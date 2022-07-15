Как Запад проигрывает Ближний Восток Путину, - Die Welt

10:01 17.07.2022 Die Welt

Германия



14 июля 2022 года.Президент США Джо Байден на саммите в Иерусалиме - ИноСМИ, 1920, 15.07.2022



Когда США колеблются, Россия выигрывает - такой вывод делает журналист немецкой "Вельт". Он рассказывает о непоследовательности политики Запада, которая привела к снижению его влияния в арабских странах. "Попытка США создать антироссийский фронт не прошла на Ближнем Востоке", - пишет автор.



В США прошло сообщение (уже опровергнутое русскими), будто Иран собирается поставлять Москве боевые беспилотники. Ну что ж, Иран с 1979 года не друг США, но на этот раз ситуация еще хуже: и Саудовская Аравия, и эмираты Персидского залива больше не являются надежными союзниками Запада. Растут и возможности России, причем рост влияния Путина на Ближнем Востоке начался несколько лет назад. Это отражается даже на повседневной жизни в Германии.

Как принимает королевство Саудовская Аравия президента США, то есть главу своего самого важного официального союзника? Когда Дональд Трамп в 2017 году приехал в Эр-Рияд, хозяева исполнили танец с саблями в его честь. К танцорам подключился даже 81-летний король Салман. Для размещения гостя освободили весь гранд-отель "Ритц-Карлтон", чтобы Трамп и его команда имели всю похожую на дворец гостиницу в своем распоряжении. Больший шик и почет трудно было себе представить. Казалось бы.

Однако, когда двумя годами позже российский президент Владимир Путин прибыл в Саудовскую Аравию, то его кортеж при проезде по Эр-Рияду сопровождал эскорт из шестнадцати всадников на благородных скакунах. Путину предоставили настоящий дворец из личного владения королевского семейства. Это был шик не хуже, чем у Трампа, и тогда почет и в самом деле достиг пика.



А вот американский президент Джо Байден, прибывает сейчас в Саудовскую Аравию без перспективы подобных почестей. Его ждет довольно будничное заседание Совета по сотрудничеству стран Персидского залива, куда, помимо руководства Саудовской Аравии, входят главы государств Бахрейна, Катара, Кувейта, Омана и Объединенных Арабских Эмиратов. В качестве гостей приглашены Египет, Ирак и Иордания.

Огромный рост влияния России на Ближнем Востоке находит свое отражение и в протокольных жестах. Этот подъем начался еще несколько лет назад. Украинский кризис не прекратил этот подъем влияния России, а, наоборот, породил факторы, которые оказывают влияние даже на повседневную жизнь в Германии.

От своих арабских союзников США получили первый и неожиданный отказ. Не прошла попытка американцев создать после 24 февраля глобальный антироссийский фронт. Через два дня после начала военных действий Вашингтон внес резолюцию в Совет безопасности ООН, в которой "агрессия" осуждалась. То, что Россия наложит на нее вето, было предсказуемо. Однако изумление вызвал тот факт, что при голосовании воздержался и не поддержал американскую позицию такой важный союзник США, как Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Это случилось в том числе и потому, что Абу-Даби не нашел поддержки Америки в йеменском конфликте.

Впоследствии за похожую резолюцию ОАЭ и Саудовская Аравия все-таки проголосовали. Однако это ни в коем случае не значит, что арабские союзники сейчас поддерживают политику Запада в отношении Украины.

США нуждаются в саудитах как в партнерах

Главное требование Америки к странам Персидского залива: увеличить добычу нефти в рамках Организации стран-экспортеров нефти (Opec). От этого цена на нефть должна упасть. Расчет Запада: Путин больше не сможет получать свои рекордные прибыли и свернет боевые действия. Это облегчило бы жизнь и западным потребителям. А так как цена на нефть связана с ценой на газ, выполнение плана США и немцам пошло бы на пользу.



Однако страны Персидского залива отказались выполнить это требование. Правда, недавно они все-таки решили увеличить добычу на 50%, но этот ограниченный шаг привел наоборот к повышению цен, так как рынки и Вашингтон ожидали большего.

