 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 18.07.2022
02:16  Реализация Основных ориентиров макроэкономической политики государств-членов ЕАЭС
02:15  Можно ли быть одновременно казахским националистом и либералом?
02:11  Forbes: Германия может остаться без промышленности из-за "Северного потока - 1"
00:25  Пекин делает ставку на китаизацию ислама, - Владимир Скосырев
00:22  Резкое замедление экономического роста в Поднебесной удвоит российские проблемы, - Анатолий Комраков
00:01  Восторг - дело тонкое. Как президента США принимали в Палестине и Саудовской Аравии, - "Къ"
Воскресенье, 17.07.2022
16:29  Древние минареты Айни. В Таджикистане сохранилась история lX века

14:40  ТуркмПарламент узаконил электронное правительство и генофонд алабаев
11:56  Вышел русский перевод труда П.Коззенса "И будет рыдать земля: Как у индейцев отняли Америку"
11:45  Калининградский шторм. России придется разбираться с Литвой по-взрослому, - А.Паулаускас
11:22  Санкционная война: кто кого больше заморозит? - В.Катасонов
10:51  В Греции упал и взорвался украинский Ан-12, груженый оружием
10:45  Талибы уверяют, что поймали плохих талибов, обстрелявших ракетами узбекский Термез
10:01  Как Запад проигрывает Ближний Восток Путину, - Die Welt
09:29  Foreign Affairs: Соперничество с Китаем и Россией ведет к упадку Америки
09:11  Европа возмущена контрабандой западного оружия. Зеленский лихорадочно прячет концы в воду
00:59  Энергетический Перл-Харбор пятьдесят лет спустя, - А.Кренгель
00:28  Госпереворот: Америка тактику не изменит
00:22  Выявлен тайный смысл визита Байдена в Саудовскую Аравию: "Постыдный удар"
00:17  Глобальный энергетический кризис? - Эрдал Карагель
00:12  Лайфхаки Центральной Азии: для души, тела и денег, - Ирина Джорбенадзе
00:05  "Тегеран колеблется между Западом и Россией", - Александр Шумилин
00:04  Главари Федерации каратэ Узбекистана оказались опасными преступниками
00:03  Эпоха "галактик-обманщиц" подошла к концу. Новый телескоп "Уэбб" дарит первые открытия
Суббота, 16.07.2022
23:12  Для расследования событий в Каракалпакии УзбПарламент создал особую комиссию
23:08  Администрацию президента Узбекистана возглавил бывший вице-премьер по инвестициям С. Умурзаков
19:06  Где упокоены великие казахи, - Андрей Михайлов
19:01  Узбекистан построит в Туркменистане автомобильный завод и отремонтирует "Марыазот"
18:50  О русском острове Хоккайдо. Пора и ему в "родную гавань"
18:49  Куда нас тащит путь Абаева, - Марат Асипов
18:07  Члены Европарламента призвали власти Туркменистана освободить врача Исматуллаеву в годовщину ее ареста
15:56  В Сети появилась фотография трансгендерного адмирала США Рейчел Левин
15:13  ДонбассФронт: иранский "Шахид" против американской HIMARS
15:07  ТАСС опроверг блокировку сайтов российских СМИ в Туркмении
15:00  КазУчеба. Колледжей и институтов - в избытке, кадров - ...нет, - Алма Бектенова
14:27  Financial Times: Ограничивать цены на российскую нефть – неудачная идея. И вот почему
12:47  Американцы не верят, что Израиль и США сдержат ядерное развитие Ирана
12:42  Кто разворовал Казнацмузей? Экс-министр Мухамедиулы все отрицает
12:16  Почему Новый Казахстан вполне может остаться большим мифом? - Назира Нуртазина
08:26  Когда Европа закрылась… Россия – Иран: заработал транспортный коридор "Север – Юг"
08:20  Арабские монархии делят власть в Афганистане, - Андрей Серенко
00:28  Государственная машина Казахстана выстроена под старую модель экономики, - Петр Своик
00:25  Осенью правительство придется разогнать, - К.Токаев
00:03  Индийский пророк Абигья Ананда гонит жуть: К зиме придет новая страшная эпидемия
Пятница, 15.07.2022
23:12  Арестован одиозный голубой генерал - замМЧС РФ Гурович
23:00  В Канаду из Донбасса доставили обгорелый обрубок сержанта Джея Ти. Ему повезло...
22:57  В России новые: вице-премьер по оборонке Мантуров ("Сиплый") и глава "Роскосмоса" Борисов
22:31  Против блатного руководства "Казфосфата" возбудили уголовные дела
14:54  Хотим жить по шариату: почему таджикские женщины требуют многоженства?
14:47  Евразийскую электронику предложено оболванить
13:46  Си Цзиньпин посетил Синьцзян впервые после обвинения в геноциде уйгуров
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Реализация Основных ориентиров макроэкономической политики государств-членов ЕАЭС
02:16 18.07.2022

