Forbes: Германия может остаться без промышленности из-за "Северного потока - 1"

02:11 18.07.2022 Forbes

США



Если Россия не возобновит работу "Северного потока – 1", немецкой экономике не поздоровится



Газопровод "Северный поток – 1", который снабжает Германию природным газом, в данный момент закрыт на "плановое обслуживание". Вновь заработать он должен 21 июля. Однако немецкие чиновники опасаются, что Москва может полностью прекратить его работу, пишет Forbes.



Гарт Фризен (Garth Friesen)



Критически важный газопровод "Северный поток – 1", который снабжает Германию природным газом, в данный момент закрыт, как утверждает Россия, на "плановое обслуживание". Вновь заработать он должен 21 июля. Однако некоторые чиновники высказывают опасения, что политизация энергетики и стремление Москвы посеять в Европе хаос в ответ на санкции могут отложить открытие или даже полностью прекратить работу газопровода.



Германия и другие страны ЕС по-прежнему сильно зависимы от импорта российского газа. Дальнейшие ограничения поставок чреваты массой экономических, социальных и политических последствий, а также могут сильно дестабилизировать экономику стран Евросоюза. Как же получилось, что Германия, известная своим дотошным планированием и проектированием, оказалась в таком рискованном положении?



Во-первых, необходимо понимать степень зависимости страны от России в сфере энергетики. В 2021 году около 35% своей нефти, 55% природного газа и примерно половину угля Германия импортировала из России. Даже несмотря на попытки увеличить долю возобновляемых источников в своем энергетическом комплексе, страна по-прежнему высоко зависима от импорта полезных ископаемых.



Этой ситуации можно было избежать



К ухудшению энергетического кризиса в Германии привели несколько стратегических ошибок. Многие союзники годами предупреждали Берлин о возможных последствиях того, что страна полагается на Россию по части импорта энергоресурсов. В Германии отказывались слушать и продолжали ставить все на отношения с Россией и развитие проекта "Северного потока –2". Конечно, оглядываясь назад, полагаться на политического противника - если не конкретно Германии, то всего коллективного Запада - было опасно. Кроме того, как выяснилось, неохотный подход к диверсификации импорта газа и нефти был недальновидным.



Вкупе с этим фактором положение осложнил еще один стратегический просчет: стремление закрыть все атомные электростанции к концу 2022 года. Сегодня Германия получает всего 11% электричества с АЭС, тогда как 20 лет назад этот показатель был на уровне 30%. Для сравнения, во Франции за счет атомной энергии производится 70% электричества. Что побудило Берлин отказаться от усилий в этом направлении? Все изменила катастрофа на японской "Фукусиме – 1". Авария склонила правительство Меркель в июне 2011 года вывести из строя 11 АЭС и к 2022-му ограничить работу оставшихся девяти. Этот шаг был популярен у простого люда, но вынудил власти искать альтернативы для удовлетворения энергетических потребностей. Отсюда и стремление к возобновляемым источникам.



В 2021 году они обеспечивали 41% действительного энергопотребления в производстве электричества. Береговые и морские ветровые станции вносили наибольший вклад. За ними шла солнечная энергия, биомасса и гидроэнергетика. Германия добилась значительного прогресса на этом поприще, и было решено продолжать активный процесс перехода. Закон "О возобновляемых источниках энергии" вступил в силу 1 июля этого года. Его цель - обеспечивать 80% потребностей в электроэнергии за счет возобновляемых источников к 2030 году.



Переход на "зеленые" источники - общеевропейский тренд, который позволит сократить выбросы углекислого газа и наконец снизить зависимость от импорта полезных ископаемых из России. К сожалению, способа ускорить этот процесс, чтобы восстановить дисбаланс спроса и предложения в энергетике на короткой дистанции, не существует. Как результат, Германия временно меняет свою энергетическую стратегию на ближайшую перспективу.



Краткосрочные меры по борьбе с дефицитом энергии



Повышение доли возобновляемых источников не решит проблему немедленно. Однако у Германии все же есть способы снизить некоторый объем нагрузки. Правительство подходит к этой задаче с разных сторон.