Нынешняя поездка Байдена по Ближнему Востоку Байден – это выполнение его плана после остановки в Израиле посетить глав всех арабских монархий и встретиться с саудовским кронпринцем Мухаммедом ибн Салманом, самым влиятельным человеком в государстве. А ведь когда-то Байден из-за убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги назвал Мухаммеда "изгоем".

Но сейчас США нуждаются в саудитах как в партнерах против России. В своей опубликованной в субботу статье в газете Washington Post Байден отверг критику по поводу своей предстоящей поездки. Там он написал, что постарается укрепить "стратегическое партнерство" с Эр-Риядом и при этом сохранить верность "основополагающим американским ценностям".



Во время встреч Байдена речь, вероятно, идет и о цене на нефть, и о санкциях против России, а также о гарантиях безопасности от иранской угрозы. Все это вызовы, стоящие и перед арабскими королевствами.



Отчуждение между Западом и его ближневосточными партнерами обусловлено прежде всего политикой Вашингтона по отношению к Ирану. Возможность возникновения ядерной державы под названием Иран – одна из главных опасностей для стран Персидского залива и Израиля.



Президент США Барак Обама хотел реабилитировать Тегеран на относительно благоприятных условиях. Его преемник Трамп обещал проявлять большую жесткость, но ничего не предпринял, когда Иран нанес бескровный дистанционный удар по нефтяным объектам в Саудовской Аравии. Байден же вновь вернулся к линии Обамы по иранскому вопросу. Когда США колеблются, выигрывает Россия.

Но усиление позиций России в регионе имеет и другие, более глубокие причины. Путину удалось обеспечить своей стране ключевую позицию во всех важных конфликтах в регионе. С момента вторжения в Сирию в 2015 году Москва защищает режим диктатора Башара Асада от местных повстанцев. Но в то же время именно с Москвой согласовывает свои удары по иранским боевикам на территории Сирии Израиль – заклятый враг Дамаска. Израиль вынужден предупреждать Москву, что в такое-то время состоится израильский налет по таким-то целям на сирийской территории. При этом Москва важнейший союзник Ирана в его атомном споре. А недавно в США распространили информацию, что Иран намеревается поддержать Россию в ее наступлении против Украины. (Эти сведения уже опроверг российский МИД – прим. ИноСМИ.) "По нашей информации иранское правительство готовится в скором времени предоставить России несколько сотен беспилотных летательных аппаратов, в том числе способных нести оружие", – сказал советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан.



В то же время Путин расширяет связи с заклятым врагом Ирана и главным арабским союзником Америки – саудитским королевством. Их сотрудничество в нефтяной политике настольно интенсивно, что эксперты говорят уже о некой OPEC Plus (ОПЕК+ в русской аббревиатуре – прим. ИноСМИ). Возможно, это один из факторов, обуславливающих сдержанность арабов в отношении требований Вашингтона, касающихся цены на нефть. Россия помогает саудитам и при разработке их собственной мирной атомной программы. А союзникам Запада, таким как Египет и Алжир, Москва в последние годы поставляла подчас больше оружия, чем Вашингтон.

Подобного расширения зоны влияния Путин никогда не смог бы добиться без того травматического опыта, которые прозападные режимы приобрели во время восстаний так называемой "арабской весны" 2011 года. Когда в тот период и в Египте население стало протестовать против диктатора Хосни Мубарака, администрация Обамы не пришла на помощь своему старому союзнику, оказавшемуся на скамье подсудимых несчастным и преданным.



"Политическое родство" с системой Путина



Москва в свою очередь твердо стояла и стоит на стороне своего сирийского союзника Асада, хотя он несет ответственность за смерть как минимум 300 тысяч своих сограждан.

То, что на Москву можно положиться как в добрых, так и злых делах, отметили, конечно, и бывшие прозападные автократы региона. Если когда-то антирелигиозный Советский Союз считался естественным врагом шейхов и эмиров, то сегодня можно видеть их схожесть с консервативной, авторитарной, но не бросающей своих союзников системой Путина.



