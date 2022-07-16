Об инсценировках как методе политики Запада. Статья министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова

13:38 18.07.2022 Статья министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова



Сергей Лавров



Сегодня Вооруженные силы России и ополченцы ДНР и ЛНР уверенно решают задачи в рамках специальной военной операции (СВО), добиваясь прекращения вопиющей дискриминации и геноцида русских и устранения годами создававшихся США и их сателлитами на территории Украины прямых угроз безопасности Российской Федерации. Проигрывая на поле боя, украинский режим и его западные покровители не гнушаются устраивать инсценировки "на крови", чтобы демонизировать нашу страну в международном общественном мнении. Уже были Буча, Мариуполь, Краматорск, Кременчуг. О подготовке новых постановочных инцидентов регулярно с фактами в руках предупреждает российское Министерство обороны.



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Провокационные инсценировки в исполнении Запада и его клевретов имеют узнаваемый почерк. Да и начались они не на Украине, а гораздо раньше.



1999 год, сербский край Косово и Метохия, село Рачак. Группа инспекторов ОБСЕ прибывает на место обнаружения нескольких десятков трупов в одежде мирных жителей. Глава миссии немедленно, без проведения расследования объявляет об акте геноцида, хотя делать такого рода выводы не входит в мандат международного чиновника. НАТО тут же начинает вооруженную агрессию против Югославии, сознательно уничтожая телецентр, мосты, пассажирские поезда и другие гражданские объекты. Впоследствии достоверно выясняется, что убитыми были не мирные граждане, а боевики бандформирований Освободительной армии Косово, переодетые в гражданскую одежду. Однако инсценировка уже сработала как предлог для первого за все время после подписания в 1975 году хельсинкского Заключительного акта незаконного применения силы против государства - участника ОБСЕ. Показательно, что главой миссии ОБСЕ, заявление которого послужило спусковым крючком для начала бомбежек, был П. Уолкер - гражданин США. Главный результат агрессии - насильственный отрыв от Сербии Косово и создание там крупнейшей на Балканах американской военной базы Бондстил.



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2003 год - печально знаменитый перформанс госсекретаря К. Пауэлла в Совете Безопасности ООН с пробиркой некоего белого порошка, который он на весь мир объявил спорами сибирской язвы, якобы производимой в Ираке. И опять инсценировка сработала: англосаксы и иже с ними разбомбили Ирак, который до сих пор не может сполна восстановить свою государственность. Фальшивка была разоблачена быстро: все признали, что не было в Ираке ни биологического оружия, ни прочего ОМУ. Впоследствии один из вдохновителей агрессии, британский премьер Т. Блэр признал подлог, заявив что-то вроде: "Ну ошиблись, с кем не бывает". Сам же К. Пауэлл позднее оправдывал себя тем, что его "подставили спецслужбы". Так или иначе, очередная постановочная провокация послужила поводом для реализации планов разрушения суверенной страны.



2011 год, Ливия. Здесь была специфическая драматургия. До прямой лжи, как в Косово и Ираке, дело не дошло, зато НАТО грубейшим образом извратила резолюцию СБ ООН. Эта резолюция устанавливала над Ливией режим бесполетной зоны, чтобы "приземлить" боевую авиацию М. Каддафи. Она и не летала. Однако натовцы стали просто бомбить подразделения ливийской армии, сражавшиеся с террористами. М. Каддафи был зверски убит, от Ливии ничего не осталось - ее до сих пор пытаются собрать по кускам, причем руководит процессом опять же представитель США, назначенная личным решением генсекретаря ООН без каких-либо консультаций с Советом Безопасности. В рамках этого процесса западными коллегами не раз инсценировались межливийские договоренности о выборах, которые закончились ничем. Ливия остается территорией, где хозяйничают незаконные вооруженные формирования. Большинство из них тесно сотрудничают с Западом.