Чрезвычайный план действий



Берлин понимает, что энергетический кризис может существенно усугубиться. Власти разработали и озвучили чрезвычайный план действий. У него есть три этапа, в зависимости от того, насколько суровый предстоит дефицит: ранее предупреждение; за ним - этап готовности; и, в случае наиболее тяжелой ситуации, аварийная фаза. Первый этап был задействован 24 июня, когда Россия ограничила объем поставок (в середине месяца Газпром ограничил поток через "СП – 1" всего до 40% от общей мощности). Этап готовности подразумевает добровольное сотрудничество энергетического сектора и домохозяйств в снижении спроса на электроэнергию. Аварийная фаза предусматривает контролируемое государством нормирование потребления.



Возврат к углю



Этот шаг явно не по душе защитникам окружающей среды, но Германия временно возвращается к углю как источнику потребляемой энергии. На этой неделе должен быть принят законопроект, который вновь "раскочегарит" десять угольных и шесть мазутных теплоэлектростанций. Кроме того, власти не будут закрывать 11 угольных ТЭС, которые должны были прекратить работу в ноябре. Эти шаги отражают всю серьезность дефицита энергии, учитывая, какие амбиции у Германии в части перехода на возобновляемые источники.



Наращивание импорта СПГ



Еще один элемент плана - развитие возможностей по импорту СПГ. Обилие запасов сланцевого газа в США естественным образом делает Вашингтон геополитически выгодным партнером Берлина в этой энергетической войне. После начала российской военной операции ЕС достиг соглашения с Джо Байденом о поставках дополнительных 15 миллиардов кубометров СПГ в 2022 году. Проблема только в том, что сжиженный природный газ требует особой специализированной инфраструктуры, которой у Европы пока нет.



Кроме того, строительство терминалов СПГ связано с опасениями о защите окружающей среды. И наконец, необходимые для развития инфраструктуры огромные капиталовложения в долгосрочной перспективе могут оказаться нецелесообразны, поскольку мир стремится к сокращению спроса на ископаемое топливо.



Хороший пример - Канада. Несмотря на существенные запасы природного газа, страна сталкивается с многочисленными трудностями в том, что касается строительства терминалов СПГ. Ни один из 18 предложенных проектов заводов пока не дошел до стадии реализации. LNG Canada в Британской Колумбии - единственный терминал для экспорта в стадии строительства, но, как ожидается, заработает он не раньше 2025 года.



Одно из решений - плавучие терминалы СПГ. Немецкие энергетические компании RWEи Uniper уже планируют зафрахтовать три таких судна. Их можно будет ввести в эксплуатацию раньше, и они позволят немного облегчить ситуацию с импортом грядущей зимой.



Поиск новых источников поставок для повышения объемов в хранилищах



До начала операции на Украине Россия обеспечивала 55% поставок в Германию - сегодня этот показатель снизился примерно до 35%. Чтобы решить проблему дефицита, Германия и другие европейские страны обратились к таким государствам как Норвегия, Алжир и Катар.



Норвегия - второй по величине экспортер газа, но ее мощности уже близки к предельным. Однако в связи с дефицитом в Европе страна все равно нарастила добычу и ожидается, что в этом году объем ее продаж вырастет на 8%. Алжир поставлял газ в Европу еще до украинского конфликта через трубопроводы в Италии и Испании. Итальянский энергетический гигант, компания Eni, обязалась в этом году увеличить объем перекачки и к 2023 – 2024 году достичь отметки в девять миллиардов кубометров. Что касается Катара, новые поставки будут реализованы в форме СПГ. Доха уже начала расширять свои усилия по экспорту, но Европа не получит от дополнительных поставок никакой выгоды, пока не построит необходимую инфраструктуру.



К сожалению, бо́льшая часть этих инициатив в ближайшие несколько лет реализована не будет. Если Россия перекроет вентиль уже завтра, новые источники не заткнут пробоину. Именно поэтому Германия изо всех сил старается восполнить собственные запасы. По данным немецкого Федерального сетевого агентства, в конце первой недели июля хранилища страны были заполнены на 64,6%. Власти хотят до зимы поднять этот уровень до 90%. Этот шаг поможет создать буфер, но, если "СП – 1" так и не включат, достичь такой цели будет непросто.



Что будет, если "Северный поток – 1" не возобновит работу?



По словам вице-канцлера Роберта Хабека, Германия может добиться независимости от российского природного газа к лету 2024 года. Если Москва хочет сохранить рычаги влияния на положение за счет поставок в Европу, ей нужно что-то предпринять до того, как энергетический переход завершится. Именно поэтому политическая эскалация с использованием энергетики вполне себе реальна.



