Санкционная война: кто кого больше заморозит? - В.Катасонов

11:22 17.07.2022 ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 17.07.2022 |



Коллективный Запад действует намного оперативнее России, выводя из-под российских заморозок свои активы



Достаточно резонансным стало сделанное 13 июля заявление президента Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексея Тимофеева. "К моменту начала СВО резидентам, в первую очередь розничным инвесторам, и нерезидентам принадлежало примерно по 40% оборота на рынке. Сейчас наш рынок целиком зависит от российских розничных инвесторов". Куда же делись нерезиденты? Их активы в акциях и облигациях оказались замороженными. Общая сумма замороженных активов, как сообщил Тимофеев, – 312 млрд. долл. Он назвал и еще одну цифру – 30 млрд. долл. Это примерный объем замороженных зарубежных активов российских инвесторов в Европе. Многие журналисты поспешили прокомментировать это следующим образом: мол, мы (Россия) в санкционной войне с коллективным Западом выигрываем со счетом по очкам примерно 10 к 1.



Конечно, величина замороженных иностранных активов в России впечатляет. Кстати, это, пожалуй, первая обобщающая оценка нашего ответа на санкционные "заморозки" российских активов за рубежом. Однако вывод о том, что мы выигрываем в войне "заморозок", поспешен. Кстати, не очень понятно, почему Тимофеев оценил объем замороженных зарубежных активов российских инвесторов в Европе в 30 млрд. долл. Не занизил ли?



Напомню, что в марте международные депозитарии Euroclear и Clearstream заблокировали счета Национального расчетного депозитария (НРД) России, в котором хранилась часть иностранных ценных бумаг российских инвесторов. Операции по бумагам, которые были депонированы в НРД, оказались заблокированными, а купоны и дивиденды по ним перестали поступать. В начале июня Евросоюз ввел санкции против НРД, что окончательно закрепило блокировку.



В середине июня первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин сообщил, что сумма заблокированных Евросоюзом в Национальном расчетном депозитарии иностранных ценных бумаг резидентов РФ составила приблизительно 6 трлн руб. По курсу рубля на тот момент это было эквивалентно 105 млрд. долл. США. А у Тимофеева – лишь 30 млрд. долл. Не знаю, может быть, с тех пор произошла какая-то частичная разморозка бумаг, принадлежащих резидентам, но официальных сообщений на этот счет я не видел.



А самое главное – заморозка российских зарубежных активов не сводится лишь к блокировкам приобретенных россиянами ценных бумаг иностранных эмитентов. Самый крупный актив российского происхождения, который был заморожен коллективным Западом, – валютные резервы Российской Федерации. По разным оценкам, заморозка на сумму более 300 млрд. долл. Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в июне сообщил, что страны ЕС смогли заблокировать активы Центробанка РФ на сумму около 23 миллиарда евро. Япония заморозила ту часть валютных резервов Российской Федерации, которая состоит из иены. В долларовом эквиваленте это примерно 33 млрд. долл. Можно прийти к выводу, что основная часть замороженных валютных резервов России – дело рук Вашингтона.



Замораживают также активы, принадлежащие российским физическим и юридическим лицам. Агентство Bloomberg со ссылкой на собственный источник 1 июля сообщило, что Европейский союз заблокировал (https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-01/eu-looking-to-ban-russian-gold-in-new-sanctions-package ) порядка 14 миллиардов евро, принадлежащих российским лицам, которые попали под санкции.



Можно пройтись по некоторым другим странам. Например, в Швейцарии Государственный секретариат экономики конфедерации (SECO) сообщил: "По состоянию на 7 июля 2022 г. в Швейцарии заморожены финансовые активы [России] на сумму 6,7 млрд швейцарских франков и 15 объектов недвижимости". В долларовом эквиваленте величина замороженных финансовых активов составила 6,8 млрд. долл.



