Почему "Байрактар" полностью сдулся в украинском небе, - СП

08:52 18.07.2022 Современные средства ПВО российской армии сводят эффективность распиаренного беспилотника к нулю

Виталий Орлов



Еще свежи в памяти прошлогодние ленты новостных агентств, сообщавшие о поразительных успехах поставленных Турцией Азербайджану беспилотников Bayraktar TB2, достигнутые последними в очередном витке Нагорно-Карабахского конфликта. Невозможно забыть и начавшуюся примерно тогда же в "стране самых больших трезубов" военно-пропагандистскую истерию, когда из каждого утюга юродивый Арестович вещал о "чудо-оружии", способном обеспечить "самой сильной армии Европы" тотальное превосходство над российскими Вооруженными Силами. Называлась даже цель совместного "байрактаро-шароварного похода" - Владивосток. Однако, как это регулярно последние тридцать лет случается в неньке, перемога вновь обернулась зрадой.



"Чудо- оружие" или распиаренная посредственность?

На несколько месяцев, предшествовавших началу российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, турецкий беспилотник "Байрактар ТБ2" стал мессией, пришедшим на Украину ради торжества фашистско-бандеровской идеологии. Даже в первые недели спецоперации "Z" население незалежной свято верило в могущество "Байрактара", усиленно поддерживаемое пропагандистами Зе-команды.



Правда уже в середине мая Зеленский, встревоженный серьезными потерями в парке турецких БПЛА, потребовал от генерала Залужного - главнокомандующего ВСУ - не просто приостановить боевое применение "Байрактаров", а убрать это "чудо-оружие", по консолидированному мнению профильных экспертов пригодного лишь для локальных конфликтов со слабым и плохо технически оснащенным противником, подальше от средств российской противовоздушной обороны.



По информации источника, близкого к руководству ВСУ и по понятным причинам пожелавшего остаться инкогнито, вопрос боевого применения "Байрактар ТБ2" стал предметом конфликта между штабным руководством ВВС Украины и летчиками, непосредственно участвующими в боевых действиях. Последние абсолютно уверены в бесполезности турецкого БПЛА на украинском театре военных действий. Они справедливо считают, что эффективность боевой работы Bayraktar TB2 после значительного усиления российской ПВО на Донбассе стремительно приближается к нулю.



Брент Иствуд (обозреватель "19FortyFive") отметил, что организованная Россией глубоко эшелонированная противовоздушная оборона, включающая ЗРС С-300 "Фаворит" и С-400 "Триумф", напрочь лишили турецкий беспилотник даже тех немногих преимуществ, которые у него когда-то существовали. Украинский беспилотный "идол" обладает большими габаритными размерами, что в сочетании с низкой скоростью и плохой маневренностью делает его достаточно простой целью для российских ЗРК "Бук-М3", "Тор-М2" и "Панцирь-С1".



Действительно, только за первые три месяца спецоперации "Z" ПВО союзных войск уничтожила порядка девяноста единиц этого шароварного "оружия победы". Сегодня "могучий и ужасный" "Байрактар ТБ2" используется лишь в "редких специальных операциях". Занавес.



О причинах украинской "печальки"

Первой и традиционной для Украины периода демократической незалежности и европейской самостийности причиной следует считать отсутствие денег и потенциальных возможностей. Нет, не для приобретения БПЛА, хотя только один экспортный комплект "Байрактар ТБ2", включающий станцию управления и программу подготовки оператора, обходится в $70,0 млн. Украинские аэродромы не ремонтировались на протяжении всего периода превращения бывшей советской республики в "Цеевропу", как, впрочем, и вся военная инфраструктура, доставшаяся небратьям от ненавистного Советского Союза. Удивительно, что при таком варварском отношении взлетно-посадочные полосы украинских военных аэродромов вообще сохранили хоть какую-то возможность выпуска и приема авиационной техники.



Напомним, что победное шествие "Байрактара" по "территории 404" началось после хвалебных од турецкому БПЛА, спетых по итогам очередного обострения в Нагорном Карабахе. Тот факт, что в модернизацию своих аэродромов Далляр и Гянджа Азербайджан вложил сотни миллионов, если не миллиарды долларов, ожидаемо ускользнул от внимания комика-наркомана и преступной шайки, которую последователи Бандеры почему-то называют министерством обороны. Найдет ли такие деньги "страна самых смелых президентов", перманентно стоящая с протянутой рукой? Ответ очевиден даже для самых упоротых шароварных патриотов.



