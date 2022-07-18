Между Старым и Новым Казахстаном: водки больше чем варенья? Обзор казахской прессы

10:55 18.07.2022

Между Старым и Новым Казахстаном: водки больше чем варенья? Обзор казахской прессы

Короткий сезон витаминных заготовок тормозится дефицитом



Прошедшая неделя главным образом была ознаменована тем, что Глава государства провел расширенное заседание правительства. В ходе которого сделал суровый разнос по ходу текущих дел в стране, вынеся выговоры заместителю премьер-министра – министру торговли и интеграции Бахыту Султанову, министру сельского хозяйства Ерболу Карашукееву, министру экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешеву. А министру цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдату Мусину поставил на вид за крайне неудовлетворительную работу специализированного фонда "Зерде".



Президент потребовал от правительства резко усилить темп и качество работы задач по социально-экономическому развитию страны. Только одна деталь: по всей стране хозяйки каждый год делающие консервированный запас повидла и варенья на осенне-зимний период находятся в этом смысле, в этом году не у дел – потому что по всей стране… нет сахара. Он не исчезал даже в тяжкие девяностые годы, на заре Независимости. А нынче – жуткий дефицит. И бьет не только по простым гражданам, но и по частному предпринимательству, которое как раз занимается заготовкой солений-варений в разрезе местной пищевой промышленности.



Осенью все будет как прежде – сахара будет завались. Но, как говорится, дорога ложка к обеду - когда ягода-малина, сливы-абрикосы отойдут, исчезновение такого продукта как сахар уже не будет иметь никакого значения. Положительного в том числе…



Разумеется, в СМИ появилось немало оперативных аналитических материалов по итогам этого нетривиального правительственного заседания. Но большей частью в русскоязычных СМИ, русскоязычных виртуальных порталах. Хотя событие произошло ровно в середине ушедшей недели в этом смысле удивили сайты крупных, матерых казасхкоязычных газет. На момент написания обзора (минувшее воскресенье) ни Turkystan, ни Жас Алаш, ни JASQAZAQ не дали сколь ни будь развернутого, подробного материала по такому важному поводу. Но вот сайт бывшего еженедельника "Жас Қазақ уні", в последние пару лет превратившегося в "Qazaq uni", отреагировал.



Один из материалов касающийся происшедшего так и назван: "Тоқаев үш министрге сөгіс жариялады" - "Токаев объявил выговор трем министрам". И в нем особо было отмечено и подчеркнуто, что Президент страны серьезно озабочен "сахарной" проблемой, указав, что ситуация, в силу которой Казахстан оказался зависимым от импорта данного продукта, является попросту позорной. И вообще за ценообразование, точнее за резкое повышение цен на солидный перечень продовольственных наименований правительство должно взяться засучив рукава. Такую команду дал Токаев госчиновникам…



"Русский любит водку. А водка любит… казаха"



…Но, как говорится, не хлебом единым, в нашем случае не только совещаниями главы государств с правительством жив казахский народ. Есть масса проблем не только в виде сахарного дефицита, но и масса других. Которые тоже имеют место быть и так или иначе вредят народу. И тоже относятся, если можно так выразиться, к "гастрономической" теме…



Например, "Жас Алаш" в лице Махамбета САПАРМҰРАТҰЛЫ выступает против такого пищевого продукта как… водка. Статья так и называется, "Арақ улаған санаға адал ой тұрақтамайды" - "В отравленной водкой сознании никогда не укоренится честная мысль". А начинается с присказки из сложившегося [с советской эпохи надо понимать] "народного фольклора": "Русский любит водку. А водка любит казаха".



Далее автор достаточно связно сетует, что алкоголь занимал непомерно большое место в жизни народа. И в праздники, и в повседневной жизни этот, с позволения сказать, "продукт питания" находил свое место на столе казахов. И это при том, что казахи исповедуют Ислам, религию, которая, как широко известно, негативно относится к любым веществам, изменяющих сознание человека… Он указывает как сильна и обильна алкогольная промышленность.



Но остается место и оптимизму. Автор делает ставку на молодежь, которая с каждым разом все больше и больше отрицает алкоголь. И хотя еще встречаются выпивохи, определенные ритуалы, связанные с алкоголем, в целом безалкогольная, антиалкогольная тенденция набрала заметную силу. По крайней мере обстановка разительно отличается от того, что творилось с казахами 30 лет тому назад.



Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора



Автор:

Майлин Виктор

18.07.2022