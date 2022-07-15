Восторг - дело тонкое. Как президента США принимали в Палестине и Саудовской Аравии, - "Къ"

00:01 18.07.2022 ...

Президент США Джо Байден в субботу завершает знаковое ближневосточное турне, наглядно продемонстрировавшее разрыв с политикой его предшественника Дональда Трампа. В ходе визита в Восточный Иерусалим и Вифлеем господин Байден пообещал возобновить финансовую помощь палестинцам. А в пятницу вечером глава Белого дома направился в Саудовскую Аравию и тем самым дал своим критикам повод обвинить его в непоследовательности: в ходе предвыборной кампании 2020 года господин Байден обещал сделать королевство "страной-изгоем", однако теперь на первый план вышли совсем другие задачи.



Ближневосточное турне Джо Байдена войдет в историю - хотя бы в связи с первым посещением действующим президентом США какого-либо района Восточного Иерусалима, кроме Старого города. По данным газеты Times of Israel, израильские представители выражали желание сопровождать Джо Байдена, но в администрации президента США этот запрос отклонили, пояснив: речь идет о "частном визите в частную больницу". Господин Байден действительно посетил одну из больниц - комплекс "Августа Виктория",- где объявил о выделении $100 млн палестинским госпиталям Восточного Иерусалима. Выступая с речью, глава Белого дома напомнил: израильтяне и палестинцы "заслуживают равного уровня свободы, безопасности, процветания и достоинства, а доступ к медицинскому обслуживанию - это необходимое условие достойной жизни".



Вторым пунктом палестинской части турне стало посещение Западного берега реки Иордан. Будучи в Вифлееме, Джо Байден встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Господин Аббас среди прочего призвал своего собеседника исключить Организацию освобождения Палестины (ООП) из террористического списка, а также открыть офис ООП в Вашингтоне и консульство США в Восточном Иерусалиме. "Признание государства Палестина и наделение палестинского народа его законными правами являются ключом к миру в регионе",- сказал также Махмуд Аббас. Джо Байден, в свою очередь, подтвердил позицию администрации США по урегулированию арабо-израильского конфликта на основании принципа сосуществования двух государств. Народ Палестины, по словам главы Белого дома, заслуживает жить в "независимом, суверенном и жизнеспособном государстве".



Эти переговоры, как и визит в Восточный Иерусалим, стали доказательством того, что ближневосточная политика администрации Байдена кардинально отличается от политики его предшественника Дональда Трампа.



45-й президент США, напомним, категорически отказывался от контактов с палестинцами и прекратил предоставление им по разным каналам финансовой помощи. Напротив, Джо Байден в пятницу анонсировал выделение $200 млн Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) - структуре, деятельность которой Дональд Трамп не раз критиковал.



Напомним, что до этого Джо Байден со среды находился в Израиле, где провел переговоры с руководством страны и подписал "Иерусалимскую декларацию" (см. "Ъ" от 15 июля). А после пятничных встреч с палестинцами он отправился из аэропорта Бен-Гурион в Саудовскую Аравию. И такой маршрут тоже можно назвать историческим событием: до сих пор саудовское воздушное пространство было закрыто для самолетов, летевших из Израиля.



Самолет президента США вечером в пятницу приземлился во втором по величине городе королевства - Джидде, которую также называют его экономической столицей. И сразу же началась рабочая программа. Вначале - двусторонняя встреча с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. Затем - рабочее совещание с участием наследного принца Мухаммеда бен Сальмана, Джо Байдена и их команд.



Максим Юсин - о ближневосточном турне президента Джо Байдена

Максим Юсин - о ближневосточном турне президента Джо Байдена

На субботу же запланировано выступление американского президента на заседании Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), а также его встречи с лидерами Ирака, Египта и ОАЭ. Как рассказал журналистам помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, господин Байден "ясно и по существу" изложит коллегам по ССАГПЗ "свое видение и свою стратегию по взаимодействию Америки на Ближнем Востоке". "Он намерен добиваться того, чтобы не было вакуума на Ближнем Востоке, который могли бы заполнить Китай и Россия",- пояснил господин Салливан, отметив: США "намерены на постоянной основе играть жизненно важную роль в этом ключевом со стратегической точки зрения регионе".



