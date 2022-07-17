Калининградский шторм. России придется разбираться с Литвой по-взрослому, - А.Паулаускас

11:45 17.07.2022

АРТУРАС ПАУЛАУСКАС | 17.07.2022

Калининградский нарыв: США толкают Литву в новый поход на Москву

Огромная беда Литвы в том, что Ландсбергисов очень много



В Вильнюсе в очередной раз убедились, что союзников в Евросоюзе у них нет. Поэтому стоически восприняли рекомендации Европейской комиссии (ЕК) по калининградскому транзиту. ЕК с 13 июля разрешила России при определенных условиях возобновить перевозку подсанкционных товаров по железной дороге в Калининградскую область.



Правовед Дайнюс Жалимас назвал "разъяснения по транзиту грузов в западную часть РФ проигрышем Литвы". Его вывод: подходит к концу тот период, когда "мы были интересны Европе своим опытом и когда якобы признавалась наша дальновидность в вопросах отношений с Россией". Ничего не поделаешь. Мир действительно меняется, надо привыкать.



Положительно на решение Брюсселя отреагировали президент, премьер, руководители парламента и комитетов сейма: Литва прекращает бесполезные дискуссии и начинает работать по новым правилам. В частности, президент Гитанас Науседа предсказал "прекращение провокационных дезинформационных атак со стороны Кремля". Глава Кабинета министров Ингрида Шимоните заявила: правительство "обеспечит российский трафик". Короче говоря, официальный Вильнюс продемонстрировал миру удовлетворение компромиссом, предложенным еврокомиссарами.



Если выйти за рамки Литвы, то рады завершению потенциально взрывоопасного конфликта канцлер Олаф Шольц и глава МИД ФРГ Анналена Бербок, до 13 июля выступавшая за самые жесткие антироссийские санкции. Премьер Польши Матеуш Моравецкий удачно спекульнул, напомнив, что всегда являлся сторонником мирного урегулирования отношений между Евросоюзом и Россией.



Белый дом, всегда заявлявший, что ограничения транзита – составная часть антироссийских санкций, отказался от комментариев. Однако Вильнюс по своей инициативе, ссылаясь на неназванных американских дипломатов, распространил заявление о том, что к "деэскалации ситуации" Вашингтон отнесся благосклонно.



Однако цепь последующих событий ставит это под сомнение. Тем более что на совместной с премьером Израиля Яиром Лапидом пресс-конференции в Иерусалиме Байден заявил: Соединенные Штаты не перестанут активно участвовать в делах стран Ближнего Востока, чтобы не допустить доминирования в регионе России, Китая или Ирана. Мол, становится ясно, "как тесно интересы Америки переплетены с успехами на Ближнем Востоке".



Калининград, Москва и Вильнюс – далеко не Ближний Восток, но в контексте "недопущения доминирования России" в Прибалтике для Америки этот треугольник тоже имеет значение. Ее интересы тесно переплетены с планами демилитаризации "острия российского копья, приставленного к европейскому подбрюшью". Пытаясь сопротивляться диктату США, Европейская комиссия обломала "многоходовочку" Соединенных Штатов по отчленению от России ее западного эксклава. Поэтому заокеанские партнеры сделали маленькую Литву точкой большого континентального напряжения. Например, пока длился конфликт, Германия сидела на иголках. Ее правительство возмущалось, Der Spiegel писал: "Власти ФРГ опасаются, что конфликт с Россией может усугубиться из-за спора о транзите, и Москва применит силу для создания наземного коридора".



Немцы, кажется, лучше других европейцев понимали: само собой напряжение не сойдет на нет. Если Москва пообещала примерно наказать Литву за блокаду эксклава, она накажет. Примеров тому достаточно на Украине.



В Литве в избытке поклонников однополярного мира и безоговорочного доминирования Америки. Бывший президент Даля Грибаускайте мгновенно назвала ретираду власти с "поля санкционной битвы балетом на дрожащих ногах", а литовских государственных мужей – "мечущимися и неспособными адекватно оценивать происходящее": "Литва и литовцы не имеют права отступать. Нельзя даже в мыслях позволять тоталитарному Кремлю осознавать его превосходство над демократическим государством".



Главные идеи быстро стареющей "янтарной леди" подхватил депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс – "пояснениями по транзиту Европейская комиссия вышла за рамки своей компетенции": "Политическая смелость необходима для усиления санкций, а не для их ослабления. Европейский союз не смог противостоять информационному терроризму со стороны России. Москва сформулировала обвинения в бойкоте против всего ЕС, напирая на особое ухудшение условий жизни в области и начала развивать политическое лоббирование, которое принесло свои плоды".



В литовском сейме образовалась группа "возмущенных", призывающая руководителей государства помочь в организации встречи юристов-международников с еврокомиссарами. Профессор Раймундас Лопата из парламентской фракции либералов не считает позицию ЕК обязательной к исполнению. Он предложил наглухо блокировать калининградский транзит, если нужно – демонтировать железнодорожные пути. Дипломат Альбинас Янушка публично высказался против предоставления России любых исключений и попросил главу МИД объясниться. Министр Габриэлюс Ландсбергис не заставил ждать: Россия проиграла партию.



После решения ЕК хозяин литовского внешнеполитического ведомства сник под шквалом критики. "Ястребы" обвинили его в неумении договариваться с обитателями брюссельских кабинетов. Однако телефонный звонок из-за океана Ландсбергиса взбодрил.



Фактически глава МИД объявил новый крестовый поход на Москву: "Еврокомиссия ввела режим квот. Мы российские грузы ограничим так, как прежде не было. Для Москвы развитие событий окажется неприемлемым. Она сама остановит транзит. В интересах трансатлантического единства будем и дальше сдерживать Россию везде, где только возможно".



Ключевое здесь – "в интересах трансатлантического единства". Вопреки и в ущерб национальным интересам. В любом вопросе Ландсбергис руководствуется не для всех понятными правилами игры. Сущность дипломатического искусства для таких закрыта.



Огромная беда Литвы в том, что Ландсбергисов очень много. Они прямые наследники министра иностранных дел (1938-1939) Николае Петреску-Комнена при румынском короле (1930-1940) Карле II. В Европе Комнена считали un parfait imbėcile, "беспредельным идиотом". Такие годны только для объявления войны, чем и выгодны Вашингтону.



За Атлантикой запаслись поп-корном в ожидании нового витка напряженности межу Вильнюсом и Москвой.