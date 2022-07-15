В Греции упал и взорвался украинский Ан-12, груженый оружием

10:51 17.07.2022

Новые кадры с места крушения украинского Ан-12 в Греции

смотрим тут - https://rusvesna.su/news/1658039302



Как сообщала "Русская Весна", самолет упал 16 июля в поле недалеко от города Кавала после того, как пилот сообщил о неполадках с двигателем и запрашивал аварийной посадки в ближайшем аэропорту.



По предварительным данным, на борту находились боеприпасы, которые сдетонировали после катастрофы. При снижении самолет задел линию электропередач, оставив часть полуострова Афон без света.



Как сообщают спасатели, в самолете было восемь человек, все они погибли.



Украинский транспортник летел из Сербии в Иорданию, рейс был якобы коммерческим.



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МИД Украины подтвердил, что экипаж упавшего на севере Греции самолета Ан-12 состоял из 8 граждан Украины.