Заморозки проводят даже офшорные юрисдикции. Так, власти заморской территории Великобритании Каймановы острова заморозили активы российского происхождения на сумму 7,3 млрд. долл.



Коллективный Запад постепенно стал налаживать работу по оценке суммарных заморозок российских активов. Блокировкой активов и их оценкой занимается Рабочая группа по российским элитам, доверенным лицам и олигархам (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs Task Force, REPO), в которую входят представители различных западных стран. Тон в REPO задают США и Великобритания.



В конце июня Минфин США отчитался (https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0839) за себя и за своих союзников о блокировке российских активов на 330 млрд. долл. за 100 дней санкционной войны. Из них 300 млрд. долл. - это активы Центробанка России, остальные принадлежат частным лицам и компаниям. Минфин США указал, что заблокировал элитную недвижимость и суда, связанные с россиянами и организациями, попавшими под санкции.



Если мы вернемся к упомянутой президентом НАУФОР цифре замороженных Российской Федерацией активов иностранных инвесторов в виде ценных бумаг (312 млрд. долл.), то, наверное, можно говорить, что она примерно равна общей сумме замороженных российских активов, сообщенной Минфином США (330 млрд. долл.). Однако сравнение не вполне корректное, поскольку последняя цифра не включает те замороженные российские активы, которые представлены ценными бумагами иностранных эмитентов. По каким-то причинам Рабочая группа REPO поскромничала, обойдя стороной вопрос о заморозке ценных бумаг.



Если исходить из оценки величины заблокированных бумаг, которая была названа чиновником Банка России, то суммарная величина российских замороженных активов увеличивается до 435 млрд. долл. А если учесть оценку президента НАУФОР, то получается 360 млрд. долл. Все-таки следует признать асимметричность "заморозок" не в пользу России.



Закончилась ли война "заморозок" между коллективным Западом и Россией? Все ли ресурсы "заморозок" исчерпаны? Думаю, нет. Полезно взглянуть на такой документ, как международная инвестиционная позиция (МИП) Российской Федерации, который на ежеквартальной основе составляется Банком России. Этот статистический документ состоит из двух частей.



Первая – российские активы за рубежом, сформированные в результате экспорта из России капитала в виде прямых, портфельных и прочих инвестиций, плюс валютные резервы РФ.



Вторая – активы в российской экономике, сформированные в результате прямых, портфельных и прочих инвестиций нерезидентов. С точки зрения Российской Федерации их правильнее называть обязательствами.



Итак, взглянем на соотношение активов и обязательств РФ по МИП на последнюю имеющуюся дату – 1 апреля 2022 года. Активы Российской Федерации составили 1.601,2 млрд. долл., а обязательства – 988,7 млрд. долл. Активы превысили обязательства в 1,62 раза. Превышение активов над обязательствами называется чистой международной инвестиционной позицией страны. У России этот показатель на 1 апреля составил 612, 5 млрд. долл.



По прямым инвестициям активы и обязательства равнялись 401,5 и 521,7 млрд. долл.; по портфельным инвестициям показатели составили соответственно 99,7 и 188,6 млрд. долл.; по прочим инвестициям – соответственно 499,4 и 278,4 млрд. долл. Если просуммировать все три вида активов и обязательств, то получается примерный баланс. Чистая международная инвестиционная позиция России в размере 612,5 млрд. долл. образовалась почти исключительно за счет четвертого вида активов – международных резервов в размере 606,4 млрд. долл. В обязательствах РФ международных резервов нет. Половина международных резервов РФ уже заморожена. Нетрудно вычислить, что если война "заморозок" между Россией и коллективным Западом будет вестись до "последнего патрона", то чистый проигрыш России составит примерно 300 млрд. долл.



