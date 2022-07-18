 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 18.07.2022
10:55  Между Старым и Новым Казахстаном: водки больше чем варенья? Обзор казахской прессы
10:51  Системно... О президенте и тугом Казправительстве, - Данияр Ашимбаев
08:52  Почему "Байрактар" полностью сдулся в украинском небе, - СП
08:24  Зеленский уволил генпрокурора (Венедиктову) и главу СБУ (Баканова)
08:12  Перманентный закат западного мира. Все, как предсказал Шпенглер? - Р.Трунов
08:07  Тайные войны Пентагона. О военных операциях за рубежом чужими руками, - В.Малышев
02:16  Реализация Основных ориентиров макроэкономической политики государств-членов ЕАЭС, - В.Чушкин

02:15  Можно ли быть одновременно казахским националистом и либералом?
02:11  Forbes: Германия может остаться без промышленности из-за "Северного потока - 1"
00:25  Пекин делает ставку на китаизацию ислама, - Владимир Скосырев
00:22  Резкое замедление экономического роста в Поднебесной удвоит российские проблемы, - Анатолий Комраков
00:01  Восторг - дело тонкое. Как президента США принимали в Палестине и Саудовской Аравии, - "Къ"
Воскресенье, 17.07.2022
16:29  Древние минареты Айни. В Таджикистане сохранилась история lX века
14:40  ТуркмПарламент узаконил электронное правительство и генофонд алабаев
11:56  Вышел русский перевод труда П.Коззенса "И будет рыдать земля: Как у индейцев отняли Америку"
11:45  Калининградский шторм. России придется разбираться с Литвой по-взрослому, - А.Паулаускас
11:22  Санкционная война: кто кого больше заморозит? - В.Катасонов
10:51  В Греции упал и взорвался украинский Ан-12, груженый оружием
10:45  Талибы уверяют, что поймали плохих талибов, обстрелявших ракетами узбекский Термез
10:01  Как Запад проигрывает Ближний Восток Путину, - Die Welt
09:29  Foreign Affairs: Соперничество с Китаем и Россией ведет к упадку Америки
09:11  Европа возмущена контрабандой западного оружия. Зеленский лихорадочно прячет концы в воду
00:59  Энергетический Перл-Харбор пятьдесят лет спустя, - А.Кренгель
00:28  Госпереворот: Америка тактику не изменит
00:22  Выявлен тайный смысл визита Байдена в Саудовскую Аравию: "Постыдный удар"
00:17  Глобальный энергетический кризис? - Эрдал Карагель
00:12  Лайфхаки Центральной Азии: для души, тела и денег, - Ирина Джорбенадзе
00:05  "Тегеран колеблется между Западом и Россией", - Александр Шумилин
00:04  Главари Федерации каратэ Узбекистана оказались опасными преступниками
00:03  Эпоха "галактик-обманщиц" подошла к концу. Новый телескоп "Уэбб" дарит первые открытия
Суббота, 16.07.2022
23:12  Для расследования событий в Каракалпакии УзбПарламент создал особую комиссию
23:08  Администрацию президента Узбекистана возглавил бывший вице-премьер по инвестициям С. Умурзаков
19:06  Где упокоены великие казахи, - Андрей Михайлов
19:01  Узбекистан построит в Туркменистане автомобильный завод и отремонтирует "Марыазот"
18:50  О русском острове Хоккайдо. Пора и ему в "родную гавань"
18:49  Куда нас тащит путь Абаева, - Марат Асипов
18:07  Члены Европарламента призвали власти Туркменистана освободить врача Исматуллаеву в годовщину ее ареста
15:56  В Сети появилась фотография трансгендерного адмирала США Рейчел Левин
15:13  ДонбассФронт: иранский "Шахид" против американской HIMARS
15:07  ТАСС опроверг блокировку сайтов российских СМИ в Туркмении
15:00  КазУчеба. Колледжей и институтов - в избытке, кадров - ...нет, - Алма Бектенова
14:27  Financial Times: Ограничивать цены на российскую нефть – неудачная идея. И вот почему
12:47  Американцы не верят, что Израиль и США сдержат ядерное развитие Ирана
12:42  Кто разворовал Казнацмузей? Экс-министр Мухамедиулы все отрицает
12:16  Почему Новый Казахстан вполне может остаться большим мифом? - Назира Нуртазина
08:26  Когда Европа закрылась… Россия – Иран: заработал транспортный коридор "Север – Юг"
08:20  Арабские монархии делят власть в Афганистане, - Андрей Серенко
00:28  Государственная машина Казахстана выстроена под старую модель экономики, - Петр Своик
00:25  Осенью правительство придется разогнать, - К.Токаев
00:03  Индийский пророк Абигья Ананда гонит жуть: К зиме придет новая страшная эпидемия
Пятница, 15.07.2022
23:12  Арестован одиозный голубой генерал - замМЧС РФ Гурович
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Между Старым и Новым Казахстаном: водки больше чем варенья? Обзор казахской прессы
10:55 18.07.2022

Между Старым и Новым Казахстаном: водки больше чем варенья? Обзор казахской прессы
Короткий сезон витаминных заготовок тормозится дефицитом

Прошедшая неделя главным образом была ознаменована тем, что Глава государства провел расширенное заседание правительства. В ходе которого сделал суровый разнос по ходу текущих дел в стране, вынеся выговоры заместителю премьер-министра – министру торговли и интеграции Бахыту Султанову, министру сельского хозяйства Ерболу Карашукееву, министру экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешеву. А министру цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдату Мусину поставил на вид за крайне неудовлетворительную работу специализированного фонда "Зерде".