ВЛАДИМИР ЧУШКИН

Объемы финансирования научных разработок по-прежнему существенно отстают от среднемировых значений

На фоне объявления правительствами ряда стран в связи с "пандемией" о закрытии в 2020 г. экономик и государственных границ в феврале-марте 2020 года произошел обвал на фондовых рынках, который привел к цепной реакции на других сегментах финансового рынка, а также значительному оттоку краткосрочного капитала, сокращению прямых иностранных инвестиций, падению цен на сырьевые товары. Это спровоцировало резкое сокращение валютной выручки государств-членов, снижение поступлений доходов в государственный бюджет, обесценение курсов национальных валют, что негативно отразилось на инвестиционной активности и взаимной торговле в ЕАЭС.

Экономики, столкнувшиеся в начале 2020 года с ухудшением внешнеэкономической конъюнктуры и ужесточением финансовых условий, в течение года вынуждены были работать в условиях периодически вводимых карантинных мер, в связи с чем несли значительные потери. На уровне Союза важнейшим программным документом, направленным на сдерживание негативного влияния и минимизацию экономических последствий внешних шоков, связанных с "пандемией", являлись Основные ориентиры макроэкономической политики государств-членов ЕАЭС на 2020-2021 годы, утвержденные главами государств-членов ЕАЭС в мае 2020 года.

Сохранение макроэкономической стабильности и достигнутого уровня жизни населения в государствах ЕАЭС, а также закладка основ для опережающего экономического развития Союза были определены Основными ориентирами в качестве цели макроэкономической политики в среднесрочной перспективе. Достижение этой цели предполагает реализацию национальных и интеграционных мер по следующим направлениям: поддержание макроэкономической устойчивости; принятие мер для поддержания и роста инвестиций, развития научно-технологического и производственного потенциала Союза; создание условий для поддержания стабильного спроса, расширения экспортных возможностей и активизации взаимной торговли.

Для достижения поставленных целей был разработан "Перечень мероприятий по реализации Основных ориентиров макроэкономической политики государств-членов ЕАЭС на 2020 – 2021 годы".

Важным аспектом в рамках Основных ориентиров является поддержка НИОКР, которые должны стать основой для технического перевооружения экономик и повышения инновационной активности. Однако развитию фундаментальной и прикладной науки не уделяется достаточное внимание, и объемы финансирования разработок по-прежнему существенно отстают от среднемировых значений. В России финансирование НИОКР составляет 1% ВВП, в остальных странах Союза это значение не превышает 0,6%.

При этом наукоемкость экономики ведущих стран мира превышает 3% с тенденцией к дальнйшему росту. Для обеспечения конкурентоспособности современной экономики, ведущим фактором развития которой является НТП, доля расходов на НИОКР в ВВП должна быть увеличена не менее чем вдвое.

