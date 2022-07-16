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Поколение инфантилов. Америка стремительно теряет взрослость, - The American Mind
14:39 18.07.2022

The American Mind
США

Инфантильное поколение

Процесс инфантилизации взрослого населения Америки стремительно набирает обороты, пишет The American Mind. Молодым людям как минимум до 25 лет постоянно внушают, что они не способны принимать значимые решения. В результате они становятся изнеженными и слабыми и не способны нести ответственность за свою жизнь.

Нира Дешпанде (Neera Deshpande)

Оказавшись на углу 7-й авеню и Бродвея в июне 2022 года, вы могли увидеть огромный рекламный щит в виде триптиха. Первая панель: "СТАРЕТЬ - ЗНАЧИТ ОСТАВАТЬСЯ СТАРЫМ". Вторая панель: "ОСТАВАЙСЯ ЮНЫМ". И третья панель: "ВРЕМЯ СТАРЕЕТ". Спонсором выступила компания SpoiledChild, производитель "умных средств для кожи и волос, которые помогут повернуть время вспять".

Забавно, что транслирующий идею о бессмысленности времени билборд повесили именно на Таймс-сквер, но, если задуматься, индивидуализация товаров этой компании изобличает образ мышления взрослого американца. Средний возраст вступления в первый брак в Соединенных Штатах вырос с 25 лет для женщин и 27 лет для мужчин в 2000-м году до 29 и 31 года в 2021-м. А средний возраст рождения у женщин первого ребенка увеличился с 25 до 30 лет (2000 и 2019 гг.). Несмотря на сокращение количества детей, все самые популярные фильмы основаны на комиксах и мультфильмах. Обычные повседневные дела вроде стирки, готовки, уборки принято считать "взрослыми". Между тем, парки развлечений посещают в основном молодежь и подростки. Иными словами, в какой-то момент взросление перестало быть актуальным. Наша культура стала относиться к взрослым как к детям, причем сами они в общем-то и не против.

Инфантилизация узаконивается и оправдывается всепроникающей культурой наукообразной терапии. Одну фразу повторяют так часто, что она стала идейным афоризмом: "Человеческий мозг достигает пика развития в 25 лет".

Безусловно, несмотря на все научные исследования, идея о том, что мозг 25-летнего человека развит лучше, чем у 18-летнего, звучит правдоподобно. Проблема в том, что научно звучащий термин "развитие мозга" используется для внушения молодым людям мысли о том, что они еще не до конца сформировались и, следовательно, не способны принимать серьезные решения. Ни в плане работы, ни в плане выбора круга общения, ни в плане отношений, не говоря уже о браке и семье. Нынешнее плачевное состояние американской "взрослости" в значительной степени вызвано биологическим детерминизмом, который освобождает человека от ответственности за счет свободы. В конце концов, именно во взрослой жизни мы можем стать самими собой и принимать определяющие нашу индивидуальность решения - с кем вступать в брак, где жить и как зарабатывать на жизнь.

Что происходит, когда нам научным языком говорят, что как минимум до 25 лет мы фактически не способны принимать значимые, судьбоносные решения? Помимо незрелости и инфантильности, мы становимся изнеженными и слабыми. В результате человек теряет способность к взрослению, не желает полагаться на самого себя и впадает во все бóльшую зависимость от внешних авторитетов, контролирующих каждое действие.Есть причина, по которой призыв доверять экспертам стал настолько повседневным, что к нему обращаются представители практически всех престижных профессий, от врачей и экономистов до генералов армии. В ущерб окружающим зрелость теперь определяется профессиональными успехами, а не возрастом или опытом. Последние два с половиной года были ужасны по многим причинам, прежде всего из-за того, что дееспособные взрослые граждане отказались от всякой ответственности перед реальностью и человечеством. Здравый смысл должен подсказывать, что маски бесполезны, паспорта вакцинации - дискриминационны, а уговоры не пойти на похороны бабушки - безнравственны.

Однако здравый смысл возможен лишь при условии достижения человеком зрелости. Если позволить судить о ней недобросовестным элитам с внушительным послужным списком ненадежного и коррумпированного поведения, резких перемен в качестве жизни ожидать не стóит. Обсуждения целесообразности ношения детьми масок в новом учебном году столь же абсурдны, как и одна только мысль о назначении им блокаторов полового созревания. Абсурдно решительное отрицание президентом реальности убийственной инфляции и его утверждения о процветающей экономике. Для борьбы со всей той ложью, что нас окружает, потребуются не пасующие перед ответственностью люди, сильные и не согласные прогибаться перед глупостями - то есть по-настоящему взрослые.

Король голый, это очевидно, но прежде, чем искать ему замену и пытаться вернуть себе хотя бы некое подобие нормальной жизни среди нынешнего хаоса, для начала придется отыскать утраченную "взрослость".

Источник - ИноСМИ
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