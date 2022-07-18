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"Россия свергла правительство Италии, потому что США делали так же"
11:42 18.07.2022

18 июля 2022 |
В правительственном кризисе в Италии нашли "руку Москвы". В качестве обоснования вины России специалисты приводят в пример действия США

Вряд ли российский читатель удивится, но да, в правительственном кризисе в Италии уже нашли руку Москвы. "Шокирующее" открытие сделал бывший высокопоставленный сотрудник итальянской службы военной разведки SISMI Умберто Сакконе, которого цитирует Il Giornale.

По словам специалиста, Россия проводит в Италии тайные операции, оказывая влияние на общественное мнение. Более того, для русских это в порядке вещей еще со времен СССР. В частности, российские спецслужбы вербуют итальянских политиков, журналистов, то есть всех, кто способен влиять на убеждения людей.

На прямой вопрос журналиста, может ли он быть уверен, что именно Москва стоит за свержением Драги экс-разведчик ответил утвердительно, приведя в пример… подрывные действия американских властей против Кубы. А именно создание соцсети Zun-Zuneo в 2010 году.

"Через эту социальную сеть американской разведкой на Кубе распространялись лозунги, тезисы, новости, точки зрения, способные вызвать недовольство жителей острова. И я спрашиваю: если союзное нам правительство, великая западная демократия, использует подобные методы для достижения своих стратегических целей, то чего ждать от России?" - завершает Умберто Сакконе.

Напомним, 14 июля премьер-министр Италии Марио Драги заявил о своей отставке после того, как его союзники по коалиции из движения "Пять звезд" отказались голосовать в сенате по вопросу вотума доверия. Однако президент страны Серджио Маттарелла не принял отставку.

К сожалению для авторов статьи, едва ли не все комментаторы высмеяли заявления эксперта. По мнению читателей, перекладывание вины за внутренние проблемы Италии на Россию говорит лишь о безответственности людей, сидящих в правительстве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

"Дайте нам очередную дозу тупых русофобов на сегодня", - перефразируя "Отче наш", прокомментировал пользователь Руддик.

"Большой государственный долг, уклонение от уплаты налогов, высокие налоги, коррупция, проблемы занятости, кумовство, мафия… кто во всем этом виноват? Конечно, Россия", - издевается Энцо Т.

"Они жалкие, они никогда не возьмут на себя никакой ответственности", - пишет Джанни Де Дж.

"Бедняги… русские очень злы из-за того, что они 70 лет готовили свой самый больший на планете ядерный арсенал, но увидели, что для уничтожения Запада было достаточно его собственных санкций. Невероятно", - добавила Даниела В.

"Как можно писать статью с заголовком "Россия стоит за кризисом. Италия - главная цель"? То есть это Россия заставила Конте не голосовать за доверие правительству? И это Россия заставила Бо Джо (Борис Джонсон) уйти в Англии? Мне интересно, как можно написать такую ​​статью? Единственное объяснение - надо быть абсолютно без стыда", - возмущается Россини.

"Конечно, всегда Россия… Шутники", - менее эмоционально заметил Андреа Б.

"Теперь Россия виновата, что у нас в правительстве сидят некомпетентные политики", - вставил Фабио В.

"Этот господин распространяет на русских типично американские приемы свержения власти в других странах. Мне кажется, Россия не безгрешна, но эта статья - чистая пропаганда", - заключил Сальво.

18 июля 2022
Владимир Бадмаев

Источник - regnum.ru
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