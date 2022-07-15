Реализация Основных ориентиров макроэкономической политики государств-членов ЕАЭС

02:16 18.07.2022

ВЛАДИМИР ЧУШКИН



Объемы финансирования научных разработок по-прежнему существенно отстают от среднемировых значений



На фоне объявления правительствами ряда стран в связи с "пандемией" о закрытии в 2020 г. экономик и государственных границ в феврале-марте 2020 года произошел обвал на фондовых рынках, который привел к цепной реакции на других сегментах финансового рынка, а также значительному оттоку краткосрочного капитала, сокращению прямых иностранных инвестиций, падению цен на сырьевые товары. Это спровоцировало резкое сокращение валютной выручки государств-членов, снижение поступлений доходов в государственный бюджет, обесценение курсов национальных валют, что негативно отразилось на инвестиционной активности и взаимной торговле в ЕАЭС.



Экономики, столкнувшиеся в начале 2020 года с ухудшением внешнеэкономической конъюнктуры и ужесточением финансовых условий, в течение года вынуждены были работать в условиях периодически вводимых карантинных мер, в связи с чем несли значительные потери. На уровне Союза важнейшим программным документом, направленным на сдерживание негативного влияния и минимизацию экономических последствий внешних шоков, связанных с "пандемией", являлись Основные ориентиры макроэкономической политики государств-членов ЕАЭС на 2020-2021 годы, утвержденные главами государств-членов ЕАЭС в мае 2020 года.



Сохранение макроэкономической стабильности и достигнутого уровня жизни населения в государствах ЕАЭС, а также закладка основ для опережающего экономического развития Союза были определены Основными ориентирами в качестве цели макроэкономической политики в среднесрочной перспективе. Достижение этой цели предполагает реализацию национальных и интеграционных мер по следующим направлениям: поддержание макроэкономической устойчивости; принятие мер для поддержания и роста инвестиций, развития научно-технологического и производственного потенциала Союза; создание условий для поддержания стабильного спроса, расширения экспортных возможностей и активизации взаимной торговли.



Для достижения поставленных целей был разработан "Перечень мероприятий по реализации Основных ориентиров макроэкономической политики государств-членов ЕАЭС на 2020 – 2021 годы".



Важным аспектом в рамках Основных ориентиров является поддержка НИОКР, которые должны стать основой для технического перевооружения экономик и повышения инновационной активности. Однако развитию фундаментальной и прикладной науки не уделяется достаточное внимание, и объемы финансирования разработок по-прежнему существенно отстают от среднемировых значений. В России финансирование НИОКР составляет 1% ВВП, в остальных странах Союза это значение не превышает 0,6%.



При этом наукоемкость экономики ведущих стран мира превышает 3% с тенденцией к дальнйшему росту. Для обеспечения конкурентоспособности современной экономики, ведущим фактором развития которой является НТП, доля расходов на НИОКР в ВВП должна быть увеличена не менее чем вдвое.



В 2021 году ситуация в части реализации научного и производственного потенциала существенно не улучшилась. Правительства государств-членов ЕАЭС взяли курс на постепенное снижение объемов бюджетной поддержки и ужесточение денежно-кредитной политики, что оказывает значительное сдерживающее влияние на инвестиционные возможности бизнеса и экономическое развитие государств-членов, не способствует техническому перевооружению экономики и повышению инновационной активности.



Необходим комплекс мер по стимулированию НТП, инвестиционной и инновационной активности, включая использование специальных инструментов рефинансирования коммерческих банков и институтов развития под целевое кредитование специализированных инвестиционных контрактов и многосторонних целевых инвестиционных соглашений.



Вследствие низкого уровня инвестиционной активности не удалось переломить тенденцию снижения доли ЕАЭС в мировом ВВП. На протяжении ряда лет темпы экономического роста большинства государств-членов остаются ниже среднемировых, а "пандемия" усугубила эту тенденцию. В 2020 году ВВП во всех государствах-членах сократился, в целом по Союзу снижение составило 2,9%. Основной причиной снижения было воздействие "пандемии" и связанных с ней ограничительных мер, но необходимо отметить, что за весь период существования Союза (с 2015 года) годовые темпы прироста его ВВП не превышали 3% и всегда были ниже среднемировых значений. А экономики Юго-Восточной Азии, Китая, Индии росли темпами не ниже 5-6% в год.



"Пандемия" оказала негативное влияние и на другом важном направлении Стратегических ориентиров – создании условий для поддержания стабильного спроса, расширения экспортных возможностей и активизации взаимной торговли. На фоне карантинных мер и иных ограничений наблюдалось существенное сжатие спроса как внешнего, так и внутреннего. Внешняя торговля товарами ЕАЭС с третьими странами сократилась на 15,4%, главным образом за счет снижения экспорта топливно-энергетических товаров. Снижение стоимостного объема импорта не было столь значительным, в том числе на фоне снижения обменных курсов национальных валют. Взаимная торговля сократилась на 10,7%, в основном также за счет сырьевых продуктов. Для расширения экспортных возможностей и активизации взаимной торговли товарами в 2020 году в государствах-членах ЕАЭС продолжалась работа по устранению препятствий на общем рынке. Количество препятствий по состоянию на 1 января 2021 года сократилось на 16% по отношению к 1 января 2020 года, в том числе на 42% уменьшилось число барьеров на внутреннем рынке Союза, устранено 13 барьеров и 3 препятствия.



Существенно сократился спрос в секторах услуг. Наиболее затронутыми оказались туристические и гостиничные услуги, авиа- и железнодорожные перевозки, оптовая и розничная торговля, общественное питание.



Потребительские цены в государствах-членах ЕАЭС существенно выросли. Динамика цен в конце 2020 – начале 2021 г. формировалась под действием проинфляционных факторов: повышения мировых цен на биржевые и продовольственные товары, роста издержек производителей, сохранявшихся в отдельных странах на повышенном уровне инфляционных ожиданиях, а также переноса ослабления курсов национальных валют на внутренние цены. Последний фактор стал своего рода спусковым механизмом генерирования инфляционных волн после перехода в ряде государств ЕАЭС к режиму свободно плавающего обменного курса национальных валют.