В 2021 году ситуация в части реализации научного и производственного потенциала существенно не улучшилась. Правительства государств-членов ЕАЭС взяли курс на постепенное снижение объемов бюджетной поддержки и ужесточение денежно-кредитной политики, что оказывает значительное сдерживающее влияние на инвестиционные возможности бизнеса и экономическое развитие государств-членов, не способствует техническому перевооружению экономики и повышению инновационной активности.

Необходим комплекс мер по стимулированию НТП, инвестиционной и инновационной активности, включая использование специальных инструментов рефинансирования коммерческих банков и институтов развития под целевое кредитование специализированных инвестиционных контрактов и многосторонних целевых инвестиционных соглашений.

Вследствие низкого уровня инвестиционной активности не удалось переломить тенденцию снижения доли ЕАЭС в мировом ВВП. На протяжении ряда лет темпы экономического роста большинства государств-членов остаются ниже среднемировых, а "пандемия" усугубила эту тенденцию. В 2020 году ВВП во всех государствах-членах сократился, в целом по Союзу снижение составило 2,9%. Основной причиной снижения было воздействие "пандемии" и связанных с ней ограничительных мер, но необходимо отметить, что за весь период существования Союза (с 2015 года) годовые темпы прироста его ВВП не превышали 3% и всегда были ниже среднемировых значений. А экономики Юго-Восточной Азии, Китая, Индии росли темпами не ниже 5-6% в год.

"Пандемия" оказала негативное влияние и на другом важном направлении Стратегических ориентиров – создании условий для поддержания стабильного спроса, расширения экспортных возможностей и активизации взаимной торговли. На фоне карантинных мер и иных ограничений наблюдалось существенное сжатие спроса как внешнего, так и внутреннего. Внешняя торговля товарами ЕАЭС с третьими странами сократилась на 15,4%, главным образом за счет снижения экспорта топливно-энергетических товаров. Снижение стоимостного объема импорта не было столь значительным, в том числе на фоне снижения обменных курсов национальных валют. Взаимная торговля сократилась на 10,7%, в основном также за счет сырьевых продуктов. Для расширения экспортных возможностей и активизации взаимной торговли товарами в 2020 году в государствах-членах ЕАЭС продолжалась работа по устранению препятствий на общем рынке. Количество препятствий по состоянию на 1 января 2021 года сократилось на 16% по отношению к 1 января 2020 года, в том числе на 42% уменьшилось число барьеров на внутреннем рынке Союза, устранено 13 барьеров и 3 препятствия.

Существенно сократился спрос в секторах услуг. Наиболее затронутыми оказались туристические и гостиничные услуги, авиа- и железнодорожные перевозки, оптовая и розничная торговля, общественное питание.

Потребительские цены в государствах-членах ЕАЭС существенно выросли. Динамика цен в конце 2020 – начале 2021 г. формировалась под действием проинфляционных факторов: повышения мировых цен на биржевые и продовольственные товары, роста издержек производителей, сохранявшихся в отдельных странах на повышенном уровне инфляционных ожиданиях, а также переноса ослабления курсов национальных валют на внутренние цены. Последний фактор стал своего рода спусковым механизмом генерирования инфляционных волн после перехода в ряде государств ЕАЭС к режиму свободно плавающего обменного курса национальных валют.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1658099760


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 11 июля 2022 года №956
- Премьер-Министр А. Смаилов доложил об итогах социально-экономического развития Республики Казахстан за I полугодие
- Доклад НБ РК на расширенном заседании Правительства с участием Главы государства
- Политолог: Вопрос об отставке кабмина этой осенью будет стоять достаточно остро
- Индекс промышленного производства в январе-июне 2022г. составил 103,5%
- Кадровые перестановки
- Систему менять нужно
- Антикоррупционная служба приступила к реализации поручений Главы государства
- Депутат Аманжан Жамалов Кабмину разработать "вакцину от бешенства" для торговых сетей
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  