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2014 год, февраль, Украина. Запад в лице мининдел ФРГ, Франции и Польши фактически принуждает президента В. Януковича к подписанию с оппозицией соглашения о прекращении противостояния и мирном урегулировании внутриукраинского кризиса путем создания промежуточного правительства национального единства и проведения в течение нескольких месяцев досрочных выборов. Однако и это оказалось инсценировкой: наутро оппозиция устроила госпереворот под русофобскими, расистскими лозунгами, западные гаранты договоренностей даже не попытались ее вразумить. Более того, сразу стали поощрять путчистов в их антироссийской, антирусской политике, развязывании войны против собственного населения, бомбардировках городов Донбасса только за то, что там отказались признать антиконституционный переворот. За это донбассцев объявили "террористами", опять же при поощрении Запада.



Здесь следует отметить, что инсценировкой, как вскоре вскрылось, было и убийство демонстрантов на Майдане, вину за которое Запад возлагал то на силовиков, верных В. Януковичу, то на российские спецслужбы. На деле же провокацию устроили радикалы в рядах оппозиции, тесно сотрудничавшие с западными спецслужбами. Факты вскоре вскрылись, но номер уже отыгран.



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Когда война в Донбассе была остановлена, в результате усилий России, ФРГ и Франции в феврале 2015 года между Киевом, Донецком и Луганском были заключены Минские соглашения, причем и здесь активничали Берлин и Париж, гордо провозгласив себя их гарантами. Однако в течение последующих долгих семи лет и пальцем не пошевелили, чтобы заставить Киев - как того прямо требовали Минские договоренности, одобренные единогласно Совбезом ООН, - вступить в прямой диалог с представителями Донбасса для согласования вопросов его особого статуса, амнистии, восстановления экономических связей, проведения выборов. Молчали западные лидеры и когда Киев - и при П. Порошенко, и при В. Зеленском - предпринимал шаги, напрямую противоречившие Минским соглашениям. Более того, немцы и французы заявляли, что прямой диалог Киева с ДНР и ЛНР невозможен, сваливая всю ответственность на Россию, хотя она ни разу в Минских документах не упомянута, а все эти годы по сути в одиночку настойчиво требовала их исполнения.



Если у кого и были сомнения, что "Минск" был очередной инсценировкой, то их развеял П. Порошенко, который 17 июня 2022 года заявил: "Минские соглашения для нас ничего не значили, мы не собирались их выполнять… наша задача была отвести угрозу... выбить себе время, чтобы восстановить экономический рост и построить мощь ВСУ. Задача была достигнута. Минские соглашения свою задачу выполнили". Цену этой инсценировки до сих пор платит украинский народ, которого долгие годы Запад заставлял смириться с жизнью под гнетом русофобского неонацистского режима. И когда сейчас О. Шольц требует заставить Россию пойти на соглашение о гарантиях территориальной целостности и суверенитета Украины, он зря старается. Такое соглашение уже было - Минские договоренности, которые убили как раз Берлин с Парижем, выгораживая Киев, открыто отказавшийся их выполнять. Так что инсценировка закончилась, финита ля комедия.



Кстати, В. Зеленский - достойный наследник П. Порошенко, перед которым на предвыборном митинге в начале 2019 года был готов театрально стать на колени ради прекращения войны.



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В декабре того же года уже у него самого появился шанс выполнить Минские договоренности: в Париже состоялся "нормандский саммит", где в принятом на высшем уровне заявлении он обязался решить вопросы особого статуса Донбасса. Разумеется, ничего не сделал, а Берлин и Париж опять его выгораживали. Очередной разрекламированный документ оказался не более чем украинско-западной постановкой - точно по логике П. Порошенко - чтобы выиграть время для накачивания киевского режима вооружениями.