О дисбалансе активов и обязательств в рамках международной инвестиционной позиции РФ я писал и говорил еще в 2014 году, когда Вашингтон и его союзники стали вводить первые санкции против нашей страны. Так, на 1 октября 2014 года активы России равнялись 1.410,9 млрд. долл., а обязательства – 1.178,0 млрд. долл. Дисбаланс составил 232,9 млрд. долл. Я писал о необходимости ликвидации такого дисбаланса, который крайне опасен в случае войны "заморозок" (см.: Катасонов. Сталинский ответ на санкции Запада. Экономический блицкриг против России. – М.: Книжный мир, 2015). Увы, с 2014 года дисбаланс только нарастал.



Давайте посмотрим, как менялись отдельные компоненты международной инвестиционной позиции России в первом квартале 2022 года. На 1 января 2022 года чистая МИП России равнялась 484,9 млрд. долл. Следовательно, за три месяца дисбаланс активов и обязательств увеличился на 127,6 млрд. долл., или в 1,26 раза.



Российские активы в виде прямых инвестиций за квартал снизились с 487,0 до 401,5 млрд. долл. (на 85,5 млрд. долл.), активы в виде портфельных инвестиций – с 117,4 до 93,7 млрд. долл. (на 23,7 млрд. долл.), международные валютные резервы – с 630,6 до 606,4 млрд. долл. (на 24,2 млрд. долл.). Примечательно, что факт заморозки примерно половины валютных резервов в документе Банка России не нашел отражения.



А вот активы РФ в виде прочих инвестиций за квартал выросли с 416,4 до 499,6 млрд. долл. (на 83,2 млрд. долл.). Факт такого аномального увеличения российских активов в виде прочих инвестиций (а это в основном кредиты и займы) в первом квартале текущего года я сейчас комментировать не буду. Отмечу, что суммарное сокращение всех активов Российской Федерации составило лишь 50,2 млрд. долл.



А вот картина по изменению обязательств РФ перед иностранными инвесторами за первый квартал. Обязательства по прямым инвестициям снизились с 610,1 до 521,7 млрд. долл. (на 88,4 млрд. долл.), по портфельным инвестициям – с 273,6 до 188,6 млрд. долл. (на 85,0 млрд. долл.), по прочим инвестициям – с 282,9 до 278,4 млрд. долл. (на 4,5 млрд. долл.). Итого снижение обязательств по трем категориям инвестиций составило за квартал 177,9 млрд. долл. И это, заметим, притом, что с начала марта в России были введены жесткие ограничения и запреты на вывод капитала из страны. Вероятно, часть капиталов была выведена еще до конца февраля. А частично в марте – в обход введенных ограничений и запретов (это тема отдельного разговора).



Сопоставление величины двух показателей – квартального сокращения российских активов за рубежом (50,2 млрд. долл.) и иностранных инвестиций в российской экономике (177,9 млрд. долл.) показывает, что коллективный Запад действует намного оперативнее, выводя из-под возможных российских "заморозок" свои активы. Россия выводит свои активы вяло. А по такой категории, как "прочие активы" за квартал еще более "подставилась" под "заморозки" коллективного Запада.



Может быть, кому-то неинтересно разбираться в цифрах документа Банка России под названием "Международная инвестиционная позиция Российской Федерации". Поэтому сформулирую вывод, вытекающий из анализа указанного документа. Российскими активами за рубежом и иностранными инвестициями в России надо управлять. Такого целостного государственного управления на данный момент нет. С учетом санкционной войны (которая, судя по всему, на долгие годы) такое управление жизненно необходимо. Целесообразно учреждение специального ведомства, которое бы занималось управлением всем комплексом внешнеэкономических отношений страны (внешняя торговля, инвестиции, производственная кооперация, международные расчеты и др.). Условно такое ведомство можно назвать министерством внешнеэкономических связей (МВЭС). Цели, функции и полномочия необходимого России МВЭС – тема отдельной статьи.



А сейчас власти РФ должны принять срочные меры по ликвидации дисбаланса в международной инвестиционной позиции России. Если этого не сделают власти РФ, за них это сделает коллективный Запад, заморозив то, что он еще не успел заморозить. Источник - фонд стратегической культуры

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1658046120





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