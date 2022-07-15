 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Зеленский уволил генпрокурора (Венедиктову) и главу СБУ (Баканова)
08:24 18.07.2022

Президент Украины отстранил от должностей генпрокурора Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Ивана Баканова. Он объяснил решение большим количеством преступлений против основ национальной безопасности и связями между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России.

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье сообщил об отстранении от должностей генерального прокурора Ирину Венедиктову и главы Службы безопасности Ивана Баканова.

Свое решение он объяснил большим количеством преступлений "против основ национальной безопасности государства и связями, зафиксированными между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России". Это "порождает очень серьезные вопросы к соответствующим руководителям. Каждый из таких вопросов получит надлежащий ответ", заявил президент Украины.

Владимир Зеленский также сообщил, что Государственное бюро расследований совместно с СБУ задержало бывшего руководителя Главного управления СБУ в Крыму. "Это лицо было уволено мной с должности еще в начале полномасштабного вторжения, и, как видим, это решение было совершенно оправданным. Собрано достаточно доказательств для сообщения этому лицу о подозрении в государственной измене. Все его преступные действия задокументированы. Всему, что он делал в течение этих месяцев и также раньше, будет дана надлежащая юридическая оценка", - отметил он.

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"Конкретные действия и любое бездействие каждого должностного лица в секторе безопасности и в правоохранительных органах будут оценены. Соответствующая инспекция правоохранительных органов уже дала первые результаты и будет продолжаться. По состоянию на сегодняшний день зарегистрировано 651 уголовное производство относительно государственной измены и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов. В 198 уголовных производствах соответствующим лицам сообщено о подозрении. В частности, более 60 работников органов прокуратуры и СБУ остались на оккупированной территории и работают против нашего государства", - сказал Владимир Зеленский.

И. о. генерального прокурора Украины президент назначил заместителя генпрокурора Алексея Симоненко.

Источник - gazeta.uz
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