Президент потребовал от правительства резко усилить темп и качество работы задач по социально-экономическому развитию страны. Только одна деталь: по всей стране хозяйки каждый год делающие консервированный запас повидла и варенья на осенне-зимний период находятся в этом смысле, в этом году не у дел – потому что по всей стране… нет сахара. Он не исчезал даже в тяжкие девяностые годы, на заре Независимости. А нынче – жуткий дефицит. И бьет не только по простым гражданам, но и по частному предпринимательству, которое как раз занимается заготовкой солений-варений в разрезе местной пищевой промышленности.

Осенью все будет как прежде – сахара будет завались. Но, как говорится, дорога ложка к обеду - когда ягода-малина, сливы-абрикосы отойдут, исчезновение такого продукта как сахар уже не будет иметь никакого значения. Положительного в том числе…

Разумеется, в СМИ появилось немало оперативных аналитических материалов по итогам этого нетривиального правительственного заседания. Но большей частью в русскоязычных СМИ, русскоязычных виртуальных порталах. Хотя событие произошло ровно в середине ушедшей недели в этом смысле удивили сайты крупных, матерых казасхкоязычных газет. На момент написания обзора (минувшее воскресенье) ни Turkystan, ни Жас Алаш, ни JASQAZAQ не дали сколь ни будь развернутого, подробного материала по такому важному поводу. Но вот сайт бывшего еженедельника "Жас Қазақ уні", в последние пару лет превратившегося в "Qazaq uni", отреагировал.

Один из материалов касающийся происшедшего так и назван: "Тоқаев үш министрге сөгіс жариялады" - "Токаев объявил выговор трем министрам". И в нем особо было отмечено и подчеркнуто, что Президент страны серьезно озабочен "сахарной" проблемой, указав, что ситуация, в силу которой Казахстан оказался зависимым от импорта данного продукта, является попросту позорной. И вообще за ценообразование, точнее за резкое повышение цен на солидный перечень продовольственных наименований правительство должно взяться засучив рукава. Такую команду дал Токаев госчиновникам…

"Русский любит водку. А водка любит… казаха"

…Но, как говорится, не хлебом единым, в нашем случае не только совещаниями главы государств с правительством жив казахский народ. Есть масса проблем не только в виде сахарного дефицита, но и масса других. Которые тоже имеют место быть и так или иначе вредят народу. И тоже относятся, если можно так выразиться, к "гастрономической" теме…

Например, "Жас Алаш" в лице Махамбета САПАРМҰРАТҰЛЫ выступает против такого пищевого продукта как… водка. Статья так и называется, "Арақ улаған санаға адал ой тұрақтамайды" - "В отравленной водкой сознании никогда не укоренится честная мысль". А начинается с присказки из сложившегося [с советской эпохи надо понимать] "народного фольклора": "Русский любит водку. А водка любит казаха".

Далее автор достаточно связно сетует, что алкоголь занимал непомерно большое место в жизни народа. И в праздники, и в повседневной жизни этот, с позволения сказать, "продукт питания" находил свое место на столе казахов. И это при том, что казахи исповедуют Ислам, религию, которая, как широко известно, негативно относится к любым веществам, изменяющих сознание человека… Он указывает как сильна и обильна алкогольная промышленность.

Но остается место и оптимизму. Автор делает ставку на молодежь, которая с каждым разом все больше и больше отрицает алкоголь. И хотя еще встречаются выпивохи, определенные ритуалы, связанные с алкоголем, в целом безалкогольная, антиалкогольная тенденция набрала заметную силу. По крайней мере обстановка разительно отличается от того, что творилось с казахами 30 лет тому назад.

Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора

Автор:
Майлин Виктор
18.07.2022

Источник - turanpress.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1658130900


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 11 июля 2022 года №956
- Премьер-Министр А. Смаилов доложил об итогах социально-экономического развития Республики Казахстан за I полугодие
- Доклад НБ РК на расширенном заседании Правительства с участием Главы государства
- Политолог: Вопрос об отставке кабмина этой осенью будет стоять достаточно остро
- Индекс промышленного производства в январе-июне 2022г. составил 103,5%
- Кадровые перестановки
- Систему менять нужно
- Антикоррупционная служба приступила к реализации поручений Главы государства
- Депутат Аманжан Жамалов Кабмину разработать "вакцину от бешенства" для торговых сетей
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  