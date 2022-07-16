КазКабмин достойно наработал на жесткую отставку, - Д.Ашимбаев

13:57 18.07.2022 Политолог: Вопрос об отставке кабмина этой осенью будет стоять достаточно остро

Данияр Ашимбаев: Если посмотреть на сегодняшнее выступление президента, то можно сказать, что "тройка" - это даже завышенная оценка. Президент разругал правительство практически по всем направлениям: это и борьба с инфляцией, отсутствие инвестиционных проектов. Президент говорил об угрозе дефицита продуктов питания, нефтепродуктов, газа. Добрых слов практически не прозвучало, объявлено три выговора и одно предупреждение



Айгуль Тулекбаева, inbusiness.kz



Сохранят ли министры свои посты этой осенью, что мешает реформам Токаева - об этом и другом в интервью inbusiness.kz с политологом Данияром Ашимбаевым.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подверг жесткой критике правительство, выступая на расширенном заседании в четверг, 14 июля. Что может означать риторика главы государства и трансформируется ли она в кадровые перестановки? Об этом и многом другом корреспондент inbusiness.kz расспросил политолога, автора биографического сборника "Кто есть кто в Казахстане" Данияра Ашимбаева.

- Президент поставил среднюю оценку правительству. Как вы думаете, будет ли осенью смена кабмина? Кто удержится на своем месте, а кто – освободит свое кресло первым?

- Если посмотреть на сегодняшнее выступление президента, то можно сказать, что "тройка" - это даже завышенная оценка. Президент разругал правительство практически по всем направлениям: это и борьба с инфляцией, отсутствие инвестиционных проектов. Президент говорил об угрозе дефицита продуктов питания, нефтепродуктов, газа. Добрых слов практически не прозвучало, объявлено три выговора и одно предупреждение. По сути, получается, что те вопросы, которые он ставил в первом квартале, во втором, во многом, остались невыполненными.

Глава государства употребил термины "забалтывание" и "бюрократизация" и отметил нашу извечную проблему – высокий уровень коррумпированности и неэффективности. На данный момент видно, что правительство особенно не заморачивается по решению основных вопросов, ни системно, ни стратегически. Президент, конечно, дал небольшой срок – до осени разобраться, но мы понимаем, что нынешний кабинет министров до осени навряд ли с этим разберется. Поэтому я думаю, что вопрос об отставке в сентябре-октябре будет уже стоять достаточно остро.

- Кто все-таки останется?

- Более-менее работа первого вице-премьера Романа Скляра не вызывает особой критики ни у кого, в отличие от остальных вице-премьеров. То есть досталось Бахыту Султанову (министру торговли и интеграции), не особо ругали Ералы Тугжанова(вице-премьера), но его блок является одним из наиболее проблемных. Досталось Ерулану Жамаубаеву как министру финансов. По экономистам у нас проблема серьезная. Из министров были подвергнуты критике главы министерств экологии, финансов. Более-менее была оценена работа Минздрава и Минпросвещения, соответственно Ажар Гиният и Асхата Аймагамбетова. И понятно, что новоназначенного министра науки и образования Саясата Нурбека президент не тронул.

При смене правительства с должностей снимается треть министров, не больше. Но какова будет конфигурация и кто может возглавить правительство, затрудняюсь сказать. Наиболее вероятный кандидат – это первый вице-премьер Роман Скляр. Как вызывающий наименьшую аллергию практически у всех.

- Сегодня президент говорил о неприменимости старых методов в новом Казахстане. Как вы думаете, что тормозит реформы?

- Если мы посмотрим многочисленные послания Нурсултана Абишевича народу Казахстана, то мы увидим, что там практически были одни и те же вопросы - снятие адмбарьеров, повышение инвестиционной привлекательности страны и регионов, борьба с инфляцией, поддержка МСБ, борьба с безработицей. Эти вопросы перетекали из послания в послание. Госаппарат вместо того, чтобы заниматься работой по их воплощению, организовывал что угодно - конференции, флешмобы… Отдачи не было. То же касается и нынешнего состава. Они способны забалтывать любую проблему, но профессионально решать ее не в состоянии. Конечно, здесь проблема не только кадровая, но и системная. У нас постоянно меняются базовые законы, регулярно правятся бюджетные программы, нет отчетности и общественного контроля. Когда государство само часто меняет собственные планы и правила игры, понятно, что ни о какой работе, ориентированной на результат, речи нет. Помимо кадровых вопросов надо решать вопросы с организацией системы госуправления.

