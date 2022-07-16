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Американцы удивлены успехами русских. Раньше HIMARS не убивал никто
13:14 18.07.2022

АМЕРИКАНЦЫ УДИВЛЕНЫ УСПЕХАМ РУССКИХ: РАНЬШЕ HIMARS НЕ УБИВАЛ НИКТО
Американский военный эксперт удивился успехам русских. Подчеркивается, что до этого никто не уничтожал HIMARS в боевом противостоянии.



Русские военные смогли уничтожить первую установку HIMARS во время специальной военной операции России на Украине. Напомним, реактивные системы залпового огня поставили Украине в качестве военной помощи западные страны.

До этого появилась информация о том, что нашим военным удалось уничтожить не только реактивную систему залпового огня HIMARS, но и склад с противокорабельными ракетами "Гарпун". При этом ВСУ заявляли, что якобы русские военные наносили удары по предприятию деревообработки.

Интересно, что в правдивости заявлений украинских военных сомневаются даже эксперты из США. Так, американский специалист Дж. Бакби считает, что информация об уничтожении HIMARS - это очень плохо для США.

Он напомнил, что раньше такого не было: еще никому во время боевого столкновения не удавалось ликвидировать РСЗО HIMARS - ни одному военному формированию. Данный факт означает только одно: у русских много возможностей для ликвидации американского вооружения даже на большой дистанции, передает "Военное обозрение".

Источник - Военное обозрение
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