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Системно... О президенте и тугом Казправительстве, - Данияр Ашимбаев
10:51 18.07.2022

О президенте и правительстве
Сравнение выступлений президента и премьер-министра дает интересный повод поразмышлять о природе государственной статистики.

Правительство берет официальные сводки, точнее их позитивную часть и привязывает к своей деятельности.

Президент опирается на материалы проверок, проводимых его администрацией, данные аудита Счетного комитета и информацию подчиненных ему агентств-регуляторов и силовых структур. Не говоря уже о многочисленных обращениях в адрес главы государства. Эти данные, естественно, в пух и прах разносят официальную же статистику.

Правительство и Нацбанк все проблемы связывают исключительно с негативным воздействием внешнеэкономической и внешнеполитической коньюнктуры. Президент здраво указывает на неэффективность самого правительства, забалтывание и чрезмерную бюрократизацию в его работе.

Токаев здраво ссылается на ранее данные собственные поручения, причем уже достаточно давние, и спрашивает за их исполнение.

Такая ситуация чиновничеству должна быть очень неприятной: президент не только дает поручения, но и контролирует их исполнение. Практически все вопросы постоянно мониторятся его администрацией и у Касым-Жомарта Токаева есть полная и исчерпывающая картина.

При этом президент не просто "троллит" министров, но и корректно указывает на пути и сроки решения проблем.

Очевидно, что его интересует не просто скальп того или иного министра или акима, а результат.

Нужно понимать и то, что практически все основные кадры назначены уже им самим, и Токаеву важно видеть, что его назначенцы показывают хорошие результаты.

Результаты, как мы видим, показывают далеко не все, что подводит к вопросу о границах и сроках кредита доверия.

Токаев уже не раз "счищал" с поля фигур, которые считались непотопляемыми, да и с решительностью у главы государства проблем нет.

Вместе с тем, достаточно очевидно, что принятая система государственного планирования оказалась нерабочей, статистика - некорректной, а некоторые высокопоставленные чины увлекаются доктринами и концепциями в ущерб обеспечения эффективности и адекватности процессов модернизации.

Это подводит к мысли о том, что нужно или рубить головы в педагогических целях или перестраивать систему принятия решения и обеспечения ее прозрачности и эффективности.

Сроки остаются очень сжатыми.

Токаев озвучил обширную тематику рисков дефицитов, которые могут взорвать социальную, политическую и экономическую ситуацию уже к середине осени и дал поручения правительству принять меры. Но все понимают, что решить эти проблемы в нынешнем состоянии правительство не сможет. Даже в более пространные сроки.

И этот вопрос нужно решать достаточно системно.

Данияр Ашимбаев
15.07.22

Источник - turanpress.kz
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