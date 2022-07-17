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    Туркменистан   | 
ТуркмПарламент узаконил электронное правительство и генофонд алабаев
14:40 17.07.2022

Нижняя палата туркменского парламента приняла ряд законопроектов

Ряд актуальных законопроектов приняла нижняя палата парламента Туркменистана – Меджлис.

В частности, депутаты рассмотрели и приняли проекты законов Туркменистана "Об электронном правительстве" и "О собаководстве и кинологической деятельности".

В ходе обсуждения проекта закона "Об электронном правительстве", было подчеркнуто, что документ устанавливает порядок деятельности электронного правительства и разработан в целях реализации Концепции развития цифровой экономики в Туркменистане на 2019-2025 годы. Парламентарии отметили, что применение цифровых технологий позволит повысить прозрачность деятельности органов государственной власти и сделать их более доступными для граждан.

В ходе обсуждения проекта закона "О собаководстве и кинологической деятельности" было отмечено, что за последние годы в Туркменистане проделана большая работа по сохранению генофонда туркменских алабаев, являющихся, наряду с ахалтекинскими конями, историко-культурным наследием туркменского народа. Депутаты подчеркнули, что законопроект определяет правовую, экономическую и организационную основу развития собаководства и кинологической деятельности, а также создает условия для регулирования отношений, возникающих при разведении и использовании собак.

В ходе заседания Меджлиса были также рассмотрены и приняты проекты законов о внесении изменений и дополнений в действующее законодательство.

По закону, принятые Меджлисом проекты нормативно-правовых актов теперь поступят на рассмотрение верхней палаты туркменского парламента Халк Маслахаты (Народный Совет), после чего будут направлены на подпись президенту Туркменистана.

17.07.22

Источник - TURKMENISTAN.Ru
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