Эта мировоззренческая метаморфоза таит в себе серьезную опасность для Запада. Она проникла глубоко в общества арабских стран. Ею можно объяснить и то, что они во все большей степени склонны соглашаться с абсурдными утверждениями, типа того, что "Исламское государство"* (террористическая организация, запрещена в РФ) – это продукт США. Сирийский посол в России недавно в одном из интервью договорился до того, что США якобы переправляют боевиков ИГ* на Украину.



"В основном два аспекта путинского режима в сочетании с ярко выраженной антизападной позицией вызывают восторг арабской публики: персонификация власти и решительное отрицания политического и общественного либерализма", – пишет ученый-юрист сирийского происхождения Насиф Наим (Naseef Naeem) в анализе арабской общественности, опубликованном с немецком журнале Zenith, занимающемся проблемами Ближнего Востока.



Россия как средство давления на Запад



Общества арабских стран солидарны с Россией в нынешней войне с Украиной, потому что путинский режим в значительной степени соответствует их представлению о государственной власти. Таким образом, арабы выражают свое отрицательное отношение к либеральному конституционализму и "политкорректности" западного толка.



"В этом пункте можно проследить общность между правителями и управляемыми, потому арабские режимы весьма сдержанно реагируют на критику российской агрессии", – пишет Наим.

Исследователь Себастьян Зонс (Sebastian Sons) из боннского аналитического центра Carpo только что совершил поездку по странам Персидского залива. Он также отметил рост влияния России в регионе, но сомневается, что это продлится долго, в том числе из-за того, как развиваются события на Украине.

"Россия привлекает арабов в первую очередь как альтернатива США и как средство давления на Запад, – говорит он. – Но пока речь идет скорее о некоем потенциале, а не о стабильных альянсах". Ведь Россия с экономической точки зрения все еще не так сильна, как Америка и Европа.



И по техническим соображениям арабские армии не смогут без проблем переключиться с западных систем вооружения на российские. "Кроме того, довольно медленное продвижение русских на Украине и не вполне убедительная ударная сила их оружия несколько умерили восторженное отношение арабов к России", – говорит Зонс.

Этим можно объяснить и тот факт, что сирийское руководство недавно вновь назначило собственного начальника генерального штаба. В последние годы там считали, что русские друзья достаточно успешно выполняют эту функцию. Сейчас же, судя по всему, Дамаск вновь хочет взять руководство на себя.

Но сомнения в России – ничто по сравнению с намного более заметным отчуждением арабов от Запада, – считает Зонс. Из этого извлекает выгоду не только Россия, но и более могучий соперник Запада – Китай. "Разочарование в демократических идеалах Запада в арабском мире не заметить нельзя", – говорит Зонс.

Во время поездки арабские собеседники постоянно указывали ему на просчеты Запада. Зонса это раздражает: "Удивительно, насколько часто заходит речь о вторжении США в Ирак в 2003 году или об их поражении в Афганистане, стоит мне попросить кого-нибудь побеседовать со мной о солидарности с Украиной и соблюдением норм международного права".



После потрясений "арабской весны" с ее переворотами и гражданскими войнами население арабских стран тоскует по стабильности. И это моральное отрезвление облегчает продвижение стратегического проекта, который арабы опробовали на России – "дифференцирование внешнеполитических партнеров". Так называет это Зонс.



Москва наращивает влияние, но уже ясно, что у Пекина шансы больше. Скорее всего Китай станет тем партнером, который наиболее эффективно сыграет роль противовеса США в регионе. "Китай уже сегодня извлекает пользу от изменения образа мыслей в регионе, – говорит Зонс. – А иначе зачем кронпринц Саудовской Аравии Муххамед ибн Салман сделал китайский язык одним из школьных предметов? Он думает о будущем".



Даниэль-Дилан Бемер (Daniel-Dylan Böhmer)

*Террористическая исламистская группа, запрещена в России. Источник - inosmi.ru

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