Была еще Сирия. После реализации этапной договоренности 2013 года об уничтожении сирийского химоружия, подтвержденного Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), за что она получила Нобелевскую премию мира, в 2017 и 2018 годах были устроены вопиющие провокации путем инсценировок применения химоружия в Хан-Шейхуне и пригороде Дамаска - Думе. Распространялись видео, где какие-то люди, называющиеся "Белыми касками" (провозглашали себя гуманитарной организацией, но никогда не появлялись на территории, подконтрольной правительству Сирии), оказывают помощь якобы отравившимся жителям, причем никто не носит защитную спецодежду и не применяет какие-либо защитные аксессуары. Все попытки заставить Техсекретариат ОЗХО добросовестно выполнить свои обязанности и обеспечить, как того требует Конвенция о запрещении химического оружия (КЗХО), транспарентный процесс расследования инцидентов, не увенчались успехом. Это и неудивительно: Техсекретариат давно уже "приватизирован" западными странами, чьи представители там занимают ключевые посты. Они и приложили руку к организации упомянутых инсценировок, использовав их как предлог для нанесения США, Британией и Францией ракетно-бомбовых ударов по Сирии - причем за сутки до того, как туда по нашему настоянию для расследования инцидентов все-таки должна была прибыть группа инспекторов ОЗХО, решению о направлении которой Запад отчаянно сопротивлялся.



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Способности Запада и играющего роль подручного Техсекретариата ОЗХО устраивать инсценировки проявились и в ситуациях с "отравлениями" Скрипалей и А. Навального. В обоих случаях многочисленные запросы, официально направленные российской стороной в Гаагу, Лондон, Берлин, Париж, Стокгольм, остаются без ответа, хотя эти запросы сформулированы в полном соответствии с требованиями КЗХО и на них надо отвечать.



Точно так же надо отвечать на вопросы относительно той скрытной деятельности, которой Пентагон (через свое Агентство по уменьшению угрозы) занимался на Украине. "Находки", обнаруженные силами СВО в военно-биологических лабораториях на освобожденных территориях Донбасса и в прилегающих районах, однозначно указывают на прямые нарушения Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Документы предъявлены нами Вашингтону и Совету Безопасности ООН. Начата процедура получения разъяснений в соответствии с КБТО. Вопреки фактам, американская администрация пытается оправдываться, заявляя, что все биологические исследования на Украине носили исключительно мирный, гражданский характер. Доказательств - никаких.



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В более широком плане военно-биологическая деятельность Пентагона по всему миру, особенно на постсоветском пространстве, требует самого пристального внимания в свете множащихся свидетельств проведения под "мирной" вывеской преступных экспериментов с опаснейшими патогенами с целью создания биологического оружия.



Об инсценировках "преступлений" ополчения Донбасса и участников российской СВО уже упоминалось выше. О том, какова цена этим обвинениям, говорит один простой факт: показав на весь мир "трагедию Бучи" в начале апреля 2022 года (есть подозрения, что к "оформлению мизансцены декораций" приложили руку англосаксы), Запад и Киев до сих пор не отвечают на элементарные вопросы о том, установлены ли имена погибших и каковы результаты патологоанатомических исследований. Как и в выше описанных случаях со Скрипалями и Навальным - пропагандистская "премьера" постановки в западных СМИ состоялась, а теперь концы в воду, ушли в отказ, потому что сказать нечего.



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В этом весь смысл алгоритма западной политики: состряпать информационный фейк, раздуть его до вселенской катастрофы в течение пары-тройки дней, перекрывая доступ населения к альтернативным сведениям и оценкам, а когда факты все-таки пробьют себе дорогу, их просто игнорируют, в лучшем случае - упоминают на последних полосах новостей мелким шрифтом. Важно понимать: это не безобидные игрушки в медиавойне, поскольку такие постановки прямо используются как предлог для вполне материальных действий: наказания "обвиняемых" стран санкциями, осуществления против них варварских агрессий с многими сотнями тысяч жертв среди мирного населения, как это было, в частности, в Ираке и Ливии. Или, как в случае с Украиной, для ее использования как расходного материала в войне Запада против России. Причем натовские инструкторы и наводчики РСЗО уже, судя по всему, руководят действиями ВСУ и нацбатов непосредственно "на земле". Надеюсь, среди европейцев остались ответственные политики, которые осознают, какими последствиями это чревато. В этой связи примечательно, что никто в НАТО и ЕС не одернул не по чину заигравшегося командующего ВВС ФРГ некоего Герхарца, который заявил о необходимости готовиться к применению ядерного оружия и присовокупил: "Путин, не пытайся тягаться с нами". Молчание Европы наводит на мысль о том, что она благодушно забывает о роли Германии в своей истории.