- У нас создано Агентство по стратегическому планированию и реформам, что оно может поменять в этой ситуации?

- Здесь вопрос не одного агентства. Нужно выработать более адекватную систему не просто национального планирования, а провести модернизацию систем госуправления, четко ориентировать госаппарат на результат. Обеспечить адекватность планирования, стабильность законодательства и институтов, реализующих госполитику, обеспечить максимально возможный парламентский и общественный контроль за реализацией госполитики. Потому что мы видим: большинство госпрограмм, а за эти годы сменились десятки, заканчивались какой-то небольшой справкой от правительства в Администрацию Президента. Ни парламентских слушаний, ни адекватной статистики. Возьмите любую госпрограмму, любой закон или постановление о реализации закона о бюджете, вы увидите, что они постоянно находятся в режиме корректировки. Тогда смысл принимать какие-то планы и обязательства, если они все равно в течение нескольких месяцев будут изменены?! Посмотрите последнее выступление Счетного комитета по бюджету за прошлый год. Аудиторы говорят о системном сбое в планировании и реализации. Не первый год. У нас вопрос с управлением экономики чудовищно проблемный.

- Возвращаясь к первому вопросу, в прошлом году вы говорили, что у Касым-Жомарта Токаева нет "скамейки запасных". Что изменилось за это время?

- С января произошли большие ротации. Практически переформатирована Администрация президента, обновился акимский корпус, сформировано новое правительство, в котором немало ротаций произошло с начала года. Пришел ряд министров, немало новичков среди акимов, из которых не все работают плохо. Скамейка запасных есть, система немного перезагрузилась, ушли прежние тяжеловесы. Открываются возможности для более широкого набора управленцев. Но здесь вопрос не в том, чтобы просто найти хорошие кадры, а в том, как поместить их в среду, которая позволит раскрывать их способности и контролировать их работу. А вот с этим уже проблема. Назначить нормального акима или министра не проблема, главное – постоянно держать их в тонусе.

Повторюсь, необходимо перестроить систему госуправления, сделать так, чтобы акиматы и министерства работали как единое целое, активно работали маслихаты. Мы видим, как работает мажилис, но когда вы в последний раз что-нибудь слышали о работе маслихатов? А маслихат – это первая линия взаимодействия власти с населением на региональном уровне. Маслихат не видно, правительство с акиматом исправно скидывают друг на друга ответственность. Ситуация с дефицитом кормов в Мангистауской области это дисбаланс наглядно показала.

- Сегодня было замечание руководству "Самрук-Казына", все мы помним, что президент говорил: если компания не справится с поставленной задачей по реформированию, то уйдет в небытие. Значит ли это, что осенью будут изменения в этой компании?

- На мой взгляд, "Самрук-Казына" в своем нынешнем виде является нереформированной структурой в силу бессмысленности своего существования. Ее на плаву поддерживает гигантская задолженность, которая иначе ляжет напрямую на бюджет. Практически две трети активов "Самрука" находятся в залоге, компания перекредитована. Эффективность этих кредитных линий малоизвестна. Мы знаем, что долговая проблема есть и в "КазМунайГазе", и в КТЖ. На фоне объявленного IPO "КазМунайГазом" можно вспомнить, что 10% компании в свое время (в 2015 году - прим. ред.) было практически передано Нацбанку в отмен на транши из Нацфонда. То есть эффективность квазигоссектора - она, мягко говоря, не поднимается выше нуля. Сами нацкомпании работают, но даже новые команды в КТЖ, в КМГ сталкиваются с тем, что на компаниях висят долги, которые с учетом макроэкономической ситуации оперативно закрыть невозможно.

Поэтому проблема в том, что с Самруком нужно что-то делать и достаточно революционно, но как это сделать, никто не знает. Весь менеджмент оказался в сложной ситуации: с одной стороны те, кто хочет поменять, а с другой стороны, мы видим, что управленческое звено "Самрука" изначально формировалось не под эффективность, а под освоение бюджета.

Есть ли смысл замены и кто заменит – разобраться с долгом надо, а потом уже ставить вопрос об упразднении или его переориентировании. Источник - inbusiness.kz

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