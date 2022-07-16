Имущество бизнесмена из списка ForbesКЗ Балушкина намерены конфисковать

13:31 18.07.2022

Имущество бизнесмена из списка Forbes Анатолия Балушкина намерены конфисковать. Об этом рассказали в Комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов, передает Tengrinews.kz.



"11 июля в Восточно-Казахстанской области по делу в отношении Балушкина (в международном розыске, акционер группы компаний "БИПЭК") в суд направлено ходатайство о досудебной конфискации 77 единиц недвижимого (в том числе базы отдыха "Рахмановские Ключи", "Нуртау" и "Порт Фортуна") и 1 тысячи единиц движимого имущества", - отметили в комиссии.



Ранее сообщалось, что специализированный межрайонный экономический суд Нур-Султана вынес решение по иску Министерства индустрии и инфраструктурного развития к автосборочной компании "Азия Авто". Суд обязал "Азия Авто" вернуть государству почти 174 миллиарда тенге.



В чем подозревают бизнесмена из списка Forbes Анатолия Балушкина

см тут - https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/chem-podozrevayut-biznesmena-spiska-forbes-anatoliya-445600/



Балушкин вошел в список 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана на декабрь 2020 года по версии Forbes. Его состояние оценивалось в 153 миллиона долларов.