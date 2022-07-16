 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Над мольбой Джо Байдена качать побольше нефти арабы лишь посмеялись, - American Thinker
14:38 18.07.2022

American Thinker
США

Интересы саудовцев плохо сочетаются с интересами Байдена, поэтому поездка американского президента в королевство не задалась, пишет American Thinker. Они не только отвергли "союз безопасности" между США, Израилем и Саудовской Аравией, но и отказались поставлять нефть.

Моника Шоуолтер(Monica Showalter)

Закрыв трубопровод Keystone XL и издав штук 30 постановлений о прекращении производства энергии внутри страны Джо Байден отправился в Саудовскую Аравию в надежде умолить арабских шейхов качать побольше нефти.

И что же? Они хорошенько над ним посмеялись.

Читаем неутешительный отчет агентства Рейтер:

Джидда, Саудовская Аравия – Президент Джо Байден заверил в субботу лидеров арабских стран, что США останутся активным партнером на Ближнем Востоке, однако ему не удалось заручиться встречными обязательствами региональной оси безопасности, – будь то насчет Израиля или немедленного роста нефтедобычи.

"США вкладываются в положительное будущее региона в партнерстве со всеми вами – и уходить мы не собираемся", – заявил Байден.

Они не только отвергли предложенный союз безопасности между США, Израилем и Саудовской Аравией (наверняка не пожелали вверять свою безопасность в руки гениальных стратегов вроде генерала Марка Милли), но и популярно объяснили Джо, чтобы на дополнительные объемы нефти он не рассчитывал.

Байден прибыл в Саудовскую Аравию в надежде заключить сделку по добыче нефти, чтобы снизить цены на бензин, которые уже разогнали инфляцию до 40-летнего максимума и угрожают его рейтингам.

Он покидает регион с пустыми руками, но надеется, что группа ОПЕК+, куда входят Саудовская Аравия, Россия и другие производители, увеличит добычу на встрече 3 августа.

"Я очень хочу знать, что произойдет в ближайшие месяцы", - сказал Байден.

Но с чего им это делать? Байден сам задушил производство энергии в Америке и у ее привычных и стабильных поставщиков вроде Канады, а теперь хочет загребать жар саудовскими руками – поскольку цены на бензоколонке кусаются.

Саудовцы – хитрые сволочи в нефтяных вопросах (в отличие от социалистических стран-клоунов вроде Венесуэлы) и прекрасно понимают, как все работает: неспроста они так разбогатели за считанные десятилетия. Свои национальные интересы они понимают не хуже Израиля и прекрасно отдают себе отчет в том, что страны, которые не идут путем Ливии, Ирана и Сирии, должны быть начеку, потому что хищники всегда наготове. Они знают, что их национальные интересы плохо сочетаются с интересами Байдена, поэтому у старины Джо не выгорело: он так и остался умолять в позе Железного дровосека.

Один умный саудовский чиновник заметил несколькими днями ранее, что даже если бы Саудовская Аравия согласилась качать больше нефти, главной проблемы Джо – инфляцию – это все равно не решит. Инфляция – это явление денежное, а не энергетическое, как заметил идейный вдохновитель рейгановской революции Милтон Фридман, и многие страны процветают при низкой инфляции, даже если нефть дорога.

Саудовцы это понимают. А Байден – нет. Может, у саудовцев и средневековое государство, но они сделали правильные выводы, глядя, как неуклюжий Джо раз за разом садится в калошу.

Саудовцы хитры, как средневековые полководцы, и дряхлый, выживший из ума Джо им не ровня. Саудовцев никогда не держали за дураков, и они ясно видят, что Джо приполз умолять их спасти его шкуру – глупая просьба, учитывая, как сам Джо заклеймил их перед всем миром нарушителями прав человека (дав поблажку Кубе, Китаю, Ирану и Венесуэле), помог их заклятому врагу Ирану, который строит против них козни, и, наконец, разгромил собственные мощности по нефтедобыче. Они не забыли, что не так давно энергии у Америки было вдосталь, – это они уважали. Когда они это увидели, они пошли на мировую с Израилем. Саудовцы четко видят мир через призму нефти.

И вот заваливается Джо Байден и хочет, чтобы они качали побольше, чтобы выручить его из беды.

Чего ради им уступать этой просьбе? Они же прирожденные торговцы, это у них в крови: им нравится заключать сделки. А тут-то им какая выгода?

Два дня назад Джо заверил, что саудовцы помогут снизить цены на заправке. Что ж, этого не случилось – причем этот провал виднелся за версту.

Теперь он перейдет к плану "Б": заставить качать нефть Путина – того самого, которого он уже успел обвинить в дороговизне бензина. Конечно, Путин с готовностью на это клюнет. Мечтай дальше, дуралей!

Источник - ИноСМИ
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