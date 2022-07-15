Талибы уверяют, что поймали плохих талибов, обстрелявших ракетами узбекский Термез

10:45 17.07.2022

Представители "Талибан" сообщили о задержании членов группировки, обстрелявшей Узбекистан

Была проведена операция по поимке преступников, запустивших ракеты по территории юга Узбекистана.

Официальный представитель правительства "Талибана" Забихулла Муджахид сообщил, что 5 июля были захвачены члены преступной группировки, обстрелявшей город Термез Сурхандарьинской области с территории Афганистана.



Он сообщил, что в результате спецоперации 3 члена преступной группы убиты и 5 арестованы.



"Вчера спецподразделения Исламского Эмирата обнаружили и уничтожили центр хариджитов в районе Канджаге города Кундуз. В ходе этой операции трое боевиков были убиты, пятеро захвачены живыми.



Их автомобили и огнестрельное оружие были конфискованы. Недавно они открывали ракетный огонь по Узбекистану и Таджикистану", - написал на своей странице в Twitter представитель временного правительства Афганистана.



Напоминаем, что 5 июля в город Термез Сурхандарьинской области со стороны Афганистана прилетели пять снарядов. По счастью они не разорвались, жертв и пострадавших нет. Небольшой ущерб нанесен четырем частным домам, расположенным в махалле "Мажнунтол" города Термеза, один из снарядов был обнаружен на футбольном поле. Найденные снаряды были обезврежены саперами.