Если смотреть на сегодняшние события через историческую призму, то весь украинский кризис предстает как "большая игра" по сценарию, продвигавшемуся когда-то еще З. Бжезинским. Разговоры про добрые отношения, про готовность Запада учитывать права и интересы русских, очутившихся после распада СССР на независимой Украине и в других постсоветских странах, оказались не более чем инсценировкой. Уже в начале 2000-х годов Вашингтон и Евросоюз стали открыто требовать от Киева определиться, с кем он - с Западом или Россией?



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С 2014 года Запад безоговорочно руководит приведенным им к власти через госпереворот русофобским режимом. Вывод В. Зеленского на авансцену любого хоть сколь-нибудь заметного международного форума тоже часть инсценировки. Он выступает, произносит патетические речи, а когда вдруг неожиданно предлагает что-то разумное - ему бьют по рукам, как это было после стамбульского раунда российско-украинских переговоров: тогда, в конце марта, в диалоге вроде бы забрезжил свет, но Киев заставили сдать назад, использовав в том числе откровенно постановочный эпизод в Буче. В Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе стали требовать от Киева не начинать переговоры с Россией, пока Украина не добьется полного военного преимущества (особо старался бывший британский премьер Б. Джонсон, а вместе с ним и многие другие пока еще действующие, но уже проявившие аналогичную неадекватность западные политики).



Заявление же главы внешнеполитической службы ЕС Ж. Борреля о том, что конфликт должен быть завершен "победой Украины на поле боя", наводит на мысль, что и такой инструмент, как дипломатия, в "сценическом исполнении" Евросоюза утрачивает смысл.



В более широком плане интересно наблюдать, как Европа, "построенная" Вашингтоном на антироссийском фронте, больше других страдает от бездумных санкций, опустошает свои арсеналы, поставляя вооружения Киеву (не требуя отчета о том, кто его потом контролирует и куда оно попадает), освобождая свой рынок для последующих закупок продукции военно-промышленного комплекса США и дорогого американского СПГ вместо доступного российского газа. Подобные тенденции вкупе с практическим слиянием ЕС с НАТО делают пока еще звучащие разговоры о "стратегической автономии" Евросоюза не более чем спектаклем. Все уже поняли: внешняя политика коллективного Запада - это "театр одного актера". Причем она последовательно ведет к поиску все новых театров военных действий.



Часть геополитического гамбита против России - предоставление Украине и Молдавии (которой, судя по всему, тоже уготована незавидная участь) статуса страны - вечного кандидата в ЕС. Пока же рекламируют инициированное главой Франции Э. Макроном "европейское политическое сообщество", где особых финансово-экономических благ не будет, но будут требования полной солидарности с ЕС в его антироссийских действиях. Тут уже принцип не "или-или", а "кто не с нами, тот против нас". Что это за "сообщество", пояснил сам Э. Макрон: ЕС пригласит войти в него все европейские страны - "от Исландии до Украины", но не Россию. Сразу оговорюсь, что нам туда и не надо, но показательно само заявление, раскрывающее суть этой новой заведомо конфронтационной, разобщающей затеи.