В качестве второй причины минимальной эффективности турецкого "чудо-оружия" специалисты отмечают недостаточное количество этих самых, стремительно стареющих аэродромов. На территории Украины до начала российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации существовало 24 аэродрома, способных обеспечивать прием боевой авиации и ударных беспилотников. Однако часть из них выведена из строя ракетными ударами ВС РФ, другие находятся на значительном удалении от театра военных действий. Дело в том, что зона действия "чудо-беспилотника" ограничена 150-ти километровой зоной прямого управления, поскольку модификации БПЛА, оснащенные спутниковой системой управления, в "самой сильной армии Европы" попросту отсутствуют.



"Существенная разница в климатических условиях Турции и Украины, хроническая недостаточность финансирования для содержания аэродромной инфраструктуры и вызванная отличием эксплуатационных условий необходимость кастомизации (индивидуализация изделия под запрос конкретного потребителя) сыграли одну из ключевых ролей в провале "Байрактар ТБ2", - отметил эксперт в области БПЛА Денис Федутинов.



Третьей причиной, лишившей турецкий БПЛА ореола "супер-оружия", стал его весьма ограниченный ресурс. В частности, шасси беспилотника требует замены после каждых трех циклов "взлет-посадка" (читай, трех вылетов). Отсюда плавно вытекает причина № 4, сформулировать которую можно следующим образом: "неумение понять и своевременно исправить собственные ошибки". В качестве примера, подтверждающего данное утверждение, продолжим рассмотрение ситуации с шасси. Не знать об этом в министерстве обороны не могли, тем более что до них с подобными проблемами столкнулись ВС России, решив использовать в качестве платформы для отечественных БПЛА "Форпост" израильские Searcher.



Однако шароварные патриоты энергично продолжили "гопак на граблях". Они, не имея необходимой инфраструктуры, продолжили закупку БПЛА данного типа. Мало того, киевский режим ведет с руководством Турции переговоры о поставках высотного ударного БПЛА дальнего радиуса действия Akinci. Налицо полное отсутствие критического мышления и способности к анализу. Зеленский и его шайка, абсолютно потерявшие ощущения реальности, с мольбами и руганью выпрашивающие иностранную военную помощь, собираются приобрести беспилотный летательный аппарат, одна единица которого стоит $120 млн. Очевидно, бремя расчета за новые ударные беспилотники вконец обнаглевший Киев планирует возложить на своих заокеанских хозяев и его западноевропейских вассалов.



Допускаем, что мотивом для этой авантюры (очередной в длинном списке) стал отказ Соединенных Штатов от поставок разведывательно-ударных БПЛА MQ-1C Grey Eagle, посчитавших "достаточно опасным использование столь дорогостоящей техники в условиях мощного противодействия со стороны средств ПВО и РЭБ противника".



А что по этому поводу думают представители российского экспертного сообщества, в отличие от Арестовича способные реально оценить боевой, технический и эксплуатационный потенциал того или иного вида вооружения?



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Известный военный эксперт Алексей Леонков считает, что БПЛА Bayraktar TB2 - не более чем обычная цель, которую к тому же достаточно легко обнаруживают и сбивают средства российской противовоздушной обороны. "Это было понятно давно. Еще в Ливии и Сирии. Распиаренный украинской пропагандой Bayraktar TB2 эффективен лишь против боевиков, партизан, других иррегулярных формирований. Либо после полного уничтожения ПВО, как было в Нагорном Карабахе. Против регулярной же армии, особенно такой, как российская, он бесполезен.".



С ним полностью солидарен его коллега, военный эксперт Дмитрий Литовкин, заявивший следующее: "Байрактар ТБ2″ нужно позиционировать в качестве средства ведения войны средней интенсивности. При столкновении с высокотехнологичной армией, имеющей разветвленную и эшелонированную систему ПВО, эффективность этого беспилотника неуклонно стремится к нулю.".



Bayraktar TB2 в свое время представлял безусловную опасность для подразделений Народных милиций ЛДНР, ПВО которых до начала спецоперации "Z" находилась в зачаточном состоянии. Сегодня они вооружены "Иглами" и "Стингерами", в том числе и добытыми в качестве трофеев на складах, отбитых у ВСУ. В сочетании с глубоко эшелонированной противовоздушной обороной ВС РФ это формирует плотное облако противодействия, в условиях которого турецкий БПЛА продуктивно работать не способен", - отмечает Дмитрий Литовкин. Источник - svpressa.ru

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