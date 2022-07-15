Можно ли быть одновременно казахским националистом и либералом?

02:15 18.07.2022 Можно ли быть одновременно казахским националистом и либералом?



В Казахстане стало модно называться либералом. Самое интересное, что зачастую так позиционируют себя национал-патриоты, в том числе радикального толка. Но нет ли здесь противоречия? Насколько совместимы либерализм с его ценностями (включая в том числе уважение прав этнических меньшинств, мультикультурализм, глобализацию, феминизм, терпимость к проявлениям нетрадиционной сексуальной ориентации и т.д.) и национализм, тем более казахский, проповедующий, главным образом, традиционные ценности, ставящий интересы одного этноса выше, чем интересы других? Или в казахстанских условиях удалось породить особый симбиоз этих идеологий?



Ранее мы неоднократно поднимали этот вопрос в формате дискуссии на страницах нашего издания. И если обобщить уже прозвучавшие мнения экспертов, то теоретически либерализм и национализм противоречат друг другу, поскольку первая из этих идеологий выступает за права индивида, то есть защищает интересы каждого члена общества, а вторая, являясь коллективной, выступает за права нации, то есть отстаивает интересы определенной части общества, игнорируя интересы другой.



Впрочем, на практике конкретно казахский национализм можно условно разделить на здоровый (умеренный) и маргинальный (радикальный). Как охарактеризовал их один из наших собеседников, сторонники первого – в большинстве своем интеллектуалы с как раз таки либеральным мышлением, представители среднего класса, претензии которых адресованы не к другим этносам, а к власти. Они на самом деле желают демократических изменений именно в части государственного переустройства, создания эффективных и сбалансированных институтов, либерализации общественно-политических отношений.



Тогда как сторонники радикального национализма, являясь по большей части популистами, культивируют именно превосходство одного этноса над остальными, которое в основном выражается посредством агрессии в языковом вопросе. Да, на этой теме можно быстро нарастить собственную популярность, но в то же время такие шаги граничат с деструктивными последствиями, а поползновения в сторону крайнего этнического национализма – это действия против интересов государства. Вот из-за таких людей многие и начинают ассоциировать национализм с нетерпимостью...



Попробуем разобраться, какая из сил на данный момент перевешивает. И насколько те национал-патриоты, которые сегодня называют себя либералами, на самом деле являются таковыми? Слово экспертам.



Марат Толибаев, общественный деятель, бизнесмен, инвестор:



"Между националистом-либералом и националистом-традиционалистом большая разница"



- Мне кажется, в нашем обществе происходит путаница понятий. Лично я понимаю казахский национал-патриотизм как идеологию, в основе которой лежит укрепление и развитие этнической идентичности казахов без унижения и притеснения других этносов, живущих в стране. Собственно, этим националисты, к коим я и себя причисляю, отличаются от шовинистов, провозглашающих превосходство своей нации над остальными. Что касается либерализма, то это идеология свободы и уважения интересов всех членов общества не в ущерб другим.



Как видим, национализм не противоречит либерализму. Националист-либерал размышляет так: я горжусь, люблю и всячески пропагандирую казахскую нацию, ее язык и культуру, но при этом уважительно отношусь к ценностям других народов и ни в коем случае не притесняю их. Точно так же националист, если он либерал, проецирует свое толерантное отношение и на другие различия между людьми: гендерные, расовые, религиозные, сексуальные и прочие.



Однако националист не всегда либерал. Зачастую люди, продвигающие казахскую историю, культуру, язык, придерживаются традиционалистских, патриархальных взглядов – скажем, таких, как превосходство мужчины над женщиной, слепое почитание старших, бесправность невесток в семье и т.д. Было бы ошибкой приписывать эти черты всем националистам подряд. Словом, между националистом-либералом и националистом-традиционалистом существует большая разница.



Газиз Абишев, политолог:



"Таковыми является лишь тонкая прослойка городских интеллигентов"



- С теоретической точки зрения, эти понятия не пересекаются. Однако на практике человек вполне может быть либералом, но при этом националистом. К примеру, найдите самого отъявленного либерала в Германии и предложите ему предоставить турецкому языку официальный статус в местах компактного проживания людей, которые на нем говорят, и он, конечно же, выступит против этого...



Столкновение культур порождает в том числе дрейф от чистого либерализма в сторону умеренного национализма. Человек может быть либералом во всем, но требовать, чтобы либерализм исповедовался исключительно на его языке. Этот принцип во многом реализован в Японии. Но для нас ссылаться на него нерелевантно, потому что моноэтнической и моноязычной японской истории тысячи лет.