Если Москва полностью закрутит вентиль, последствия будут разрушительны. Немецкая промышленность заглохнет, ущерб для населения будет колоссальным.



"Предприятиям придется прекратить производство, уволить сотрудников, цепочки поставок рухнут, людям придется залезать в долги, чтобы платить за отопление", - заявил в недавнем интервью вице-канцлер Хабек.



Скорее всего, Германия немедленно перейдет к аварийной, третьей фазе своего чрезвычайного плана. Интернет-ресурс Clean Energy Wire считает, что в случае введения нормирования приоритет получат "защищенные потребители" - домохозяйства, малый бизнес вроде пекарен, супермаркеты, а также социальная сфера: больницы, школы, отделы полиции и производители продуктов питания. Половина из 43 миллионов немецких домохозяйств отапливаются природным газом, поэтому крайне важно будет уделить особое внимание им, особенно зимой. По прогнозам того же Федерального сетевого агентства, семьи могут столкнуться с троекратным ростом счетов на отопление.



Таким образом, основной удар на себя примет промышленный сектор, за счет нормирования потребления электроэнергии. Отсюда - сокращения рабочих мест и ограничения производства. В особенности это коснется энергоемких секторов: химия, сталь, удобрения и стекло. Начнется дефицит товаров производства, который, в свою очередь, окажет давление на глобальную цепочку поставок. Подорожание энергии и конечных товаров усилит инфляционное давление, которое уже подрывает мировую экономику.



Согласно исследованию Мангеймского Университета, последствия отключения газа могут привести к потере 8% ВВП. В докладе, подготовленном исследовательской компанией Prognos для Баварской промышленной ассоциации, прогнозируется, что если "Северный поток – 1" не возобновит работу, а Россия полностью перекроет газоснабжение Германии, то экономика страны сократится на 12,7%. Если инфляция ускорится, Европейский центральный банк едва ли сможет что-то сделать для борьбы с таким быстрым снижением темпов роста.



В краткосрочной перспективе, если "СП – 1" не откроется, население и экономику Германии ждут очень суровые последствия.



Зачем России прекращать поставки сейчас?



Германия изо всех сил пытается восстановить поставки в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной хочет отказаться от российского газа. России об этом стремлении известно. В Москве понимают, что в лице Германии и бо́льшей части Европы могут лишиться рынка экспорта в не таком уж далеком будущем. Несложно догадаться, что Путин захочет воспользоваться экономическим рычагом влияния, пока еще есть такая возможность.



Россия осознает ужасающие последствия для Германии и может попытаться выторговать что-то взамен на сохранение поставок. К тому же Россия находится в хорошей финансовой форме. Несмотря на санкции объемы экспорта нефти у нее даже выше, чем до начала операции. С февраля пятинедельный скользящий средний показатель вырос на 9%.



В результате во втором квартале 2022 года профицит текущего счета России достиг рекордной отметки в 70,1 миллиарда долларов. Причем доходы от экспорта энергоносителей и сырьевых товаров выросли на фоне сокращения импорта из-за санкций США и Европы. Более половины поставок идут в Китай и Индию, которые не вводили санкций и где спрос на энергоносители продолжает расти. В мае китайский импорт сырой нефти из России вырос на 55% по сравнению с прошлым годом. Импорт российского СПГ тоже подскочил на 22% в годовом исчислении. В Индии импорт сырья из России с апреля подскочил более чем в 50 раз. Теперь он составляет 10% от всего импорта сырой нефти из-за рубежа. Очевидно, у российской энергии есть и другие покупатели.



Если Россия хочет расквитаться с ЕС и Западом за санкции, сейчас, с ее точки зрения, подходящее для этого время. Москве удалось найти альтернативный спрос на свои энергоресурсы быстрее, чем Европе - новые источники предложения. К сожалению для ЕС, у Путина сейчас карты явно лучше. Однако, как уже убедился мир в последние два десятилетия, Путин очень непредсказуем. Миру останется только наблюдать, что же будет дальше. Но сейчас все ждут 21 июля - в этот день "СП – 1" должен вновь заработать. До этой даты на европейских финансовых и сырьевых рынках стоит ожидать большой неопределенности.



Гарт Фризен - обозреватель, бывший гендиректор компании III Capital Management, которая занимается консультациями по инвестированию. Пишет о мировых рынках, экономике и инвестициях Источник - ИноСМИ

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