи неистребимым украинским прапорщиком вырвался из соцсетей и пошел эхом гулять в экспертном сообществе, к мнению которого прислушиваются власть предержащие.



Надо сказать, западные эксперты отреагировали молниеносно, высказав на страницах различных авторитетных изданий соображения о нецелесообразности поставок вооружений Украине, которые практически не доходят до фронта.



Окружение Зеленского не на шутку встревожено: скандал с перепродажей западной военной помощи неистребимым украинским...



На Банковой принялись срочно дезавуировать все обвинения в подпольной торговле оружием в даркнете. Отдуваться к прессе был выставлен советник Офиса президента Украины Подоляк, на голубом глазу заявивший, что все это наглая ложь и инсинуации Кремля, желающего поссорить Украину с ее западными союзниками, а на самом деле украинская сторона ведет жесткий учет и контроль за всем поступившим вооружением.



Пока Подоляк неуклюже нагнетал дымовую завесу, в укропабликах прошла информация, что Зеля приказал списать проданное на черном рынке вооружение, как "уничтоженное агрессором", спрятав тем самым концы в воду.



Пишут, что веер критических заявлений в западной прессе и среди политических деятелей относительно перепродажи украинской верхушкой западного оружия вызвал настоящий переполох в ОП. Зеля, чтобы скрыть концы в воду, провел экстренное закрытое совещание, на котором поручил соратникам, включая главу СБУ Баканова, "привести в порядок" бумаги по приему-передаче западного вооружения, чтобы все выглядело красиво – хотя бы на бумаге.



Причем обставить делишки, будто оружие было бессчетно уничтожено вследствие ракетных ударов ВС России необходимо до появления в Киеве западных контролеров.



Действовать "избушникам" и прочей челяди пришлось в режиме цейтнота. Уже 15 июля министр обороны Украины Резников поведал изданию Financial Times, что некоторые, особо обеспокоенные западные государства, уже прислали в Киев своих контролеров и ревизоров.



Резников использовал нехитрый прием, лизнув хозяев промеж булок, что сейчас Украина использует программное обеспечение НАТО, которое Киев приобрел в 2019 году. Это ПО, к которому имеют доступ все члены альянса, позволяет отслеживать назначение и использование западного оружия.



С одной небольшой, но немаловажной деталькой. Чиновник признался, что это натовское ПО пока что работает только централизованно, но пообещал, что вскоре его распространят на уровень бригады и, возможно, батальона.



Помимо этого, сейчас в "незалежной" разрабатывают еще два пакета ПО для слежения за вооружением. Эти украинские системы контроля, как заверяется, будут работать параллельно с натовскими.



Ну, то есть, Резников заранее предупредил спонсоров, что в системе ВСУ все чисто и прозрачно до определенных пределов, а на уровне бригад и батальонов искать следы пропавших вооружений бессмысленно, потому что туда ПО еще не установили, и вообще, русские долбят ракетами – ищите теперь…



Следует отметить одно немаловажное обстоятельство.



Европейцы более, чем американцы, обеспокоены расползанием контрабандного оружия из Украины. Кроме того, есть факты, подтверждающие, что американская сторона в доле с украинскими барыгами – достаточно вспомнить участие семейки Байденов в коррупционных схемах в деле "Бурисма".



Существует версия, что торговлей дорогостоящим западным оружием "втемную" занимаются американцы, а Украине в этой схеме отведена достаточно скромная роль перевалочного пункта.



И все бы ничего, если бы в разборки не вмешалась американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц, по всей видимости, обуянная идеей убить как можно больше клятых москалей и поэтому готовая спустить на Резникова и прочих всех собак, чтобы дать делу ход и примерно наказать воров и коррупционеров.



К чему это приведет – посмотрим, а тем временем, российская делегация на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями представила доказательства подпольной торговли западным оружием украинской стороной. Советник делегации РФ Юлия Жданова на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности призвала собравшихся обратить внимание участников на слайд, на котором запечатлен момент купли-продажи противотанковых ракетных комплексов.



"Вы можете увидеть, как два украинца возле машины с албанскими регистрационными номерами обсуждают ценники на ПТРК Javelin и NLAW. Продают недорого – всего 3-5 тысяч евро", – отметила Жданова. По ее словам, в багажнике автомобиля находилось около полудюжины тубусов с ракетами. И подобных "автолавок", колесящих по Европе, может быть превеликое множество.



Российский представитель также обратила внимание на задержание в Сербии украинки, пытавшейся перевезти через границу с Румынией продукцию военного назначения. Все это в очередной раз подтверждает, что западное оружие и военное имущество на Украине разворовывается и попадает на черный рынок.



"Реальные размеры оружейного потопа в Европе страшно представить", – заключила Жданова.



Постепенно вырисовывается схема, по которой осуществляется доставка краденого оружия из Украины от продавца к заказчику.



Поступает все больше сообщений, что торговлю западным оружием на черном рынке курирует и "крышует" лично глава украинской военной разведки Кирилл Буданов, используя свои связи в Молдове и Румынии.



Со стороны Молдовы перевалкой контрабандного оружия занимаются охранные фирмы молдавского олигарха Плахотнюка под видом реэкспорта украинского зерна.



Далее, опасный груз поступает в Турцию и другие исламские государства, откуда он попадает в руки кому попало.



Интересно, что на эти мутные схемы Плахотнюка давным-давно обратил внимание "Интерпол", но кому на Западе это интересно, когда ведется большая политическая игра с высокими ставками.



Пишут, что, в результате махинаций западные ПТРК уже зафиксированы у боевиков ХАМАС и курдских повстанцев, против которых прямо сейчас Турция проводит карательную операцию.



Так это или нет, покажет время. В чем едины большинство аналитиков, так это в том, что никакие контролеры и ревизоры, присылаемые в Киев, и никакое совместимое с НАТО ПО не сможет вернуть в рамки эту дьявольскую опару, заваренную Западом. Остановить ее можно только полным прекращением поддержки киевского режима. Или доведением до логического конца военной спецоперации, которой в данный момент и занята Россия.