Конечно, такой взгляд не до конца укладывается в истинно мировые либеральные идеи. Тем не менее, есть либералы, считающие язык просто инструментом, а проблемная компонента решается современными цифровыми решениями, например, переводчиком в сети Facebook.



На деле в Казахстане одновременно либералами и националистами, объективно разделяя "белое и острое", является лишь тонкая прослойка городских интеллигентов среднего возраста и моложе. Зачастую же казахский национализм тяготеет к консерватизму, а либерализм - к этнотолерантности.



Асель Тутумлу, доцент Ближневосточного университета, эксперт по Центральной Азии:



"Наши национал-патриоты весьма далеки от либерализма"



- Классический либерализм имеет три базовых постулата. Первый – каждый индивид обладает разумом, и в этом его абсолютная ценность. Соответственно никто не может ограничить человека в свободе мыслей и принятии решений. Те политические режимы и социальные течения, которые запрещают людям выражать свои личные взгляды, по сути, обесценивают их до уровня животных, не обладающих разумом.



Второй постулат вытекает из первого и заключается в том, что государству и его институтам необходимо обеспечивать неприкосновенность личностных свобод. То есть при любых условиях они должны защищать права гражданина автономно мыслить и выстраивать свою жизнь в соответствии со своими собственными ценностями. Причем государству важно защищать права индивидуального гражданина, а не коллективных сообществ, и тогда участие в этнических, религиозных, языковых практиках будет относиться к частному выбору, а не ответственности перед кем-то или чем-то. При таком подходе все люди автоматически становятся равноправными гражданами своей страны.



И третий постулат – соблюдение принципа верховенства закона. Это тот главный инструмент, который позволяет избегать конфликтов между людьми, регламентирует их отношения, определяет нормы и правила поведения в обществе, коллективе, семье. Когда все граждане равны перед законом, независимо от их национальности, пола, сексуальной ориентации, места жительства, положения в обществе, религиозных и политических убеждений, то закон становится общепринятой процедурой в интересах всех и каждого.



Я не утверждаю, что в Казахстане должно быть именно так. Но если эти главные постулаты не соблюдаются, то о либерализме не может быть и речи. Тем более далеки от этой идеологии наши национал-патриоты со своими традиционными ценностями, поскольку, во-первых, они ставят интересы сообщества выше интересов индивида, пытаясь загнать его в свои рамки, условия и правила поведения. Во-вторых, к государству они относятся как к ситу, которое, по их мнению, должно обеспечивать гомогенность казахской нации, допустим, через внедрение языковых институтов. В-третьих, они нарушают принцип верховенства закона, не уважая права граждан на свободу мысли и свободу выбора.



И потом, эти люди пытаются формировать казахскую общность на определенных исторических ценностях и традициях, произвольно решая, какие из них стоит восстановить, чтобы передать в будущее, а какие нет. Тем самым они селективно подходят к нашей истории, фактически переписывая ее в соответствии со своими личными предпочтениями и мотивами.



В либерализме гражданам достаточно легко решить, в какую общность они могут войти, а из какой выйти. В нашем же случае националисты, как я уже говорила, защищают не личность и ее интересы, а свое сообщество, которое основано на "истинах" и обязательстве их соблюдать. Причем государство в этом плане уже не нейтрально, поскольку автоматически позволяет титульной нации диктовать, кого в нее принимать, а кого оставлять за пределами, да и вообще как внутри нее себя вести. То есть понятие "нация" трактуют определенные люди, у которых есть власть и возможности это делать - законно или незаконно. А это в буквальном смысле пример насилия, при котором ни о каком либерализме, равноправии, соблюдении прав и свобод говорить не приходится.



Талгат Исмагамбетов, политолог:



"Либеральная риторика для них всего лишь средство, но не цель"



- Смешение ценностей от разных идей и мировоззрений вполне возможно. В нашем случае сходство национализма с классическим либерализмом заключается в том, что он требует больше свободы от власти. Хотя при решении конкретных проблем интерес так называемых национал-патриотов к этой свободе пропадает...



Конечно, любая политическая группа хочет и должна иметь политические права и свободы для выражения своих взглядов и продвижения своих интересов. И здесь национал-патриоты не уникальны. Особенно это удобно делать сейчас, когда объявлена новая идеологема "Жаңа Қазақстан" - грех не воспользоваться такой возможностью. Другое дело, что у казахского национализма на первом месте стоит не гражданство, а этничность. А это уже противоречит основополагающим либеральным идеям.



Отсюда вывод: для национал-патриотов либеральная риторика – только инструмент для расширения своих возможностей в политической сфере, продвижения своих взглядов и интересов. То есть всего лишь средство, но не цель.



Автор статьи: Сауле Исабаева Источник - qmonitor.kz

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