Тем временем в самих Соединенных Штатах визит президента в Саудовскую Аравию с самого начала встретили без энтузиазма. Джо Байдена обвинили в непоследовательности. Напомним, что президент еще в ходе своей предвыборной кампании 2020 года открыто критиковал проблемы с правами человека в королевстве и нелестно отзывался о наследном принце. В связи с убийством журналиста, подданного Саудовской Аравии Джамаля Хашокджи в 2018 году Джо Байден обещал: королевство "поплатится" за это. В прошлом году разведка США опубликовала отчет, из которого следовало: наследный принц дал согласие на убийство журналиста. Но в результате Вашингтон ограничился мягкими санкциями, которые принца так и не затронули.



Многие политики и эксперты в США обвинили главу Белого дома в том, что, отправившись в королевство, американский лидер скомпрометировал американские ценности, поставив выше них экономические интересы.



В свою защиту господин Байден выступал много и даже написал колонку в The Washington Post, где, в частности, утверждалось: визит необходим, чтобы сократить влияние конфликта на Украине на мировые поставки энергоресурсов (Джейк Салливан в пятницу уточнил, что речь не идет об обсуждении двусторонних договоренностей: Вашингтон рассчитывает на действия в рамках ОПЕК+). Кроме того, Джо Байден пообещал коснуться ситуации в Йемене и Ираке, а также иранской ядерной сделки. "Я знаю, что многие не согласны с моим решением поехать в Саудовскую Аравию… Но мои взгляды на права человека ясны и проверены временем, а основные свободы всегда на повестке дня",- резюмировал глава Белого дома.



Однако журналистов такой подход не убедил, и на пресс-конференции в Израиле в четверг господину Байдену пришлось буквально отбиваться от нападок прессы. Журналисты несколько раз спрашивали Джо Байдена, будет ли поднята тема убийства журналиста непосредственно на переговорах с наследным принцем, однако тот от прямых ответов уклонялся.



По мнению издания Politico, ответы американского лидера можно было понять так: "Мы движемся дальше... Национальные интересы Америки важнее, чем продолжение попыток добиться правды у Саудовской Аравии из-за ужасного убийства, потому что без Эр-Рияда США не смогут увеличить экспорт нефти, добиться прекращения огня в Йемене или мудро противостоять Ирану".



Почему США так и не добились поддержки Саудовской Аравии по Украине

Впрочем, в том, что эта попытка перезагрузки в отношениях с Саудовской Аравией будет успешна, у опрошенных "Ъ" экспертов есть сомнения. Например, вице-президент Евразийского центра в Вашингтоне Эрл Расмуссен полагает, что "реального успешного результата от встреч ожидать не стоит". По его словам, не исключено, что в итоге королевство увеличит добычу нефти, но компромисс, вероятно, "будет включать в себя предоставление дополнительного оружия в поддержку продолжающегося конфликта в Йемене, а также молчание по вопросам прав человека".



При этом эксперт полагает, что по теме добычи нефти Саудовская Аравия все равно в любом случае продолжит координацию с Москвой. Да и Эр-Рияд, как утверждает господин Расмуссен, прекрасно видит, что "эта администрация слаба, теряет поддержку населения США и ей будет мешать потенциальная смена Конгресса в ноябре".



Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский считает, что эта поездка и вовсе ничем не поможет господину Байдену, а, напротив, "даст большую пищу его политическим оппонентам для нападок". Он отмечает, что многие с самого начала с сомнением принимали обещание Джо Байдена быть приверженным западным ценностям на переговорах в Саудовской Аравии. "Теперь даже те, кто голосовал за Байдена, не стесняются открыто его критиковать",- указывает собеседник "Ъ". Сейчас, по данным американского агрегатора результатов соцопросов RealClearPolitics, уровень одобрения деятельности Джо Байдена составляет 38,6%, в то время как ровно год назад политику главы Белого дома поддерживали 52% граждан США.



Екатерина Мур, Вашингтон; Павел Тарасенко

15.07.22 Источник - коммерсант

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