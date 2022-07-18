Тайные войны Пентагона. О военных операциях за рубежом чужими руками, - В.Малышев

08:07 18.07.2022

ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ | 18.07.2022

Много лет разные администрации США ведут войны чужими руками в рамках секретной программы "127e", пишет американский интернет-портал Intercept. В период с 2017 по 2020 год Пентагон, указывают авторы статьи Ник Терс и Элис Спери, запустил 23 программы так называемых прокси-войн, прежде всего на Ближнем Востоке и в АТР. Это обошлось налогоплательщикам США в 310 миллионов долларов.



"При посредстве "127e", – пишет издание, – США вооружают, обучают и предоставляют разведданные иностранным силам. Но в отличие от традиционных программ иностранной помощи… партнеры "127e" отправляются затем в миссии под руководством США, против врагов США и для достижения целей США". Боевые действия, связанные с "127e", могут не иметь разрешения конгресса, требуемого конституцией.



Intercept поясняет, что программа "127e" разрешает американским спецназовцам проводить "контртеррористические операции" в сотрудничестве с иностранными и нерегулярными силами партнеров по всему миру при минимальном внешнем надзоре.



Отставные генералы, хорошо знакомые с программой "127e", известной на военном жаргоне как "127-эхо", говорят, что она чрезвычайно эффективна в борьбе с группировками боевиков, снижая риск для Вооруженных сил США.



Почти никакая информация об этих операциях не передается ни членам конгресса, ни чиновникам Госдепартамента. Как правило, неизвестно даже, где проводятся эти операции, их частота, цели, названия иностранных сил, с которыми США сотрудничают. Критики программы предупреждают, что она может привести к непредвиденной военной эскалации и вовлечению США в дюжину конфликтов по всему миру, поскольку "127e" не допускает надзора со стороны официальных лиц по иностранным делам.



Пентагон и Командование специальных операций отказываются комментировать действия в рамках программы "127e". "Мы не предоставляем информацию о программах "127e", потому что они засекречены", – заявил редакции Intercept представитель SOCOM Кен Макгроу. Пентагон предпочитает проводить свои операции при минимальным контроле и делает это уже много лет.



Как отмечает итальянская газета Giornale, комментируя расследование Intercept, по сравнению с традиционной военной помощью, оказываемой США, программа "127е" окружена ореолом таинственности. Газета обращает внимание на то, что при проведении операций в рамках этой программы часто совершались преступления. В Египте, например, фиксировались "произвольные аресты, похищения людей, пытки, внесудебные казни и, возможно, незаконные воздушные и наземные нападения на мирных жителей".



Согласно исследованию, проведенному Институтом Уотсона Университета Брауна, отмечает итальянская газета, насчитывается 85 стран, в которых правительство США проводило в 2018, 2019 и 2020 годах контртеррористические операции, начиная от ударов с воздуха по военным объектам, кончая подготовкой иностранных военных и полицейских сил.



О том, что Пентагон систематически проводит секретные военные операции за рубежом, сообщалось и ранее. В 2021 году журнал Newsweek писал, что за последние 10 лет Пентагон создал крупнейшую тайную армию в истории. 60 000 человек с вымышленными именами и вымышленной жизнью активно вторгаются в реальную жизнь других стран. "Силы, более чем в десять раз превосходящие по численности всю тайную агентуру ЦРУ, – отмечал Newsweek, – выполняют секретные задания… как в военной форме, так и под гражданским прикрытием, в реальной жизни и в интернете, прячась порой в известных частных компаниях и агентствах".



Тайную армию Пентагона условно можно разделить на три большие группы. Примерно половина из 60 тысяч – боевые части, законспирированные бойцы, заточенные на спецоперации. Традиционно они действуют на Ближнем Востоке и в Африке, но в последнее время их привлекают для тайных операций в тылу врагов США, таких как Иран и КНДР. Второе подразделение – контрразведка, обработка данных, военные лингвисты. И третья – кибербойцы.



В управлении "новым тайным миром", как назвал это Newsweek, участвуют около 130 частных компаний, использующих подрядчиков и субподрядчиков под фальшивыми именами. За их спиной десятки малоизвестных правительственных организаций, заключающих контракты и контролирующих исполнение. На обслуживание тайных сил уходит почти миллиард долларов в год. Newsweek утверждал также, что "тайная армия" Пентагона – это еще и инструмент борьбы с Россией и Китаем в условиях "ниже уровня вооруженного конфликта".



Так же Пентагон действует и на Украине. Военный обозреватель "Комсомольской правды" полковник в отставке Виктор Баранец приводил список объектов, на которых еще до начала СВО присутствовали американские военные. По его сведениям, украинские власти дали добро на размещение девяти таких объектов. Среди них Яворовский военный полигон недалеко от Львова. Там на постоянной основе были размещены около 300 американских инструкторов. По самым скромным оценкам, в Яворове по стандартам НАТО было обучено более 10 тыс. украинцев. Другой объект – база ВМС США в Очакове. Порт Южный в 30 км от Одессы используется Вооруженными силами Великобритании и т. д.



Вполне вероятно, что и эти действия военных США на Украине проводились в рамках секретных программ Пентагона "127-е". Впрочем, какие тут секреты…