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Украине, Молдавии, другим странам, которых сегодня обхаживает ЕС, суждено быть статистами в играх Запада. США, как главный продюсер этих постановок, заказывают музыку и сюжетную линию, на основе которых в Европе пишут антироссийский сценарий. Актеры готовы, у них есть навыки, обретенные еще в "Квартале 95", они смогут и пафосные тексты озвучить не хуже, чем уже подзабытая Грета Тунберг, да и на музыкальных инструментах сыграть, если надо. Актеры хорошие: вспомните, как убедительно В. Зеленский сыграл демократа в "Слуге народа", борца с коррупцией, против дискриминации русских и вообще "за все хорошее". Вспомните и сравните с тем, как он на посту президента мгновенно перевоплотился буквально по системе Станиславского: запрет на русский язык, образование, СМИ, культуру. "Если вы ощущаете себя русскими, то ради ваших детей и внуков отправляйтесь жить в Россию". Добрый совет. Жителей Донбасса назвал не людьми, а "особями". А про нацистский батальон "Азов" сказал: "Они такие, какие есть. У нас таких много". Даже CNN постеснялась оставить эту фразу в интервью.



Возникает вопрос: какой будет развязка всех этих сюжетных линий? Ведь на самом деле инсценировки на крови и боли людей - далеко не забава, а проявления циничной политики создания новой реальности, в которой все принципы Устава ООН и в целом нормы международного права пытаются заменить своим порядком, основанным на своих же правилах, в стремлении увековечить ускользающее доминирование в мировых делах.



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Наиболее разрушительные для современных международных отношений последствия имели игры, затеянные Западом в ОБСЕ в связи с окончанием холодной войны, в которой он посчитал себя победителем. Быстро нарушив свои обещания руководству СССР и России о нерасширении НАТО на восток, США и их союзники тем не менее декларировали приверженность построению единого пространства безопасности и сотрудничества в Евроатлантике и вместе со всеми членами ОБСЕ торжественно подписались на высшем уровне - в 1999 и затем в 2010 годах - под политическим обязательством обеспечивать равную и неделимую безопасность, когда никто не будет укреплять свою безопасность за счет других и ни одна организация не будет претендовать на доминирующую роль в Европе. Скоро стало ясно, что натовцы слово не держат, взяв курс на господство Североатлантического альянса. Но и тогда мы продолжили дипломатические усилия, предложив им закрепить тот же самый принцип равной и неделимой безопасности, но уже в юридически обязывающем договоре. Предлагали неоднократно, последний раз - в декабре 2021 года. В ответ - категорический отказ. Сказали прямо: не будет никаких юридических гарантий за пределами НАТО. То есть поддержка Западом политических документов, принимавшихся на саммитах ОБСЕ, оказалась дешевой инсценировкой. А теперь НАТО под водительством США пошла еще дальше: требует подчинения себе не только Евроатлантики, но и всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Главного адресата своих угроз натовцы не скрывают, и руководство Китая уже выступило с принципиальной оценкой подобных неоколониальных амбиций. Пекин противопоставил им упомянутый принцип неделимости безопасности, высказавшись за его применение уже в глобальном масштабе, чтобы никто в мире не претендовал на свою исключительность. Такой подход полностью совпадает с позицией России. Будем его последовательно отстаивать вместе с союзниками, стратегическими партнерами и многими другими единомышленниками.



Коллективному Западу из мира иллюзий следовало бы вернуться на землю. Инсценировки, сколько бы их ни продолжали, не сработают. Пора играть по-честному, не по шулерским правилам, а на основе международного права. Чем раньше все осознают безальтернативность объективных исторических процессов формирования многополярного мира на основе уважения фундаментального для Устава ООН и всего миропорядка принципа суверенного равенства государств, тем лучше.



Если же члены западного альянса не умеют жить согласно этому принципу, не готовы выстраивать подлинно универсальную архитектуру равной безопасности и сотрудничества, то пусть оставят всех остальных в покое, пусть прекратят насильно загонять в свой лагерь угрозами и шантажом тех, кто хочет жить своим умом, пусть на деле признают за самостоятельными, уважающими себя странами право на свободу выбора. Это и есть демократия - на деле, а не разыгранная на криво сколоченных политических подмостках. Источник - Известия

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